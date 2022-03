Prora

9000 Tonnen Sand, 29 internationale Künstler, das ganze unter einem imposanten Glasdach, der Innenraum begrünt mit tropischen Pflanzen. Die neue Sandskulpturenausstellung in Prora kommt mit einigen Neuerungen um die Ecke. Am Wochenende feierte das Flagschiff des Niederländers Thomas van den Dungen Eröffnung, hunderte Menschen kamen, um sich die Ausstellung mit dem Titel „What a wonderful World“ anzusehen.

Eine besondere Eröffnung in besonderen Zeiten. „Als wir darüber gesprochen haben, welches Leitmotiv wir in diesem Jahr nehmen, war die Corona-Pandemie noch das beherrschende Thema in der Welt“, sagt van der Dungen. „Als der Krieg ausbrach, haben wir schon überlegt, ob das noch eine wundervolle Welt ist. Ich persönlich mache mir große Sorgen.“

Die Sandskulpturenausstellung in der „Neuen Mitte" Proras ist täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, es gelten die 3G-Regeln.

Frieden und Zusammenhalt im Fokus

Doch bald war klar: Das Thema der Ausstellung bleibt. „Wir möchten einen Moment des Staunens und der Freude kreieren“, so der 62-Jährige. „Wenn man in die Medien schaut, bekommt man es entweder mit dem Krieg in der Ukraine oder Corona zu tun. Gerade für Kinder sollte es aber trotzdem die Möglichkeit geben, ein paar unbeschwerte Momente mit ihrer Familie zu erleben.“ Für ihn persönlich seien Frieden und Zusammenhalt ein maßgeblicher Teil einer wundervollen Welt. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man das Motiv in vielen Skulpturen wieder, zum Beispiel in einer Szene der Eingangsinstallation, bei der sich Menschen gemeinsam unter einen Regenschirm drängen.

Eingangsszene des Sandskulpturenfestivals: Eine Reminiszenz an Louis Armstrongs Song „What a wonderful world“ Quelle: Anne Ziebarth

Ukrainische Künstler nicht dabei

Der Krieg in der Ukraine betrifft die Ausstellung auch ganz direkt. „Zwei Künstler konnten nicht kommen“, sagt er. „Die haben sich entschieden in der Ukraine zu bleiben und zu kämpfen.“ Seine Stimme hebt sich. „Es ist so bitter. Wir haben hier ein internationales Team, es sind auch russische Künstler dabei, die verstehen die Welt nicht mehr und finden den Krieg schrecklich. Wir haben hier immer alle miteinander gearbeitet, Russen, Ukrainer, Polen, Deutsche, Niederländer.“ Als Zeichen der Solidarität spenden alle Künstler einen Teil ihres Gehaltes um den Kollegen in der Ukraine über den Gehaltsausfall hinwegzuhelfen.

Dominika Jarczok und ihr „Werkzeugkoffer“ Quelle: Anne Ziebarth

Sandskulpturen über Naturschönheiten, Wissenschaft und Liebe

Die Interpretation der 29 Künstler des Motivs der „wundervollen Welt“ ist unheimlich vielfältig: Die Schönheiten der Natur sind ein Thema, aber auch Wissenschaft, Liebe und Freundschaft.Tomas Bosambo (65) arbeitet gerade an dem Gesicht einer Hippie-Frau, im Hintergrund ein VW-Bus mit Peace-Zeichen. „Die 60er und 70er – für mich die beste Zeit“, meint der Künstler aus Tschechien. „Make love, not war.“ Wenige Meter weiter feilt Dominika Jarczok an einem überdimensionalen Quietsche-Entchen. „Ich bin über Eisskulpturen zum Sand gekommen“, berichtet die 35-Jährige Autodidaktin. „Für mich war klar, das ist die perfekte Kombination. Sehr unterschiedlich, aber beides faszinierend. Ich möchte nichts anderes mehr machen.“ Ihr Werkzeugkasten besteht aus einer bunten Mischung an Instrumenten – Kreativität ist gefragt. „Hier haben wir ein paar Geräte zum Farbenmischen, daneben einen Rasierpinsel“, beschreibt sie und lacht. „Das Teil hier ist ursprünglich zur Fellpflege bei Pferden gedacht.“

Die Schönheiten der Unterwasserwelt zaubert Agnese Rudzite-Kirillova aus Lettland aus Sand. Quelle: Anne Ziebarth

Bäume, Kakteen und ein Meer aus Pflanzen

Besondere Herausforderung: Sand trägt sich nicht selbst, Kleber oder Gerüste sind Tabu, die Figuren bestehen nur aus Spezialsand und Wasser mit ein bisschen Eiweiss als Finalüberzug. „Daher ist es also nicht möglich, zum Beispiel ausgestreckte Arme zu modellieren“, erklärt van den Dungen. „Das würde nicht halten.“ Unter dem Glasdach staunen Besucher aber nicht nur über die kunstvollen Sandskulpturen, sonder erstmals auch über jede Menge Bäume, Kakteen und andere Pflanzen. Wird das nicht zu heiß? Nein, beruhigt van den Dungen. „Wir in den Niederlanden verstehen etwas von Glasbauten“, sagt er und schmunzelt. „Es gibt eine Art Vorhänge, um die Hitze draußen zu halten und die Möglichkeit, die Fenster zu öffnen.“ Was den 62-jährigen besonders freut, ist die Mischung aus alter und neuer Architektur. „Wir haben die alten Gebäudeteile integrieren können. Das macht den besonderen Charme aus.“

Kinderbücher zum Schnäppchenpreis

7000 Quadratmeter ist die Halle groß, im Inneren findet sich daher nicht nur Platz für die Sandskulturenausstellung, sondern auch noch ein großes Café und die Bücherwelten. Hier gibt es hunderte von Büchern zum Schnäppchenpreis. Auch das eine Herzensangelegenheit, wie van den Dungen bescheibt. „Gerade die Kinderbücher. In diesen Corona-Zeiten sitzen viele Kinder viel vor dem PC oder dem Fernseher“, sagt er. „Das halte ich für gefährlich. Es ist ja eine Frage, in wie weit das, was sie dort sehen, sich mit dem echten Leben durchmischt und adaptiert wird.“ Er habe zum Beispiel früher Karl May gelesen und dann mit seinen Freunden die Szenen Nachgespielt. „Wenn ich mir überlege, was es heute so für Computerspiele gibt, mache ich mir schon Gedanken“, sagt er. „Bücher sind anders. Es freut mich zu sehen, wenn der ein oder andere dann noch ein Buch mitnehmen kann, weil der Preis hier eben deutlich günstiger ist als im Buchhandel.“

Ein Blick auf die Details lohnt beim Sandskulpturenfestival Quelle: Anne Ziebarth

Viele Details zum Entdecken

Das Konzept scheint zu funktionieren, viele der Besucher steuern nach dem Besuch der Ausstellung das Café an, machen einen Schlenker an der Bücherhalle vorbei. „Ich finde die Ausstellungshalle toll, durch die vielen Pflanzen hat sie sehr gewonnen“, meint etwa Evelin Schlör aus Pantelitz, die mit der gesamten Familie aus Hamburg gekommen ist. Ihre Enkelin Hannah hat schnell einige Favoriten unter den Sandskulpturen ausgemacht. „Den Bigfoot“, sagt die Siebenjährige. „Und den kleinen Wurm.“ Den Wurm. Damit hat Hannah sofort entdeckt, weshalb sich ein zweiter und dritter Blick auf die Skulpturen lohnt: Überall finden sich kleine Extras und Details mit denen sich die Künstler verwirklicht haben. Die Sandskulpturenausstellung in der „Neuen Mitte“ Proras ist täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, es gelten die 3G-Regeln.

Von Anne Ziebarth