Prora

Noch bahnen sich die Radlader vorsichtig einen Weg durch Sandblöcke und die fast fertiggestellten Sandskulpturen. Sofern die Arbeiten dort wie geplant laufen, sollen sich am Sonnabend die Türen für die ersten Besucher des Sandfestivals in Prora auf der Insel Rügen öffnen (täglich 10 bis 18 Uhr). Die Gäste erwartet in diesem Jahr jedoch mehr Komfort an einem neuen Standort.

Zwei ehemalige Panzerhallen bieten das Grundgerüst für das neue Konzept. Diese wurden komplett saniert, wobei das alte Gemäuer erhalten blieb. Den Blickfang bildet jedoch das Areal zwischen den beiden Gebäuden, die durch ein Glasdach miteinander verbunden wurden.

Die Welt in Sand das ganze Jahr

Als Zentrum dieses Komplexes bietet der Glaspalast nun künftig ganzjährig den Sandskulpturen ein sicheres Dach über dem Kopf. „Während wir sonst acht Monate in Binz eine Ausstellung präsentieren konnten, kann die nun das ganze Jahr laufen“, erklärt Eventleiter Tilo Lang. „Lediglich zum Wechsel der Ausstellung werden wir einige Wochen schließen, was voraussichtlich für den Jahresbeginn angedacht ist.“

Zum Start am neuen Standort fiel die Themenauswahl nicht schwer. „Ich bin seit elf Jahren dabei und habe viele Themen begleitet. Nicht jedes Thema fand bei jedem Besucher Anklang. Hat man Flora und Fauna gemacht, fehlten einigen beispielsweise Menschen. Nur beim Thema Märchen, das wir auch vor einigen Jahren in Binz bereits hatten, waren sich alle einig“, meint Tilo Lang. „Es war das beliebteste Thema, weil es jeden Menschen betrifft. Jeder verbindet mit Märchen Erinnerungen.“

Internationales Team für Märchen aus aller Welt

In nicht einmal zwei Wochen haben 40 Künstler, die aus sämtlichen Ecken Europas stammen, eine Traumwelt erschaffen. Zuvor war das Bauteam mit den Vorbereitungen beschäftigt, hat Holzkisten angefertigt, diese mit Sand befüllt und mit der richtigen Menge Wasser ein bearbeitungsfähiges Material geschaffen.

Evangelos Stafylidis gehört seit Jahren zum Kreis der Künstler, die auf Rügen die Ausstellung realisieren. „Das Thema Märchen ist tatsächlich super, das wir sie alle aus unserer Kindheit kennen. Wir Künstler bekommen zwar das Thema vorgegeben, können dies dann aber selbst interpretieren“, erklärt der Kölner, der hier in diesem Jahr orientalische Märchenfiguren umsetzt. Neben Rügen wird er auch in Finnland, China oder Amerika künstlerisch tätig und greift dabei dann auch mal zu Eis oder Ton.

Zur Galerie Statt den Temperaturen im Zelt ausgeliefert zu sein, bekommen die Märchenfiguren unter dem Glasdach zwischen alten Panzerhallen mit Fußbodenheizung nun ein dauerhaftes Domizil.

„Unsere Künstler kommen eigentlich aus aller Welt. Durch Corona sind es dieses Mal aber hauptsächlich Europäer – aus Rumänien, Bulgarien, Holland“, erklärt der künstlerische Leiter Martin de Zoete, der sechs bis sieben Monate im Jahr auf Reisen ist, um Projekte dieser Art umzusetzen.

Sofern alle Figuren fertiggestellt sind, werden diese für die Besucher auch wieder in einer Broschüre mit umfassenden Erläuterungen festgehalten, verspricht Marketingchefin Heike Seelenbinder.

Bücherzirkus und Gastronomiebereich folgen in den nächsten Wochen

In den kommenden Wochen wird auch der Bücherzirkus dann mit reichlich Restposten und Mängelexemplaren in eine der beiden ehemaligen Panzerhallen einziehen. In die zweite Halle auf der anderen Seite der Sandskulpturenausstellung eröffnet dann ein großzügiger Gastronomiebereich. „Hier haben wir das vorhandene Mauerwerk bewusst belassen, um einen industriellen Charakter zu erhalten“, sagt Tilo Lang.

Gastronomisches Angebot

Bis zum Ausstellungsstart wollen die Verantwortlichen einen Bistro-Betrieb ermöglichen. Entstehen wird letztendlich ein großzügiger Gastraum, der in zwei Bereiche getrennt wird. „So können die Besucher direkt aus der Ausstellung in den Restaurantbereich und danach auch weiter durch die Skulpturen wandern. Aber auch externe Gäste haben von außen einen Zugang, um das gastronomische Angebot nutzen zu können“, erläutert der Eventleiter das Konzept. Auf beiden Seiten bietet die Selbstbedienungsstrecke in Buffetform umfangreiche Köstlichkeiten.

Auch eine große Terrasse und angrenzend Platz zum Spielen für die Kinder ist eingeplant. „In der Zukunft wollen wir die Räumlichkeiten dann auch für Veranstaltungen zur Verfügung stellen“, sagt Tilo Lang.

Von Wenke Büssow-Krämer