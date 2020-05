Santiano, Beachvolleyball, Rügenbrückenlauf: Sind diese Events in Vorpommern trotz Corona zu retten?

Stralsund

Können wir uns in diesem Sommer noch an Konzerten, Sportturnieren, Theater-Aufführungen oder Lesungen erfreuen? Die Landesregierung hat zwar alle Großevents bis zunächst 31. August untersagt, allerdings können kleine Veranstaltungen unter Auflagen stattfinden. Für maximal 150 Zuschauer im Freien, 75 Gäste in geschlossenen Räumen und mit Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln für handelnde Personen und Besucher. Die OZ hat nachgefragt, ob beliebte Events in Vorpommern unter diesen Bedingungen gerettet werden können.

Rassige Spiele im Sand wird es beim Beachvolleyballcup in Karlshagen auf Usedom in diesem Sommer wohl nicht geben. Quelle: Matthias Gründling

Beachvolleyball-Turnier auf Usedom : Tendenz Absage

Es ist das laut „ Guinness Buch der Rekorde“ größte Beachvolleyball-Turnier der Welt – der Usedom Beachcup, geplant vom 31. Juli bis 3. August in Karlshagen. 1400 Spieler liefern sich hier normalerweise rassige Spiele im Sand, vor insgesamt 35 000 Zuschauern. „Wir haben lange gehofft, aber wie soll man nach menschlichem Ermessen eine solche Veranstaltung unter den neuen Bedingungen retten“, fragt Pressechef Christoph Quattlender. „Wir ringen sehr mit uns, überlegen, ob uns noch etwas einfällt. Am Montag werden wir endgültig entscheiden“, sagt er. Klare Tendenz: Absage!

Die Vineta-Festspiele in Zinnowitz will die Vorpommersche Landesbühne nicht mit maximal 150 Zuschauern aufführen – das rechne sich nicht. Wohl aber prüfen die Organisatoren, ob es auf der Freilichtbühne Promi-Auftritte und Konzerte mit ausreichend Abstand im Publikum geben kann.. Quelle: OZ-Archiv

Vorpommersche Bühne: Promi-Auftritte sollen gerettet werden

Die Vorpommersche Landesbühne hat die Vineta-Festspiele bereits abgesagt, will daran auch nicht rütteln, selbst wenn man mit Abständen vor 150 Zuschauern auf der Zinnowitzer Freilichtbühne spielen könnte. „Auch in der Blechbüchse Zinnowitz und im Theater Anklam werden wir nichts anbieten können. Da hätten wir nach den neuen Regeln maximal für 40 Leute Platz. Das würde sich von den Budgets her nicht rechnen“, sagt Pressesprecherin Martina Krüger. Retten wolle man allerdings einige Highlight-Veranstaltungen, die ursprünglich „indoor“ geplant waren und sie für mehr Zuschauer-Kapazität auf die Zinnowitzer Freilichtbühne ziehen: Zum Beispiel für die Auftritte der Politiker Gregor Gysi (5. Juli) und Peter Michael Diestel (22.Juni) sowie des Musik-Kabarettisten Rainald Grebe (19. Juli) und der Band Keimzeit (12. Juli).

Umarmungen wie hier von den Ü40-Tennis-Weltmeistern Christian Schäffkes (l.) und Marc Leimbach Quelle: Alexander Loew

Großes Usedomer Tennisturnier soll stattfinden

Veranstalter Peter Schmidt kämpft (ähnlich vehement wie Boris Becker früher auf dem Platz) darum, dass die Usedom Tennis Open vom 3. Juli bis 12. Juli über die Bühne gehen können. Er versucht alles, um dem Turnier den Charakter der Großveranstaltung zu nehmen. „Wir garantieren, dass wir nie mehr als 100 Zuschauer auf der Anlage haben und alle Abstände einhalten. Beim Tennis selbst muss man sich ohnehin nicht so nahe kommen. Es gibt kein Handeschütteln, Bänke werden weit auseinander gestellt“, sagt der Turnierchef. Zudem will er die diversen Altersklassen zwischen Ü 40 und Ü 80 strikt auf die Anlagen in Karlshagen und Zinnowitz verteilen. „Ich hoffe sehr, dass wir so eine Genehmigung bekommen“, sagt Schmidt. Insgesamt werden 350 Spieler erwartet, allerdings verteilen sich ihre Spiele auf zehn Turniertage.

Gesundheitsämter müssen jede Veranstaltung prüfen und genehmigen Die neue Corona-Verordnung des Landes lässt seit vergangener Woche wieder kleinere Veranstaltungen zu. Allerdings gibt es im dafür relevanten Paragrafen 8 widerstreitende Punkte: Zum einen sind „Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Straßen-, Wein- und Schützenfeste sowie Kirmes-Veranstaltungen“ bis 31. August untersagt. Andererseits dürfen Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen draußen und bis zu 75 Besuchern in geschlossenen Räumen bei Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln nun stattfinden. Das hat zur Folge, dass die Veranstalter ihre Events auf diese Regeln abstimmen müssen. Jedes einzelne kann nur stattfinden, wenn das Gesundheitsamt des jeweiligen Kreises nach Prüfung ihr Einverständnis gibt. Viele Veranstalter hoffen noch darauf, dass die Landesregierung bei günstiger Entwicklung der Corona-Lage schon bald weitere Lockerungen einführt und für Events etwas mehr Spielraum entsteht.

Santiano-Konzerte auf Rügen unwahrscheinlich

Viele Fans freuen sich bereits auf die beiden Santiano-Konzerte am 11. und 12. September auf der Naturbühne Ralswiek auf Rügen. Doch bei den erwarteten insgesamt 20 000 Besuchern wird das Event kaum so zu organisieren sein, dass es unter Corona-Bedingungen genehmigt wird. „Wir haben bereits einen Großteil der Karten verkauft und warten jetzt ab, ob Großveranstaltungen über den 31. August hinaus verboten bleiben. Vorher treffen wir von uns aus keine Entscheidungen“, sagt Simon Schniebel vom Veranstalter Krauß Events. „Maßschneidern oder mit Abständen arbeiten können wir nicht“, bestätigt er aber. Tendenz: Absage!

400 Schwimmer sind für das am Donnerstagabend abgesagte Vilmschwimmen gemeldet. Jeder einzelne wird nun vom Veranstalter angeschrieben und gefragt, ob seine Meldung ins Jahr 2021 t Quelle: Niklas Kunkel

Vilmschwimmen abgesagt, Boddenschwimmen wackelt

Für die großen Volksschwimmen in Vorpommern sieht es schlecht aus. Torsten Thiede, Organisator des Vilmschwimmens von der Insel Vilm nach Lauterbach auf Rügen, verkündete am Donnerstagabend, dass sein für den 22. August geplantes Event mit 400 Sportlern und 200 Helfern abgesagt werden muss. „Schweren Herzens, aber ich kann einfach nicht garantieren, dass wir im Eifer des Gefechts alle Corona-Vorschriften einhalten können. Und ich möchte auch nicht schuld daran sein, wenn durch uns plötzlich neue Fälle auftreten“, sagt er. Bereits abgesagt war das Sundschwimmen (4. Juli).

Die Organisatoren des Greifswalder Boddenschwimmens wollen derweil noch bis Mitte Juni mit ihrer Entscheidung warten, sagt Organisatorin Dietlind Behnke: „Momentan ändern sich die Corona-Auflagen ja sehr oft. Wir hoffen noch.“ Eventuell setze man für die Veranstaltung Mitte Juli einen Rundkurs in Greifswald-Wieck, statt von Ludwigsburg in die Hansestadt zu schwimmen – so seien Hygiene-Regeln in der Organisation besser einzuhalten.

Der Rügenbrückenlauf Quelle: Christian Rödel

Greifswalder Citylauf verlegt, Rügenbrücke und Usedom Marathon hoffen

Der für 16. Mai geplante Greifswalder Citylauf mit 1500 Teilnehmer ist bereits auf den 26. September verlegt. „Unter den jetzigen Bedingungen können wir die Veranstaltung nicht durchführen, sie lebt ja auch davon, dass die ganze Stadt auf den Beinen ist und auf der Strecke angefeuert wird“, sagt Organisator Peer Kopelmann.

Andreas Boehk, Chef-Organisator des größten Laufsport-Events in MV, dem Rügenbrückenlauf mit 5500 Teilnehmern, will Mitte Juni eine Entscheidung treffen, ob seine Veranstaltung am 17. Oktober stattfindet. „Ich sehe die Chancen 50:50“, sagt er. „Maßschneidern“ will er eigentlich nichts. „Es ist nicht der Charakter des Rügenbrückenlaufs, dass alles auseinandergezogen und mit wenig Publikum stattfindet“, sagt Boehk. Abwarten wollen auch noch die Organisatoren des Usedom Marathons.

Trend Autokonzerte: Am 22. Mai in Greifswald Wegen der strengen Regelungen für Events gibt es einen neuen Trend zu Autokonzerten. Eine Band tritt auf, die Zuschauer hören vom Wagen aus zu. Am 22. Mai um 19.30 Uhr planen die in der Region bekannten „Artur und Band“ ein solches Konzert auf dem Greifswalder Festspielplatz an der Jungfernwiese. Maximal dürfen 120 Autos dort parken. Sie müssen im Abstand von mindestens 1,5 Metern aufgestellt werden. Es müssen ebenso Toiletten und Desinfektionsmittelspender aufgestellt werden. „Artur und Band“ waren in dieser Woche auch zu Gast beim OZ-Newsroom-Konzert in Rostock. Karten für das Autokonzert gibt es im Internet unter www.augenzuundherzauf.de

MV-Tag in Greifswald : Land bereitet weiter vor

Auch der für den 18. bis 20. September geplante MV-Tag in Greifswald ist noch nicht abgesagt. „Wir bereiten weiter vor und diskutieren Lösungen, wie das Event unter Auflagen stattfinden könnte“, sagt der Leiter des Landesmarketings, Peter Kranz. Leicht wird das sicher nicht: Eigentlich waren 60 000 Menschen zum Event erwartet worden. In dieser Größenordnung wird das nicht gehen.

„Die Heiden von Kummerow“ werden bei den Darß-Festspielen auf die Freilichtbühne in Born gebracht werden. Intendant Holger Schulze will die diesjährige Auflage mit geringerer Zuschauerzahl retten. Quelle: Darß-Festspiele

Darß-Festspiele in Born starten mit kleinerem Programm

Für die Darß-Festspiele ist die 150-Zuschauer-Regelung im Freien der Rettungsanker. Mit einer „Pandemie“-Version und einer Auswahl der besten Szenen aus den Episoden von „Die Heiden von Kummerow“ sollen sie am 26. Juni in Born Premiere feiern. Intendant Holger Schulze will eine Mischung aus Freilichtkino und Open-Air-Theater anbieten. Sein Gelände in Born sei so groß, dass nach aktueller Verordnung ungefähr 120 Zuschauer mit ausreichend Abstand das Stück verfolgen könnten. Geplant sind 36 Vorstellungen bis 6. September. Aufgrund des abgespeckten Programms trage sich auch die kleinere Variante finanziell, so Schulze.

Der Stralsund-Triathlon hatte 2019 Premiere – mit immerhin 700 Teilnehmern. Quelle: Kai Lachmann

Stralsund-Triathlon soll gerettet werden

Die Macher des Stralsund-Triathlons versuchen, die für 30. August geplante zweite Auflage des Events noch zu retten – mit zeitlicher Entzerrung und ausreichend Abständen bei Anmeldung, Start und in der Wechselzone sowie für Helfer und Zuschauer. Organisator Maik Hofmann ist zuversichtlich, dass Lösungen gefunden werden. Eine endgültige Entscheidung soll bis zum 17. Juni fallen.

Ein buntes Fest mit historischen Kostümen: der Caspar-David-Friedrich-Tag zu Ehren des berühmten Romantik.Malers und Sohnes der Stadt. Quelle: Christin Lachmann

Caspar-David-Friedrich-Tag: Schwer, den Charakter zu bewahren

Dass der 8. Caspar-David-Friedrich-Tag in der Greifswalder Innenstadt stattfindet, ist aus Sicht von Stadtmarketing-Chef Maik Wittenbecher eher unwahrscheinlich. „Es ist schwer, unter Corona-Bedingungen den typischen Charakter eines bunten Markttreibens zu bewahren“, sagt Wittenbecher. Ganz aufgeben wollen die Organisatoren aber noch nicht: Sie überlegen, ob sie eine abgespeckte Variante bieten können, mit interessanten Führungen zu dem berühmten Greifswalder Sohn und Romantik-Künstler. „Endgültig entscheiden müssen wir Ende Juni“, sagt Wittenbecher.

Usedomer Kaiserbäder setzen auf spontane Strand-Konzerte

Die Usedomer Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin mussten ihr Kleinkunstfestival zu Pfingsten und die Kaisertage im August schon absagen. „Dennoch wollen wir unseren Gästen etwas bieten und planen deshalb Strandkonzerte oder spontane Auftritte von Künstlern auf der Promenade, damit immer Abstand gehalten werden kann“, sagt Kurdirektor Thomas Heilmann. Auch das Beachtennis-Turnier in Ahlbeck (14. bis 16. August) will er retten mit einem Abstands- und Hygiene-Konzept für Spieler und Zuschauer.

Von Alexander Loew