Santiano-Konzerte auf Rügen verschoben: Das sind die neuen Termine

Die beiden im September geplanten Konzerte der Shanty-Rock-Band Santiano auf Rügen werden endgültig verlegt. Wie der Veranstalter Krauß Event mitteilt, mache „die aktuelle Situation, bedingt durch Covid-19, und die damit verbundenen Verlängerung des Veranstaltungsverbots bis mindestens Ende Oktober“ das Konzert für alle Beteiligten unmöglich.

Neue Termine im Frühjahr 2021

„Die Entscheidung fiel vergangene Woche“, teilte Krauß-Event-Geschäfstführer Matthias Krauß auf OZ-Anfrage mit. Die Band selbst habe die Verschiebung über ihre Agentur Semmel Concerts verkünden lassen. Neue Termine sind der 28. und der 29. Mai 2021. Die Tickets für den 11. September 2020 behalten für den Ersatztermin 28. Mai 2021 ebenso ihre Gültigkeit wie die Tickets vom 12. September 2020 für den Ersatztermin am 29. Mai 2021, so Krauß. Wer seine Karten zurückgeben möchte, könne dies an der Vorverkaufsstelle tun, bei der er die Tickets erworben hat.

Bis zu 20 000 Zuschauer an zwei Tagen

In den vergangenen Jahren waren die Auftritte von Santiano auf der Naturbühne in Ralswiek zum Publikumsmagneten geworden. Bis zu 20 000 Zuschauer pilgerten jedes Jahr zum Abschluss der Störtebeker-Festspiele an den Großen Jasmunder Bodden. Die beiden im September geplanten Konzerte seien ebenfalls schon gut gebucht gewesen. Zwei Drittel der Karten waren laut Matthias Krauß bereits verkauft.

Neue Konzertreihe auf der Naturbühne ?

„Wir hoffen, dass sich die Situation jetzt so schnell wie möglich dreht“, sagt Matthias Krauß und kündigt an, dass es im Herbst 2021 womöglich ein weiteres Konzert-Highlight geben könnte – dann aber nicht mit Santiano, sondern mit einem weiteren Hochkaräter. Welche Künstler das sein könnten, ließ Krauß noch offen. „Aber wir können uns vorstellen, jeweils zum Auftakt und zum Ende der Störtebeker-Festspiele dauerhaft ein Open Air zu spielen.“ Mit der Familie Hick, die seit Anfang der 1990er-Jahre die Störtebeker-Festspiele veranstalten, sei man bereits in Verhandlungen.

Von Thomas Pult