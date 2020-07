Sassnitz

Was wird aus dem Alten Kühlhaus? Auch nach einem Architekten-Wettbewerb gibt es noch keine konkreten Aussagen zur künftigen Nutzung des markanten Industriebaus im Sassnitzer Stadthafen. Seit der Feinkost-Hersteller Homann seine dortige Produktionsstätte geschlossen hat, stehen große Teile des Gebäudes leer. Jetzt soll wieder Leben einziehen – zumindest vorübergehend: Gut einen Monat lang werden hier Künstler von sieben Ostsee-Inseln eine Auswahl ihrer Arbeiten sein. „Bag Net“ (übersetzt soviel wie Fischernetz) lautet der Titel der Exposition, in der sich alles um diesen maritimen Berufszweig und seine derzeitige Situation dreht. „Des Fischers Handwerk wird auf Eis gelegt“, lautet deshalb auch der Untertitel der Schau, die am Montag, dem 3. August, um 18 Uhr eröffnet wird.

Erfahrene Organisatorin

Marlen Melzow zeichnet für die Organisation verantwortlich. Die Sassnitzerin hatte sich vor zwei Jahren an einer Ausstellung von Künstlern der B 7 beteiligt. Der Name steht für ein Netzwerk von sieben baltischen Inseln. Künstler aus den jeweiligen Regionen haben sich in den zurückliegenden Jahren immer wieder an gemeinsamen Projekten beteiligt. Jetzt ist erneut Rügen an der Reihe. Marlen Melzow hat zwar jede Menge Erfahrung in der Organisation. Unter anderem war sie federführend beim Sassnitzer Hausgeist-Projekt aktiv, über das beispielsweise historische Rundwege durch die Stadt geschaffen wurden. Die rührige Frau ist auch eine der Initiatorinnen des Sassnitzer Vollmondfestes.

Anzeige

Vor allem Foto- und Videobeiträge

Die Vorbereitung der Ausstellung „Bag Net“ war für sie aber eine besonders harte Nuss. „Es ist sehr schwer, einen internationalen Kulturaustausch in Zeiten von Corona zu organisieren.“ In jedem Land gelten andere Regeln und Schutzmaßnahmen, das Reisen ist eingeschränkt und viele Künstler müssen zudem um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Das B 7-Netzwerk sei in vielen Regionen eines der wenigen Kulturprojekte, das überlebt habe, sagt sie. Damit die Ausstellung in Sassnitz überhaupt stattfinden kann, habe man die Anforderungen so modifiziert, dass die Künstler nicht anwesend sein müssen. Gezeigt werden vor allem Fotos und Videos. Die lassen sich im digitalen Zeitalter bequem über das Internet verschicken.

Weitere OZ+ Artikel

Bescheiden und todesmutig

Beteiligt haben sich Künstler von Aland, Bornholm ( Dänemark), Gotland ( Schweden), Hiiumaa ( Estland), Öland ( Schweden) und Rügen. Ihre Arbeiten sind in gewisser Weise eine Hommage an die Fischer, die jahrzehntelang das Leben auf den Inseln prägten – und jetzt kaum noch anzutreffen sind. „Sie fallen fast völlig aus unserer Wahrnehmung“, sagt Marlen Melzow. Es macht sie betroffen, dass so viele Fischer ihren Beruf aufgeben müssen, der jahrtausendealt ist. Schon die alten Ägypter holten mit Netzen Fische aus dem Wasser. Sie zollten den Vertretern dieses Berufszweigs einen besonderen Respekt. Man schätzte sie für ihre Bescheidenheit, aber auch für einen gewissen Todesmut, den sie bei ihrer Arbeit aufbrachten, sagt Melzow. „Für die meisten Menschen war die Welt am Ufer zu Ende. Die Fischer wagten sich über diese Grenze hinaus aufs Wasser.“

Romantisierung oder touristische Vermarktung?

Heute ist es vor allem der Anblick von Fischerbooten im Hafen, die Assoziation von Weite, Freiheit und Meer, die die Menschen fasziniert. „Und wir haben ein gutes Gefühl, wenn wir eine frisch gefangene Flunder oder einen Dorsch direkt vom Boot kaufen können“, weiß auch die Sassnitzerin. Gleichzeitig wird Kritik laut wegen einer drohenden Überfischung. Viele Fischer müssen sich nach neuen Einnahmequellen umsehen und setzen dabei auf den Fremdenverkehr. In der Ausstellung im Alten Kühlhaus stellen die Künstler Fragen zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Berufszweiges. Was passiert, wenn es eines Tages keine Fischer mehr gibt? Welche Konzepte gibt es, um das Überleben der Fischer zu sichern? Kann der Tourismus die Rettung sein? Oder ist dieses Standbein in Zeiten von Corona nicht ebenso anfällig? „Die Situation ist angespannt und gleichzeitig spannend“, sagt Marlen Melzow. „Die Fischerei bewegt sich gerade zwischen der Romantisierung einerseits und der touristischen Vermarktung auf der anderen Seite.“

Authentischer Bau

Für diesen Konflikt gibt es kein besseres Beispiel als das Alte Kühlhaus. Seit mehr als einem Jahr ist es in weiten Teilen ungenutzt. Hier wird kaum noch etwas angelandet, nichts gekühlt und schon gar nichts verarbeitet. Schon wird in der Öffentlichkeit ganz ungeniert darüber nachgedacht, hier eine der üblichen Mixturen aus Gastronomie und Beherbergung anzubieten. Marlen Melzow schüttelt den Kopf. „Es macht mich betroffen, wie schnell man ein so großes und prägnantes Gebäude wegreißen will.“ Der Bau sei authentisch und erinnere an die Fischereitradition.

Mit Kunst den Hafen beleben

Insofern konnten sie und ihre Mitstreiter gar keinen besseren Ort als diesen für die Ausstellung finden. Dass Industriebrachen von Künstlern entdeckt und neu belebt werden, dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Vielleicht, hofft Melzow, klappt das ja auch in Sassnitz. „Mit Kunst kann man den Hafen neu beleben und ihn vielleicht im übertragenen Sinne dauerhaft zu einer Drehscheibe im baltischen Kulturaustausch machen.“ Die „Boote“ der Kunst aus den Anrainerstaaten könnten dann hier auch in Zukunft festmachen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Zur Eröffnung am Montag um 18 Uhr haben sich nicht nur Künstler angesagt. Auch einige Fischer wollen kommen und sich die Schau ansehen. Das ebenfalls für diesen Tag geplante Mondscheinfest, das unter dem Motto „Fisch und Mond“ stehen sollte, kann aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht in der gewohnten Form stattfinden. Marlen Melzow ermuntert dennoch alle Sassnitzer und Gäste, sich an diesem Abend mit dem nötigen Sicherheitsabstand zueinander ans Meer zu setzen und zuzusehen, wie der Mond aufgeht. „Schön wäre es, wenn die Fenster und Gärten wieder mit Lampions geschmückt würden“, hofft die Organisatorin.

Von Maik Trettin