Sassnitz

Mitten in Sassnitz ging am Mittwoch Vormittag ein Auto in Flammen auf. Gegen 9 Uhr brannte in der Stralsunder Straße ein Ford Mondeo. Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Die Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen und sich in Sicherheit bringen. 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz und ein Lietzower Feuerwehrmann waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Immer wieder schlugen aus dem Motorraum des Wagens Flammen.

Nach unbestätigten Informationen hatte die von der Insel Rügen stammende Halterin des Fahrzeugs am Vortag eine Panne mit dem Wagen und deshalb den ADAC gerufen. Der Monteur soll eine Notreparatur vorgenommen und eine Fahrt in die Werkstatt empfohlen haben. Auf dem Weg dorthin war die Insulanerin am Mittwoch, als sich der Wagen im Bereich des Motorraums entzündete. Die vordere Hälfte des Autos brannte trotz des schnellen Feuerwehreinsatzes aus.

Maik Trettin