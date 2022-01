Sassnitz

Am Kurhotel wird schon gewerkelt und bald soll auch die Seeseite des neunstöckigen Rügen-Hotels eingerüstet werden: An den beiden größten Sassnitzer Hotels haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Wir sprachen darüber mit Hannes von Kroge. Er ist einer der Enkel von Marlis und Gerd Raulff und führt gemeinsam mit seiner Mutter Inga die Hotels der Familie auf der Insel weiter.

Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Für gewöhnlich begrüßten uns Ihre Großeltern zu solchen Gesprächen. Haben Marlis und Gerd Raulff keine Zeit oder das Steuer an Sie übergeben?

Hannes von Kroge: Es trifft im Prinzip beides zu. Meine Großmutter ist jetzt 86, mein Großvater gerade 79 geworden. Beide haben sich – zusammen mit der Familie – nicht erst seit Kurzem Gedanken über die Unternehmensnachfolge gemacht. Wir haben in den letzten Jahren den Kurs des Familienunternehmens besprochen. Jeder hatte für sich seine Prioritäten für die persönliche Zukunft zu klären, welche Rolle und Verantwortung er beziehungsweise sie künftig in der Firma übernehmen möchte. Das haben wir in den vergangenen Monaten final geregelt. Mit dem Jahresbeginn 2022 haben wir dann den Generationswechsel vollzogen. Meine Mutter Inga von Kroge und ich haben die Häuser übernommen und werden sie weiterführen.

1500 Quadratmeter Dachfläche

Und Sie gehen gleich in die Vollen, wie man derzeit am Kurhotel sieht. Die Hauptfassade Richtung Rügen-Platz ist komplett eingerüstet. Was passiert da jetzt?

Meine Großeltern hatten ja schon zum 50. Geburtstag des benachbarten Rügen-Hotels vor knapp drei Jahren umfangreiche Investitionen in beide Sassnitzer Häuser angekündigt. Seitdem haben wir viele Gespräche geführt und sind in den Planungen konkreter geworden. Jetzt beginnen wir mit den ersten der angekündigten Sanierungsarbeiten. Und natürlich fangen wir beim Dach an. Dessen Ziegel sind seit der Fertigstellung des damaligen Seemannsheims im Jahre 1955 noch nie erneuert worden. Wir werden es komplett neu eindecken, und zwar in Absprache mit der Denkmalbehörde mit Betondachsteinen in dem ursprünglichen Farbton Ziegelrot.

Das Kurhotel in Sassnitz wurde jetzt zum Teil eingerüstet. Es bekommt ein neues Dach. Quelle: Maik Trettin

Das ist doch eine riesige Dachfläche . . .

Stimmt, etwa 1500 Quadratmeter.

Die Uhr im Turm zeigt seit einer ganzen Weile ihre eigene Zeit an. Wird sie in dem Zuge gleich repariert?

Das müssen wir noch untersuchen. Das Uhrwerk scheint nach bisherigen Erkenntnissen weitgehend in Ordnung zu sein. Aber in der Tat: Nach einer Weile geht sie schlichtweg nach und muss immer wieder neu gestellt werden.

Wird auch das Innere des Hauses saniert?

Vorerst noch nicht. Wir werden die anstehenden Aufgaben nach und nach angehen. Dazu gehört in den kommenden Wochen eine weitere Großbaustelle in der Nachbarschaft. Wir planen, die Seeseite des Rügen-Hotels ebenfalls vollständig einzurüsten. Dort müssen die Balkone dringend saniert werden. Außerdem soll bei der Gelegenheit gleich die Fassade ausgebessert werden.

Balkon-Geländer am Rügen-Hotel werden ersetzt

Bekommt sie einen Anstrich?

Das ist noch nicht abschließend geklärt. Wir arbeiten mit Hochdruck an den letzten Details. Im ersten Schritt konzentrieren wir uns darauf, die alten Balkon-Geländer durch gleichartige zu ersetzen. Die zum Teil morsche Holzverkleidung unter den Balkonen kommt weg und die Betonplatten werden sandgestrahlt und behandelt.

Aktuell sind die Hotels auf Rügen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen ohnehin kaum belegt. Werden Sie beide Häuser während der Sanierung schließen müssen?

Nein. Gleichwohl wird es natürlich Einschränkungen geben, welche durch das aktuell geringe Gästeaufkommen aber kaum ins Gewicht fallen. Wir haben die Gäste informiert und um Verständnis gebeten. Im Kurhotel sind die meisten unserer Besucher derzeit Geschäftsreisende. Die sind in der Regel ohnehin tagsüber, wenn es mal laut werden kann, nicht im Haus. Wenn wir in den kommenden Monaten die Balkone am Rügen-Hotel sanieren, müssen wir die Zimmer auf der Seeseite natürlich sperren. Aber das haben wir bei den Buchungen auch schon berücksichtig und unsere Partner und Gäste informiert. Für einen gewissen Zeitraum stehen dann nur die Zimmer auf der Landseite zur Verfügung.

Ab wann rechnen Sie damit, dass im Rügen-Hotel wieder alle Zimmer zur Verfügung stehen?

Wir hoffen, dass die Arbeiten an der seeseitigen Fassade bis Anfang Juli abgeschlossen sein werden.

Café im neunten Stock bleibt geöffnet

Wird das Auswirkungen auf die Öffnung der Restaurants haben? Oder sind die ohnehin aufgrund der coronabedingten Flaute geschlossen?

Nein, die Restaurants im Rügen-Hotel – „Neptun“ und „Broiler-Bar“ – sind davon ebenso wenig betroffen wie das Café im neunten Stock. Sie sind und bleiben vorerst geöffnet. Geschlossen ist derzeit lediglich das Restaurant „Bi’n Fischer“ im Kurhotel.

Auch wenn es nur ein erster Schritt ist: Es klingt nach nicht wenig Geld, das Ihr Unternehmen da jetzt investiert. Ist Ihnen da angesichts der Corona-Pandemie nicht ein bisschen bange?

Auf solche Erschwernisse hätten wir alle in unserer Branche wohl gut und gern verzichten können und sicher scheint der Zeitpunkt für den Generationswechsel und den Beginn der Sanierungen nicht ganz optimal. Aber ich bin optimistisch, dass wir das ganz gut gemeinsam bewältigen und bald wieder richtig durchstarten können. Auf die Investitionen haben wir nun bereits seit mehr als zwei Jahren hingearbeitet und vorher entsprechend vorausschauend gewirtschaftet.

Hannes von Kroge (28), einer der Enkel von Marlis und Gerd Raulff, hat gemeinsam mit seiner Mutter Inga die Raulff-Hotels auf Rügen übernommen. Quelle: Maik Trettin

Sie haben mit gerade einmal 28 Jahren schon sehr viel Verantwortung übernommen. Zur Raulff-Gruppe gehören auf Rügen schließlich auch noch so renommierte Häuser wie das Schloss Ralswiek, das Badehaus Goor und das Putbusser Rosencafé. Macht Ihnen das manchmal Angst oder war das schon immer Ihr Traum?

Respekt ja, Angst nein. Ich bin in einer Hoteliersfamilie aufgewachsen, ich weiß also, was mich erwartet. Meine Wiege stand im Wortsinne in unserem Cuxhavener Hotel hinter dem Empfangstresen, an dem meine Mutter gearbeitet hat. Wenn wir in den Urlaub gefahren sind, dann in eines der Hotels unserer Familie auf Rügen. Ich habe schon früh in den verschiedenen Häusern der Raulff-Gruppe gejobbt, in den Ferien zum Beispiel. Nach dem Abi im Jahre 2014 habe ich im Kurhotel gewohnt und gearbeitet, während meines Bachelor-Studiums für Tourismuswirtschaft in Wilhelmshaven habe ich 2017 mein Praxissemester auf Rügen absolviert. Spätestens zu der Zeit habe ich mich in die Insel verliebt und gehofft, dass ich einmal hier leben und arbeiten kann.

Wenn Sie und Ihre Mutter nun die Geschicke des Unternehmens leiten, was machen Ihre Großeltern? Sind beide in Wirklichkeit die „grauen Eminenzen“, die im Hintergrund nach wie vor die Fäden ziehen?

Nein, sie halten sich wirklich aus dem aktiven Geschäft heraus, stehen uns aber mit Rat und Tat zur Seite, was ich angesichts der jahrzehntelangen Erfahrung der beiden in der Hotellerie und Gastronomie wirklich zu schätzen weiß. Ansonsten haben sie sich in ihr Häuschen in Lauterbach zurückgezogen und sind dort glücklich. Beide genießen die freie Zeit augenscheinlich sehr, kümmern sich um ihren Garten oder um den Hund, der seit Kurzem zu unserer Familie gehört.

Von Maik Trettin