Sassnitz: Bürgermeister widerspricht Aussage

Im Zusammenhang mit dem Rückbau der Treppe am ehemaligen Busbahnhof in Neu Mukran meldet sich der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht noch einmal zu Wort. „Eine Zusicherung, die Treppe erst dann zurückzubauen, wenn ein möglicher Gehweg entlang der Straße geschaffen wurde, ist durch die Fährhafen Sassnitz GmbH und die Stadt Sassnitz nicht abgegeben worden“, so Kracht. Eine solche Zusicherung sei auch nicht in Aussicht gestellt worden, weil die Errichtung eines Gehweges entlang der L 29 nicht im Zusammenhang mit der Kompensationsmaßnahme stünde.

Diese Darstellung widerspricht dem von Anwohnerin Karin Parusel nach einer Bürgerinformation Anfang Oktober vergangenen Jahres angefertigten Gedächtnisprotokoll. Danach habe der für Stadtsanierung zuständige Vertreter der Verwaltung den etwa zwei Dutzend Teilnehmern versichert, „man werde die Straße bis zur Treppe und die Treppe so lange lassen, bis man an der Bundesstraße einen Gehweg gebaut hat, das wäre längstens in zwei Jahren der Fall.“

Für das Areal des ehemaligen Busbahnhofs in Neu Mukran und weitere Bereiche entlang der L 29 und der Südstraße wurde in den Jahren 2004 bis 2009 der Bebauungsplan Nr. 21 „Industriegebiet Mukran Südstraße“ der Stadt Sassnitz aufgestellt. Der Bebauungsplan sieht für das Gelände des ehemaligen Busbahnhofs seit seinem Inkrafttreten eine Grünfläche vor. Diese Kompensationsmaßnahme werde mit ihrer Umzäunung große Teile des ehemaligen Busbahnhofs in Anspruch nehmen, so Kracht. „Die Funktion des Busbahnhofs mit seinen Wegebeziehungen ist in den 90-er Jahren entfallen. Der verbliebene bauliche Bestand vermag die Möglichkeit einer fußläufigen Nutzung für die Allgemeinheit suggeriert zu haben, eine solche Nutzung entspricht seit der Einstellung des Busbetriebs jedoch nicht mehr den rechtlichen Gegebenheiten.“

Neue Erkenntnisse in der Frage, wer den Rückbau der Treppe beauftragt oder ausgeführt hat, gibt es indes nicht.

Von ud