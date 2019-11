Der Küstenkinderverein hat am Mittwoch die Geschenke an die Binzer Schüler übergeben, die mit dem Geld aus der Benefizveranstaltung angeschafft wurden. Das Restgeld fließt in die große Party im Frühjahr im Kurhaussaal. Zwei Binzer Jungs nahmen zudem die ersteigerten Boxhandschuhe von Henry Maske in Empfang.