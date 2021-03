Sassnitz

In dem Streit um die Gestaltung des Sassnitzer „Sachsenblicks“ hat sich jetzt der frühere Sassnitzer Bürgermeister Dieter Holtz zu Wort gemeldet. In einem Brief äußert er deutliche Kritik. „Aus Unkenntnis und Vergessen, kleinlichem Gezänk und politischem Kalkül, Unverständnis für Zeit und Kunst findet eine unwürdige Auseinandersetzung in der Stadtvertretung statt“, schreibt er.

Die Angelegenheit verkomme anscheinend zu einer Schmierenkomödie, stehe dem Anliegen der früheren Beschlüsse der Stadtvertretung entgegen und schade dem Ansehen des renommierten Künstlers. „Das haben unsere Stadt Sassnitz und Helmut Senf nicht verdient“, mahnt Holtz und fordert einen achtsameren Umgang mit der Idee und der Arbeit des Sassnitzer Künstlers.

Senfs Arbeiten stehen in vielen Städten

Helmut Senf lebt seit 1994 mit seiner Frau Irmgard in Sassnitz. Quelle: Maik Trettin

Der 87-jährige Senf lebt seit 1994 mit seiner Frau Irmgard in Sassnitz. Senf wird zu den namhaften Vertretern der konkreten Kunst in Deutschland gezählt. Mit seinen Werken ist er in bedeutenden öffentlichen Sammlungen vertreten, etwa dem Grassi Museum für Angewandte Kunst in Leipzig. Seine farbigen Stahlskulpturen sind in verschiedenen deutschen Städten zu finden. Unter anderem entwarf er das Stadtzeichen von Neustrelitz. Auch im Garten der Familie in Sassnitz stehen einige seiner Metallplastiken. Nur im öffentlichen Raum seiner Heimatstadt sucht man sein Werk vergeblich.

Das wollten die Stadtpolitiker ändern, nachdem Rügener Künstler sie vor Jahren auf Senfs überregionales Renommee aufmerksam machten. In seiner Funktion als Bürgermeister habe er Helmut Senf vor mehr als zehn Jahren gebeten, sich Gedanken zu machen, wie man mit einem Kunstwerk an den 6. März 1945 erinnern kann.

Damals wurde das heutige Sassnitzer Stadtgebiet und der Hafen, in dem unter anderem zahlreiche Flüchtlingsschiffe lagen, bombardiert. Rund 800 Menschen starben bei dem Angriff, darunter auch der Vater von Helmut Senfs Frau Irmgard. Am stärksten waren die Zerstörungen auf einer Schneise, die sich in der Breite zwischen der Seestraße und der Trelleborger Straße vom Hafen bis zum Bahnhof zog. Dies war einer der Gründe, weshalb die Stadt, der Sanierungsträger und der Künstler für den Standort am „Sachsenblick“ in der unteren Bahnhofstraße plädierten.

Hauptausschuss votierte gegen Auftragsvergabe

So sieht das Modell der Stahlskulptur aus, die am Sachsenblick in Sassnitz aufgestellt werden soll. Quelle: Maik Trettin

„Fenster“ heißt die Stahlplastik, die Helmut Senf entwarf und die mittlerweile fix und fertig in einer Gothaer Werkstatt steht. Durch das auf einem Sockel ruhende stählerne Viereck soll der Betrachter im übertragenen Sinne in die hoffnungsvolle Zukunft blicken, ohne die schreckliche Vergangenheit zu vergessen. Es könnte sofort an seinem Bestimmungsort aufgestellt werden. Doch im Hauptausschuss wurde die Vergabe der Bauleistungen zum Herrichten der Aufstellfläche abgelehnt (die OZ berichtete).

Den einen gefällt der Standort nicht, die nächsten können mit dem Kunstobjekt augenscheinlich wenig anfangen und wieder andere wollen für die Gestaltung des Sachsenblicks kein Geld ausgeben und die dafür schon verplanten Städtebaufördermittel lieber woanders verbauen, was nach Angaben des Sanierungsträgers allerdings nur schwer möglich sein dürfte. Gegen die Entscheidung des Hauptausschusses hatte Bürgermeister Frank Kracht Widerspruch eingelegt. Auf ihrer nächsten Sitzung am 11. März werden sich die Stadtvertreter mit dem Thema befassen.

Anderswo gab es keine Diskussionen

Was das Ergebnis angeht, hat Helmut Senf keine großen Erwartungen mehr. In einer Mappe hat er großformatige Fotos anderer, von ihm entworfener Metallskulpturen, die in verschiedenen deutschen Städten auf öffentlichen Flächen, vor Behörden und öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmenssitzen aufgestellt wurden. „Hier“, sagt er und zeigt auf eines der Bilder der Objekte, „das steht in Bielefeld und das hier in Roßwein.“ Die sächsische Kleinstadt war jahrelang seine Heimat, bevor es ihn nach Sassnitz zog, wo seine Frau familiäre Wurzeln hat. Solche Diskussionen wie aktuell habe er nirgends erlebt. Jahrelang sei das lange geplante Vorhaben verschoben worden. Und nun beginne nach der Fertigstellung eine ganz neue Debatte.

Platz im Hafen ist ungeeignet

„Ich habe da mittlerweile auch keine richtige Freude mehr dran“, sagt er und winkt ab. Sein Enthusiasmus sei angesichts dieses politischen Gezerres „nicht mehr besonders groß“, wie er es in seiner zurückhaltenden Art erzählt. Er sei mittlerweile fast 88 Jahre alt. Da frage er sich natürlich schon, ob er die Aufstellung der Metallskulptur noch erleben werde. Dass das jetzt an der Gestaltung der Aufstellfläche scheitern soll, will auch Helmut Senf nicht einleuchten. Man müsse das Areal ja irgendwie herrichten, um die Skulptur zu verankern. Die Pläne des Sanierungsträgers sehen die Pflasterung einer Fläche am Sachsenblick vor, auf der neben der Skulptur zwei Bänke aufgestellt und Strahler installiert werden sollen. Die Metallplastik einfach in den Hafen zu stellen, ergebe keinen Sinn. Sie sei so gefertigt, dass man von einer Erhöhung durch das „Fenster“ in die Weite sieht. Im Hafen funktioniere das nicht.

Holtz ruft zum Ende der Diskussion auf

Vor rund einem Jahr, auf einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 75. Jahrestags des Bombenabwurfs, habe Irmgard Senf auf dem Rügen-Platz eine ergreifende Rede gehalten, erinnert sich Dieter Holtz. Sie berichtete, wie sie und ihre Mutter dieses schreckliche Ereignis erlebten. In seinem Brief ruft Holtz die Stadtvertreter auf, die Realisierung des Projekts nicht weiter zu blockieren: „Beenden Sie diese unwürdige Diskussion und lassen Sie der Verwirklichung des Vorhabens ihren Lauf, für ein würdiges Andenken an den 6. März 1945, geschaffen von einem Künstler unserer Stadt.“

Überregional anerkannt und gewürdigt Helmut Senf wurde 1933 im thüringischen Mühlhausen geboren. Er absolvierte eine Lehre als Dekorationsmaler, studierte Metall- und Emailgestaltung sowie Industrielle Formgestaltung in Halle/Burg Giebichenstein. Er arbeitet seit 1961 als freischaffender Künstler, war Hochschullehrer unter anderem in Halle und bis vor drei Jahren Dozent im Fachbereich Gestaltung an der Hochschule Wismar. Helmut Senfs Werke stehen unter anderem im Grassi Museum für Angewandte Kunst in Leipzig und in der Sammlung der Städtischen Musen Junge Kunst und Viadrina in Frankfurt/Oder. Auf Rügen kann man jeweils eine seiner Arbeiten im Baaber Kurpark und auf dem Gelände der Volks- und Raiffeisenbank in Bergen finden –und in der Galerie Circus 1 von Susanne Burmester in Putbus. Senf gehörte in den frühe 60-er Jahren zu den Gründern einer Ateliergemeinschaft in Erfurt. Mit wenigen anderen stehen er und seine Frau Irmgard, die zu DDR-Zeiten unter anderem experimentelle Super-8-Filme drehte, für eine alternative Sichtweise auf Kunst in der DDR. Die Rolle der beiden Künstler wurde in zahlreichen Monografien und Ausstellungen überregional gewürdigt. Helmut Senfs Werk sei spielerisch überraschend und immer wieder innovativ und begeistere fortlaufend die jüngeren Generationen, sagt Susanne Burmester. Senf sei auch eine interessante Künstler-Persönlichkeit. Er habe schon früh nicht-gegenständlich gearbeitet, aber dennoch immer ein entspanntes Verhältnis zu angewandter und freier Kunst gleichermaßen besessen. So habe er auch Schmuck und Gerät angefertigt „und dabei oft gestalterische Ideen aus der freien Kunst auf die Objekte übertragen“, sagt die Galeristin.

