Sassnitz

Völlig überraschend legte der Sassnitzer Stadtvertreter Norbert Dahms am 14. Dezember 2020 sein Mandat nieder. Er erklärte seinen Verzicht in einem Schreiben an den Stadtpräsidenten Norbert Benedict – das Schreiben hatte das Fraktionsmitglied „Bürger für Sassnitz“ auch im Internet veröffentlicht. Er beklagt in seinem Brief, dass Angst und Spaltung im Land in einem Umfang herrschten wie lange nicht mehr. Er sieht eine Zeit eines „massiven gesellschaftlichen Wandels“. „Täglich neue Gesetze und Verordnungen“ würden die Menschen auf eine harte Probe stellen.

Nachfragen zum Schreiben und zu den Absichten, die politische Bühne zu verlassen, wurden nicht beantwortet. Per Telefon oder E-Mail war er für die OZ nicht zu erreichen. Nun tauchte er wieder auf, war einer von 70 Teilnehmern bei der dritten Ausgabe von „ Lichtermarsch für Freiheit und Solidarität“ in Sassnitz. Hier sprach er darüber, warum er sich für diesen Schritt entschieden hatte.

Anzeige

„Gesellschaft ist Verlierer“

Er sei enttäuscht, wie politische Debatten abgelaufen seien und sieht die Gesellschaft als großen Verlierer der langen Lockdown-Phasen. „Die Gesellschaft steckt in einer tiefen Krise. Finanziell, wirtschaftlich, sozial – eigentlich auf allen Ebenen. Und wir wissen nicht, wie wir da momentan rauskommen sollen.“ Der 53-Jährige war einer von sechs Rednern am Sassnitzer Brückenplatz. Er zeichnete das Bild von einem Kaninchen, das ängstlich auf die Zahlen starre, die ihm vorgegaukelt zu sein scheinen.

Norbert Dahms sprach auf der Veranstaltung „Lichtermarsch für Freiheit und Solidarität“ in Sassnitz über seine Mandatsniederlegung. Quelle: Mathias Otto

„Diese Krise ist bedingt gefördert worden durch Angst und Manipulation. Das Problem ist, wir sind alle unterbewusst ängstlich, etwa bei den Themen Tod, krank zu werden oder den Job zu verlieren. Wenn ich mich von der Angst leiten lasse, dann verharre ich in Angststarre, so dass ich nicht mehr reagieren oder agieren kann“, sagte er.

Abstimmung per E-Mail

Er sehe in diesem Zusammenhang ein Problem mit der Demokratie. Der ehemalige Stadtvertreter ging auf die kommunalpolitische Situation ein, als im Frühjahr entschieden wurde, dass die Sassnitzer Stadtvertreter aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr tagen können. Über einzelne Tagesordnungspunkte hatte jeder für sich im Umlaufverfahren in seinen eigenen vier Wänden abgestimmt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Per E-Mail kommt ein Word-Dokument, auf dem ich mein Kreuzchen setzen soll. So haben wir über den städtischen Haushalt 20/21 der Stadt Sassnitz abgestimmt. Ich habe mich dagegen gewehrt“, sagt Norbert Dahms. Er hätte sich eine Debatte gewünscht, gerade, wenn es um Geld und wichtige Investitionen geht. „Wir können nicht per Mausklick darüber abstimmen. Das ist undemokratisch.“ Dabei hätte es aus seiner Sicht Alternativen gegeben, etwa Sitzungen unter freiem Himmel.

„Mein Platz ist auf der Straße“

Aus seiner Sicht werde der öffentliche Debattenraum immer kleiner. Wenn Sitzungen nicht mehr stattfinden können und die Medien deshalb nicht mehr vollumfänglich darüber berichten können, „dann wird der Raum immer enger und immer kleiner. Und eines Tages ist er alternativlos“, so Dahms. Dies sei für alle ein Problem. Je länger der Lockdown gehe, desto mehr gehe verloren, bei einem mehr, beim anderen weniger. Die Gesellschaft aber verliere komplett, sagte er ins Mikrofon.

„Und wir alle auf der Straße sind die Verlierer. Weil Debatten nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden, deswegen kommt es ja zu Protesten. Wir müssen die Debatte wieder auf die Straße führen. Darum habe ich mein Mandat niedergelegt. Mein Platz ist hier auf der Straße. Wir müssen dem Volk wieder aufs Maul schauen“, sagt er.

Aufeinander zugehen

Auf allen Ebenen müsse wieder nachgedacht und hinterfragt werden, ob eine Maßnahme, die in diesem Moment passiert, korrekt ist. „Wir dürfen nicht von heute auf morgen unser Grundgesetz und die Kommunalverfassung über Bord schmeißen und sagen: ,Ich grenze die Leute aus, die nicht zu mir gehören sollen. Ich grenze mich von euch ab – und ihr gehört nicht mehr zur Gesellschaft.’ Das funktioniert nicht“, so Norbert Dahms.

Und genau deshalb stehe er auf der Straße und marschierte mit den Teilnehmer des Lichtermarsches mit. „Wir müssen wieder dahin zurückkommen, uns gegenseitig auf eine Streitkultur einzulassen, in der wir uns nicht gegenseitig diffamieren. Wir müssen wieder aufeinander zugehen, und gemeinsam sehen, wie wir aus dieser Krise wieder herauskommen.“

Lesen Sie auch:

Von Mathias Otto