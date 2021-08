Sassnitz

Sassnitzer und ihre Gäste, die zu Fuß in den Hafen wollen, müssen ab Ende August entweder weite Umwege laufen oder Treppenstufen überwinden. Die Hängebrücke, die vom Rügenplatz in der Oberstadt bis zum Glasbahnhof im Hafen führt, wird einen Monat lang gesperrt. Der Brückenbelag muss erneuert werden. Der Fußboden der Brücke ist mit einem Spezialbeton versehen. Der habe im Laufe der Jahre – das Bauwerk wurde 2007 freigegeben – gelitten, sagt Ingo Stoltz aus der Bauverwaltung der Stadt. Zwischenzeitlich war der Belag stellenweise bereits ausgebessert worden. Jetzt gibt es eine komplett neue Oberfläche.

Die wird grundsätzlich der bisherigen ähneln, soll aber widerstandsfähiger sein. Um sie aufzubringen, müssten die Temperatur und andere Witterungsbedingungen stimmen, etwa die Luftfeuchtigkeit. „Aus diesem Grund konnten wir nicht länger mit den Arbeiten warten und mussten die Sperrung Ende August in Kauf nehmen. Ursprünglich war angekündigt worden, dass die Brücke bereits ab Montag, dem 23. August bis zum 1. Oktober dieses Jahres dicht sein solle. Die Baufirma habe den Termin aber korrigiert und mitgeteilt, dass sie voraussichtlich erst am 30. August anrücken und mit den Arbeiten beginnen werde. Für die Sanierung der Brücke muss die Stadt rund 100 000 Euro zahlen.

Widersteht Stürmen bis 160 km/h

Wer von der Stadt in den Hafen oder umgekehrt laufen will, dem bleiben als Zugänge nur die Treppe an der Stiftstraße oder die Gehwege an der Straße der Jugend (Westhafen) beziehungsweise über die Hafenstraße bis zum Molenfuß. Um eine bessere Anbindung zwischen dem Zentrum und der Kaikante zu schaffen, war seinerzeit die Brücke gebaut worden. Ursprünglich hatten Städteplaner an dieser Stelle einen Aufzug favorisiert. Die Kommune entschied sich aber für die geschwungene Hängebrücke des Büros Schlaich, Bergermann und Partner, das auch für den Entwurf und den Bau der Plattform am Königsstuhl verantwortlich zeichnet. Die Konstruktion, die aus einer 124 Meter langen Rampe und einer 119 Meter langen Seilbrücke, die an einem rund 45 Meter hohen Mast befestigt ist, besteht, ist zu einem Wahrzeichen des Hafens geworden. Sie überwindet einen Höhenunterschied von 25 Metern und hält Stürmen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 160 km/h stand.

Das Projekt hatte auch viel politischen Gegenwind zu überstehen. Das Vier-Millionen-Euro-Projekt sei viel zu teuer, man hätte das Geld doch lieber in die Sanierung der Gehwege stecken sollen, lautete damals eines der Argumente, das auch Gegner der jetzt entstehenden Aussichtsplattform am Königsstuhl vorbringen. Andere fürchteten, dass der Bau die Ansicht verschandele. Mittlerweile ist das Bauwerk selbst zu einer Attraktion im Hafen geworden. Als „Balkon zum Meer“ bietet sich von hier aus nicht nur ein besonderer Ausblick über die Prorer Wiek und den Hafen. Die Konstruktion ist auch ein beliebtes Fotomotiv bei Sassnitz-Besuchern. 2010 wurde sie mit dem Deutschen Brückenbaupreis ausgezeichnet.

Von Maik Trettin