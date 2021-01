Sassnitz

Vor rund einem Jahr kam der Sassnitzer Stadthafen unter neue Regie. Statt der städtischen Wärmeversorgung Rügen GmbH hat die Stadt die Fährhafen Sassnitz GmbH mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft (HBEG) beauftragt. Im OZ-Gespräch erzählen der neue HBEG-Geschäftsführer Thomas Langlotz und seine Kollegin, die Prokuristin Julia Feldt, von den ersten Schritten und den Plänen für die weitere Hafenentwicklung.

Herr Langlotz, Sie sind, von einer kurzen Unterbrechung abgesehen, fast 15 Jahre im Hafen Mukran tätig und kümmern sich dort – neben ihrer Tätigkeit für die HBEG – nach wie vor um die Standortvermarktung und den Vertrieb. Muss man damit rechnen, dass sich jetzt beide Häfen immer ähnlicher werden und der Sassnitzer Hafen das Gesicht eines Industriehafens bekommt?

Anzeige

Thomas Langlotz: Also genau genommen ist der Unterschied gar nicht so groß. Wenn wir die Geschichte betrachten, war der Stadthafen ein Industriestandort. Die Fähren, die Fischerei, die Schiffe, die Eisenbahn – der hiesige Hafen ist von seiner DNA her, also vom Erbgut, historisch betrachtet ein Industriehafen.

Fischverkauf am Molenfuß im Sassnitzer Hafen. Quelle: OZ-Archiv

Glauben Sie, dass er das wieder sein kann?

Langlotz: Nicht in dem Umfang wie bisher. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, die wir hier vor Ort gar nicht beeinflussen können. Die Fischereipolitik zum Beispiel wird zu großen Teilen in Brüssel gemacht. Die Fischerei ist in unserem Hafen zum Glück noch sichtbar, aber natürlich rapide zurückgegangen, wie andernorts auch. Diese Entwicklung vollzieht sich seit Jahrzehnten. Die Lücke wurde aber schon längst vom Tourismus besetzt.

Also Tourismus oder Industrie?

Langlotz: Wieso „oder“? Auch der Tourismus ist ein Wirtschaftszweig und kann in einem Hafen in einer vernünftigen Form neben anderen Branchen existieren. Wichtig ist uns dabei, dass wir das, was den Hafen ausmacht, nicht aus den Augen verlieren. Er soll sein Gesicht behalten.

Apropos Gesicht: Die HBEG hat ihre Geschäftsräume jetzt im Alten Kühlhaus. Die Politik in Sassnitz hat vor wenigen Monaten um die Zukunft dieses Gebäudes gestritten. Die einen wollen es durch einen Neubau ersetzen, die anderen sanieren lassen. Wie sehen Sie die Zukunft des Gebäudes?

Julia Feldt: Im Moment verschaffen wir uns noch einen Überblick. Bevor wir etwas entwickeln oder Pläne für die Zukunft schmieden, wollen wir den Bestand möglichst genau kennenlernen. Eine unserer ersten Aufgaben bestand darin, den sehr gründlich zu untersuchen. Ob Mole, Anleger oder Kaikante – alles wurde beziehungsweise wird noch unter die Lupe genommen. Auch die Konstruktion des Kühlhauses, vor allem die Gründung, haben sich Taucher sehr genau angesehen. Nach derzeitigem Stand gehen wir nicht davon aus, dass der Bau abgerissen werden muss. Aber Genaueres werden Analysen und Gutachten ergeben.

Das alte Kühlhaus und die ehemalige Fischhalle prägen das Bild des Sassnitzer Stadthafens. Quelle: Maik Trettin

Langlotz: Natürlich müssen wir uns darüber intensiv Gedanken machen. Seit der Feinkosthersteller Homann seinen Vertrag gekündigt hat und aus dem Alten Kühlhaus ausgezogen ist, steht fast die Hälfte der zu vermietenden Fläche leer. Wir können heute schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir vermutlich richtig viel Geld investieren müssten, um diesen Gebäudeteil für ein neues produzierendes Unternehmen herzurichten. Aber deshalb muss das Kühlhaus ja nicht gleich verschwinden. Wir denken, es könnte sich auch künftig gut in das Hafenbild einfügen, nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich.

Inwiefern?

Langlotz: Ich sehe den Sassnitzer Hafen künftig zunehmend als Veranstaltungsort. So etwas wie die BagNet-Ausstellung über die Fischerei im vergangenen Sommer zum Beispiel hat auch oder gerade im Alten Kühlhaus funktioniert. Im Hafen könnte in Sachen Veranstaltungen künftig noch mehr los sein. Wir wollen die Sail Sassnitz, die bislang hauptsächlich in Mukran stattfand, dauerhaft in Sassnitz etablieren und auch wieder bei der Baltic Sail im Ostseeraum mitmachen. Die maritime Komponente des Tourismus’ sollte im Stadthafen gestärkt werden. Dazu gehört für mich auch, dass hier kleine Kreuzfahrtschiffe festmachen.

Lesen Sie auch:  Speedboot oder Konzertschiff – Sassnitz debattiert über Tourismus am Molenfuß

Bislang waren die doch viel zu riesig für den kleinen Stadthafen und hatten zu viel Tiefgang.

Langlotz: Wenn das Kreuzfahrtgeschäft nach der Corona-Flaute wieder Fahrt aufnimmt, wird es sich verändern. Der Trend geht zu kleineren Schiffen. Davon könnte Sassnitz profitieren.

Feldt: Die Nachfrage ist auf jeden Fall da.

Dennoch haben im vergangenen Jahr die Wohnschiffe am Kreuzfahrtanleger festgemacht.

Langlotz: Ja, aber die stören da nicht und sind keinem im Weg. Und früher oder später werden sie diesen Platz auch wieder verlassen.

Wie groß ist denn die Nachfrage nach Liegeplätzen für kleinere Schiffe und Boote?

Feldt: Im Sportbootbereich auf jeden Fall steigend. Die 14 Dauerliegeplätze sind fest vermietet. Wir sehen, dass auch der Bedarf nach mehr Dienstleistung wächst. Deshalb haben wir die Öffnungszeiten des Seglerbüros erweitert und bieten unter anderem auch einen Brötchenservice an. Das wurde sehr gut angenommen. Viele Segler starten früh am Morgen zu ihren Törns. Da haben die Bäckereien und Händler im Hafen noch gar nicht geöffnet.

Womit verdient eigentlich die HBEG ihre „Brötchen“?

Feldt: Wir haben einen Jahresumsatz von rund drei Millionen Euro. Die wichtigsten Einnahmequellen sind die Liegegebühren aus der Schifffahrt, die Mieten und Pachten, die wir mit unserem Immobilienbestand erzielen und nicht zuletzt die Parkgebühren.

Klafft aufgrund der Corona-Beschränkungen ein Loch in der Kasse?

Das Parkhaus im Stadthafen Sassnitz ist eine wichtige Einnahmequelle für die HBEG. Quelle: Andreas Pfaffe

Feldt: 2020 hatten wir wegen der Corona-Beschränkungen vier Monate lang kaum Parkeinnahmen. Dafür war der Sommer überdurchschnittlich gut. Das Parkhaus war an vielen Tagen bis auf den letzten Platz gefüllt.

Langlotz: Diese große Nachfrage zeigt uns aber auch, dass wir bei der weiteren Entwicklung des Hafens behutsam vorgehen müssen. Mehr Parkflächen stehen uns dort nicht zur Verfügung. Auch über den Verkehr innerhalb des Hafens müssen wir uns Gedanken machen. Da fährt heute trotz Beschilderung so mancher noch kreuz und quer. Dafür brauchen wir ein Verkehrskonzept, das in Abstimmung mit der Stadt erarbeitet werden muss.

Die Außenseite der Mole wurde in den zurückliegenden Tagen saniert. Quelle: Stadthafen Sassnitz

Sie haben in den zurückliegenden Tagen die Schäden, die Ende letzten Jahres beim Sturm an der Mole entstanden sind, reparieren lassen. Ist für die Mole eine umfassende Sanierung geplant?

Feldt: Beim Sturm waren einige der Findlinge an der Außenseite der Mole kurz vor dem Molenkopf verschoben worden. Das haben wir wieder gerichtet. Wir prüfen natürlich auch grundsätzlich die Beschaffenheit des Bauwerks. Bislang konnten wir aber nur oberflächliche Schäden entdecken. So bricht zum Beispiel der Beton an einigen Stellen immer wieder auf. Auf einem Testabschnitt wollen wir demnächst die Widerstandsfähigkeit von Asphaltstufen prüfen und sehen, ob das eine Alternative sein könnte.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Anlagevermögen der HBEG gehören noch andere Immobilien als das Alte Kühlhaus. Wird für die noch genügend Geld zur Instandhaltung und Sanierung übrig bleiben?

Langlotz: Wir investieren natürlich kontinuierlich in unseren Bestand. Im ehemaligen Sozialgebäude, der sogenannten Langen Reihe, bauen wir gerade ein früheres Lokal im Obergeschoss für einen anderen Mieter um. Auch die ehemaligen Seglerduschen werden künftig Gewerberäume. Die einstige Alte Werkstatt am Hafenkran über dem Hafenversorger werden wir auch umgestalten. Die gesamte Lange Reihe soll in den nächsten Jahren eine neue Außenfassade bekommen.

Das alles geht nicht von heute auf morgen. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs nach den Unterschieden zwischen den Häfen Sassnitz und Mukran gefragt. In Mukran geht vieles schneller. Der Stadthafen liegt im Sanierungsgebiet. Das erfordert viel Abstimmungsbedarf zwischen dem Sanierungsträger, dem Rahmenplaner, der Stadt Sassnitz und der HBEG, die diesen Prozess als Motor der Hafenentwicklung gern begleitet. Dafür braucht man mehr Zeit und Geduld.

Von Maik Trettin