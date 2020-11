Sassnitz

Der rote Teppich liegt quer über dem Gehweg. Auf ihm steht ein herausgeputzter junger Mann: weißes Hemd, dunkler Anzug und eine Fliege um den Hals. Lennox Weikum aus Sassnitz ist kein Filmstar und wir sind nicht bei den Filmfestspielen in Cannes. Diese Szene hat sich so und ähnlich am vergangenen Sonnabend gleich mehrfach auf Jasmund abgespielt, als Mädchen und Jungen ganz offiziell in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wurden. Ihre Jugendweihe erhielten sie vor der Haustür.

Festmusik vom Straßenrand

Beinahe wäre es wie immer gewesen, erzählt Sebastian Kleindienst. Er ist Vorsitzender des Sassnitzer Jugendbeirats. Das Gremium organisiert in der Hafenstadt seit Jahren die Jugendweihe. Aber so etwas hat es hier in den zurückliegenden Jahrzehnten vermutlich noch nicht gegeben.

Bislang bekamen die jungen Frauen und Männer in einer gemeinsamen Feierstunde ihre Jugendweihe-Urkunde, Blumen und ein Geschenk –in einem Saal oder einer festlich geschmückten Halle, umrahmt von Musik und anderen kulturellen Beiträgen. Diesmal reisten Vertreter des Jugendbeirats gemeinsam mit dem Bürgermeister Frank Kracht und dem Stadtpräsidenten Norbert Benedict von Haus zu Haus und überreichten die Blumen, Urkunden und Präsente unmittelbar vor der Tür.

Die Aufmerksamkeit nicht nur der Festgesellschaften war den Besuchern und den Jugendweihlingen dabei gewiss. Jan Thürmer gab mit dem Tenorhorn ein weithin hörbares Signal. Die Glückwünsche der Stadt-Honoratioren wurden von festlicher Musik aus dem Kleinbus des Vereins untermalt.

Halle war schon festlich geschmückt

40 Mädchen und Jungen von der Halbinsel Jasmund erhielten auf diese ungewöhnliche Art und Weise ihre Jugendweihe. Die Gratulanten-Karawane war ab 9 Uhr am Morgen unterwegs und steuerte neben den Adressen in Sassnitz auch Sagard, Neddesitz oder Bobbin an, wo ebenfalls Jugendweihe-Kandidaten zu Hause sind. Von diesem Procedere hatten die Schüler und ihre Eltern erst am Abend zuvor erfahren.

Bis dahin hatten die Organisatoren noch gehofft, die Feierstunde wenigstens in abgespeckter Form wie geplant in der Sporthalle Dwasieden stattfinden zu lassen. Die war gemietet und ausgeschmückt, die Künstler für das Rahmenprogramm organisiert. Aufgrund der Auflagen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie hatten Sebastian Kleindienst und seine Mitstreiter die Anzahl der Besucher in der Halle auf 250 beschränken müssen. Doch dann verschärfte sich die Corona-Situation im Landkreis gegen Ende der Woche.

Auflagen zum Wochenende verschärft

„Wir standen in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Dort informierte man uns über den Ausbruch in dem Fleischbetrieb bei Grimmen.“ Verschärfte Auflagen drohten. Man hätte maximal 100 Menschen in die Halle lassen dürfen. Diese Höchstgrenze wäre allein mit den Jugendweihe-Teilnehmern und Künstler nahezu ausgeschöpft gewesen. Für Gäste hätte es so gut wie keinen Platz mehr gegeben. „In Abstimmung mit der Stadt haben wir uns am Abend zuvor darauf verständigt, die Feierstunde abzusagen“, so Kleindienst.

Stattdessen zauberten die Sassnitzer die Alternative aus dem Hut und besuchten jeden Jugendlichen persönlich. Nur einen einzigen trafen sie nicht an. Alle anderen standen wie verabredet in ihrer Festtagskleidung auf dem roten Teppich, den ihnen die Organisatoren ausrollten.

Ergreifender Moment auf dem roten Teppich

Die Nachricht, dass es keine klassische Feierstunde geben würde, nahm Christian Willberg aus Sassnitz mit gemischten Gefühlen auf, wie er sagt. „Am Anfang war ich schon ein wenig traurig.“ Doch das, was die Organisatoren als Ersatz präsentierten, sei sehr schön und einmalig gewesen. Es habe die Jugendweihe wirklich zu einem „unvergesslichen Tag“ gemacht. Die Idee sei „richtig toll“ gewesen, ergänzt sein Vater.

Lennox Weikum sollte eigentlich von seinen Eltern und den beiden Omas zur Feierstunde begleitet werden. Bei der Gratulationsrunde war nun die gesamte Familie dabei und konnte zugucken. Eigentlich, sagt der junge Mann, sei das vielleicht noch schöner als die geplante Feierstunde. Auch Mattes Liedtke wollte mit den Omas und seinen Eltern zur Feierstunde nach Dwasieden und war über die kurzfristige Absage anfangs enttäuscht.

Doch der Besuch vor der Haustür sei etwas Besonderes gewesen, sagt er – und ein sehr ergreifender Moment, ergänzt seine Mutter, die sich noch schmunzelnd an die Parole des Bürgermeisters, „Man muss die Feste feiern wie sie fallen“, erinnert.

Lesen Sie auch:

Bürgermeister nach Absage der Feier sauer

Dabei war Frank Kracht anfangs ziemlich sauer, wie er sagt. „Wegen eines Großfalls im Kreis musste eine Veranstaltung mit einem sehr guten Hygienekonzept abgesagt werden“, kritisiert er. Nachdem die Corona-Alarmstufe rot in ganz Vorpommern-Rügen galt, hatten viele der jungen Musiker beziehungsweise deren Eltern Bedenken gegen den Auftritt geäußert.

Für die Organisatoren kam das einer mittleren Katastrophe nahe. Seit einem Jahr hatten sie die Jugendlichen in den Jugendstunden auf diesen festlichen Akt vorbereitet. Sei Mai war der Termin wegen der Corona-Auflagen mehrfach verschoben worden, zuletzt –um ganz sicher zu gehen –weit nach hinten im Kalender, auf den 31. Oktober. Für Kleindienst war jetzt klar: „Noch einmal verschieben, ging nicht. Es steht ja schon der nächste Jahrgang vor der Tür, für den die Jugendstunden beginnen sollen.“

Im kommenden Jahr sollte es wieder eine „normale“ Feier werden, hofft der Bürgermeister. Dass der Jugendbeirat so schnell eine so gute Alternative auf die Beine gestellt hat, hat Kracht beeindruckt. „Da war das selbstverständlich, dass ich mitmache.“ Jeder Jugendweihe-Teilnehmer habe in diesem Jahr eine sehr individuelle Wertschätzung erfahren. „Ich wünsche mit für das nächste Jahr auch in dieser Frage wieder mehr Normalität und eine große, gemeinsame Feier für die jungen Leute.“

Von Maik Trettin