Der Umbau des Sportplatzes in Sassnitz-Dwasieden soll ein Leuchtturmprojekt für den Sport in ganz Mecklenburg-Vorpommern werden, keine der „Kampfbahnen“ aus dem Katalog, sondern mit ungewöhnlichen Sportgeräten und Trainingselementen bestückt. Erst vor Kurzem hatten die Stadtvertreter die entsprechenden Pläne erneut abgesegnet und sich zu dem Vorhaben bekannt. Doch so bald, wie sie dachten, wird der Leuchtturm nicht blinken. Auf einer außerplanmäßigen Stadtvertretersitzung am Dienstagabend erklärte Bürgermeister Frank Kracht sinngemäß, dass die Sassnitzer mit ihren Plänen bei den Fördermittelgebern in Schwerin abgeblitzt seien.

Dabei gab es noch im Frühjahr ein öffentliches Lob für die Idee, die maßgeblich die Sportler von Empor Sassnitz mit dem Landschaftsarchitekten Thomas Nießen zu Papier gebracht hatten. Darin wurden sowohl die Bedürfnisse des Vereinssports, aber auch die Wünsche von individuell aktiven Freizeitsportlern berücksichtigt. Ein „multifunktionales, integratives und barrierefreies Sport- und Begegnungszentrum soll es werden. Das kam und kommt bei den Sassnitzern ebenso wie in der Landesregierung an. Gleich drei Ministerien hätten ihre Unterstützung zugesagt, hieß es noch im Frühjahr. Doch als die Sassnitzer die aktualisierten Zahlen auf den Tisch legten, fiel nicht nur in Schwerin so mancher aus allen Wolken: Aus den ursprünglich im Jahr 2017 geschätzten Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro sind mittlerweile sechs Millionen Euro geworden – und das, obwohl an dem Projekt kaum etwas verändert wurde.

Kein Geld im Haushalt: Stadt ist auf Fördermittel angewiesen

Man habe es etwas angepasst und beispielsweise eine Kegelbahn mit in das zentrale Sportplatzgebäude integriert, weil die bisherige Anlage in der Victoriastraße marode ist, heißt es aus dem Empor-Vorstand. Allerdings seien im Gegenzug auch andere Dinge aus dem Plan gestrichen worden, wie zum Beispiel die Anzahl der Laufbahnen oder die der Plätze auf der überdachten Tribüne. Verteuert habe sich das Vorhaben dadurch nicht. Woher dann die Kostenexplosion kommt, lässt sich derzeit nicht schlüssig nachvollziehen. „Wir müssen das aufarbeiten“, sagte Kracht am Dienstag vor den Stadtvertretern.

Fakt ist, dass der Planer Thomas Nießen auf Wunsch der Stadt die Kostenaufstellung für die Beantragung der Fördermittel aktualisiert hat – und bei rund sechs Millionen Euro landete. „Wir bekommen allerdings nicht mehr Geld aus der Sportförderung“, machte der Bürgermeister deutlich. Aus dem Stadthaushalt könne man das Geld nicht nehmen. „Dann müssten wir alle anderen Projekte stoppen.“ Dazu gehören unter anderem solche Vorhaben wie die Sanierung der Grundschule und der praktische Neubau des Tierparks.

Strittig ist auch der Stand der Planungen. Dabei handle es sich um nicht mehr als eine Ideenskizze. Es fehlten einzelne Fachplanungen. „Damit können wir kein Fördergeld beantragen“, gibt der Bürgermeister die Auskunft aus Schwerin wieder. Thomas Nießen, der für Sassnitz unter anderem auch die Pläne zum Neubau des Tierparks erstellt hat, hält das für einen Vorwand. Er sei „überrascht“ von den Aussagen. „Wir haben schon 2017 komplette Planungsunterlagen, einschließlich der für den Hoch- und den Tiefbau, abgegeben.“ Damit hätte die Stadt schon zu der damaligen Zeit Fördermittel einwerben können.

Wird Dwasieden zum Sanierungsgebiet?

Das soll jetzt Ende nächsten Jahres passieren, hofft man im Rathaus. Andere sind da skeptischer und orakeln, dass das Projekt tot sein könnte – weil die Finanzierung die Stadt überfordert. Damit das nicht passiert und sie an größere Fördertöpfe kommt, schlägt die Stadtverwaltung vor, ein neues Sanierungsgebiet auszuweisen. Das könnte unter anderem das geplante Kurgebiet Dwasieden und den Fischerring sowie die Litauische Straße umfassen und bis an die Straße der Jugend sowie die Mukraner Straße reichen. In einem solchen Gebiet kann eine Kommune Städtebaufördermittel einsetzen. Der Sportplatz läge ebenso wie die Berufsschule mit ihrem Internat innerhalb dieses Areals.

Mit den Planungen müsste die Kommune aber praktisch ganz von vorn beginnen. Das kostet wieder Zeit. „Bis so ein neues Sanierungsgebiet ausgewiesen ist, kann es eine ganze Weile dauern“, gab der Stadtvertreter Stefan Grunau zu bedenken. Und auch bei Empor Sassnitz wächst die Befürchtung, dass das Projekt erneut auf die lange Bank geschoben und irgendwann vergessen wird. Bürgermeister Frank Kracht ist da optimistischer. „Wir könnten für den Sportplatz als einzelne Sanierungsmaßnahme in dem Gebiet schon ab dem kommenden Jahr Fördermittel beantragen“, so Kracht. Das sei den Sassnitzern in Gesprächen mit Vertretern der Schweriner Ministerien signalisiert worden.

Von Maik Trettin