Sassnitz

Bei bestem Strandwetter waren am Wochenende vor allem schattige Plätze der umliegenden Lokale im Sassnitzer Hafen begehrt. Vor allem Familien mit Kindern tummelten sich am Wochenende in Karussells, Autoscooter und rund 40 weiteren Schaustellern des „Sassnitzer Hafenvergnügen“.

Die Veranstaltung am Ende des Hafens vor dem U-Boot-Museum fand in diesem Jahr anstelle der traditionellen „Rügener Hafentage“ statt. An der Losbude von Jenny Kölner pflückten Nicole und Michael Georgi aus Stralsund einen Strauß bunter Plüschblumen. „Eigentlich wollten wir nur eine Runde durch den Hafen drehen“, freute sich das Paar.

Zur Galerie Eine Woche lang bot Rügens größter Hafen Spaß für Familien.

Anniko Losansky aus Sellin war mit Mutter und ihren zwei Kindern da. Während die Oma mit dem Töchterchen das Kettenkrausell bestieg, zog es den dreijährigen Ben an die Losbude, wo er sich ausgerechnet für eine Klaschnikow aus Plastik entschied, weil er schon so viele Stofftiere habe. Die Familie plante für den Abend noch einen Besuch des Hafen & Wasserwanderrastplatzes in Sellin, wo DJs der Insel Musik machten. Den Tag über hatte es am Strand des Ostseebads bereits ein großes Beachvolleyballturnier gegeben.

Von Uwe Driest