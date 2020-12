Sassnitz/Bethlehem

Marianne Nieber und ihr Mann Peter lebten sechs Jahre lang in Israel. Heute wohnt das Ehepaar zwar in Sassnitz, wo Peter Nieber als Pastor arbeitet, aber aus der Zeit in der Wiege der Christenheit entstand eine weihnachtliche Tradition, die gelernte Physiotherapeutin und Mutter von fünf Kindern bis heute fortführt. Mit der OSTSEE-ZEITUNG sprach Marianne Nieber über die Zeit in Nahost und ein gemeinsames Projekt, das in jener Zeit entstand.

OZ: Frau Nieber, wie kam es dazu, dass sie aus ihrer badischen Heimat in Israel landeten?

Marianne Nieber: Mein Mann und ich wollten nach unserer Ausbildung gern ins Ausland. Ursprünglich hatten wir dabei – trotz Kälte und Dunkelheit - an Schweden gedacht. Wie es im Leben aber so ist, ergab sich 1986 die Möglichkeit für meinen Mann, sich auf ein Vikarat in Jerusalem zu bewerben. Aus einem geplanten Jahr wurden dann sechs.

Worin bestand dort die Tätigkeit?

Es gibt dort eine deutschsprachige evangelische Gemeinde. Mein Mann begleitete die Renovierung der Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg. Dort entstand ein seelsorgerisches Zentrum für Pilger- und Urlauber um. Vom Ölber aus bietet sich Besuchern ein wunderbarer Blick über die Altstadt von Jerusalem.

Wie kam es dann zu dem heute noch bestehenden Hilfsprojekt?

Ich hatte viel mit den Ehefrauen von Palästinensern zu tun, die oftmals in der DDR studiert hatten. Die lebten in den von Israel besetzten Gebieten und in diesem Milieu entstand dann auch der Kontakt zu dem Projekt von LifeGate in Bethlehem, das sich gerade gründete und dessen Arbeit ich fortan begleitete. Der Name bedeutet ‚Tor zum Leben‘ und steht dafür, dass geistig oder körperlich behinderte jungen Menschen ein sinnvoller Aufenthalt geboten wird, der im besten Fall mit einer Ausbildung abschließt. Die fertigen unter anderem die Figuren an, die wir uns jedes Jahr senden lassen, um sie an beispielsweise auf Weihnachtsmärkten zu verkaufen.

Was Ihnen in diesem Jahr corona-bedingt nicht möglich ist.

Richtig, die Weihnachtsmärkte fallen wegen Corona aus und damit die Einnahmen für das Projekt. Zugleich gibt es nämlich kaum Reisen nach Israel, so dass auch Hotels und Herbergen leer stehen. Das ganze Land und besonders diese Einrichtung leben aber vom Tourismus. Deswegen möchten wir in diesem Jahr im Gemeindebüro der Kirchengemeinde Sassnitz diese Olivenholzartikel aus Bethlehem verkaufen, um die Behindertenwerkstatt zu unterstützen. Wie man sich vorstellen kann, gibt es in der Region nicht viele qualifizierte Angebot für Behindertenarbeit und auch nicht viele staatliche Hilfen, weswegen die Situation unsere Partner besonders hart trifft.

Was ist außer der Herkunft das Besondere an dem Material und den Figuren?

Ein Olivenbaum benötigt viel Zeit zum Wachsen, kann aber mehrere hundert Jahre alt werden. Ebenso wie seine Früchte ist auch das Holz des Olivenbaums ölhaltig und damit leicht wasserabweisend. Dichte, Härte und Dauerhaftigkeit, macht es zu einem wertvollen Edelholz. Außerdem besitzt die feinporige Maserung eine besonders schöne Ausstrahlung. Und schließlich kommen die Figuren, die Krippenszenen, Karawanen oder einen Hirten mit Lamm zeigen, aus Bethlehem und damit von dort, wo Weihnachten begann.

Figuren aus dem Ölbaum Göttin Athene berührte die Erde und ließ einen Ölbaum wachsen, heißt es in der griechischen Mythologie. Der mythische Ölbaum war den Menschen immer heilig und wurde schon im 4. Jahrtausend vor Christus als Nutzpflanze kultiviert. Der Olivenbaum benötigt viel Zeit zum Wachsen, kann jedoch mehrere hundert Jahre alt werden. Das älteste bekannte Exemplar steht auf Kreta und wird auf 4000 Jahre geschätzt. Der Verkauf der weihnachtlichen Figuren findet von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr in der Seestraße 3 in Sassnitz oder nach Absprache unter Tel. 0160-96066114 statt.

Sind es denn alles christliche Menschen, die die Figuren herstellen?

Nein, es handelt sich um muslimische und christliche Menschen, die dort zusammen arbeiten. Die engagierten Mitarbeiter des Projekts arbeiten an der Schnittstelle dreier Weltreligionen mit ihren jeweiligen Ansprüchen an die Stadt Jerusalem und wollen dabei möglichst viele kleine Brücken zwischen verfeindeten Lagern bauen und Versöhnung möglich machen. Durch die Hilfe lernen Menschen mit Behinderungen im Heiligen Land, selbstständig zu leben. Das ermutigt und stärkt auch deren Familien.

Vielen Dank für das Gespräch.

Von Uwe Driest