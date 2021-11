Sassnitz

Von Weitem betrachtet könnte man meinen, Werner Schumacher würde sich an einem modernen Freiluft-Fitnessgerät betätigen. Gleichmäßig bewegt der 59-Jährige mit beiden Armen die Kurbeln vor ihm.

Als es in der Ferne mehrfach „pling“ macht, richtet er seinen Blick auf den etwa 200 Meter entfernten Bahnübergang an der Dorfstraße im Sassnitzer Stadtteil Lancken. Dort senken sich nach einer Weile die mächtigen Schrankenbäume. Als sie waagerecht die Straße versperren, hört Werner Schumacher auf zu kurbeln und auch das Geläute am Übergang verstummt.

Jahrelang hatte er diesen Ton in den Ohren, jahrelang hat er gekurbelt, was das Zeug hält. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit der alten Stellwerkstechnik im Bahnhof Lancken ist auch die letzte handbetriebene Schrankenanlage Mecklenburg-Vorpommerns verschwunden. Überall im Land wird das Heben und Senken der Schrankenbäume nun elektronisch geregelt.

„Hier entsteht derzeit eine ähnliche Anlage wie an der Sassnitzer Merkelstraße, wo wir bereits fertig sind“, sagt Lutz Peters, der als Bezirksleiter für das Eisenbahnnetz der Deutschen Bahn auf Rügen zuständig ist.

Über Kontakte an den Gleisen wird dem elektronischen Stellwerk signalisiert, dass sich ein Zug nähert. Die Lichtsignale für die Autofahrer springen auf Rot. Wenn die automatische Raumüberwachung erkennt, dass sich keine Menschen oder Gegenstände mehr in dem Bereich zwischen den Schranken befinden, senken beziehungsweise heben sich die Schrankenbäume.

Schrankenwärter und Fahrdienstleiter

Das alles haben jahrzehntelang Eisenbahner wie Werner Schumacher erledigt. Er absolvierte bei der Bahn eine Ausbildung zum Fahrdienstleiter, war ab 1980 Schrankenwärter in Lietzow, arbeitete bis 2010 als Fahrdienstleiter vor allem auf den Stellwerken in Binz und Prora.

Kurzzeitig wurde er am Bahnübergang zum Spitzen Ort in Lietzow erneut als Schrankenwärter eingesetzt, bis die Bahn ihn 2013 in das Stellwerk am Lanckener Bahnhof holte. Auch dort musste Schumacher – wie seine Kollegen – kurbeln. Sie waren die letzten „Fahrdienstleiter mit Schrankenbedienung“.

Der 59-Jährige steht vor der alten Technik. „Hier“, sagt er und zeigt mit dem Finger auf eine Anzeige, „wenn ein Zug von Mukran kommt, sieht man das an dieser Lampe. Das Licht wechselt dann von weiß auf rot.“ Die Fahrdienstleiter mussten dann in etwa zwei Minuten die Schranken runterkurbeln.

Cordel Schwella (21, vorn) und Werner Schumacher an den Weichen- bzw. Signalhebeln im Stellwerk des Bahnhofs Lancken. Die Fahrdienstleiter werden ebenso verschwinden wie die alte Eisenbahntechnik. Auch hier wird künftig ein elektronisches Stellwerk den Bahnverkehr regeln und für das Öffnen und Schließen der Schranken am nahegelegenen Bahnübergang sorgen. Quelle: Maik Trettin

Viele Jahre gab es dafür in Lancken einen eigenen Schrankenwärter. Der hatte sein Häuschen unmittelbar am Bahnübergang und wurde durch den Fahrdienstleiter im Bahnhof über einen Bahnfernsprecher angeklingelt, wenn die Schrankenbäume hoch- oder runtergelassen werden sollten.

„Zu der Zeit hatten wir auf dieser Strecke auch deutlich mehr Zugverkehr“, sagt Lutz Peters und Werner Schumacher nickt zustimmend. Neben den Personenzügen rollte auch der gesamte Eisenbahn-Fährverkehr von und nach Schweden über diesen Bahnübergang.

Auch wenn Hektiker auf einem solchen Platz vermutlich nicht glücklich geworden wären: Langeweile hatten die Schrankenwärter nie. Weichen schmieren, die Antriebe der Schrankenanlagen pflegen, Signale beleuchten, die Fahrbahn am Übergang reinigen – ein „Isenbahnboomupundaldreier“, wie ihn die Musikgruppe „De Plattfööt“ einst auf Plattdeutsch besang, hatte in seiner Schicht gut zu tun.

Lkw rauschte in gemütliche Eisenbahnerstube

Und er lebte durchaus gefährlich, wie Peters und Schumacher prustend erzählen und irgendwann laut loslachen – obwohl es für den Betroffenen damals weniger lustig war. Aber fast jeder Eisenbahner auf Rügen kennt die Geschichte des Kollegen, der gemütlich im Wachposten 27, wie das Schrankenwärterhäuschen in Lancken betriebsintern hieß, saß und sich plötzlich nach einem großen Knall der Front eines Lastwagens gegenüber sah.

Der Lkw-Fahrer hatte die Kurve vor dem Bahnübergang nicht ordentlich erwischt, war gegen den Schrankenantrieb geknallt und mitsamt dem Metallblock geradewegs durch die dünnen Wände der Schrankenwärterbude gerauscht. Ernsthaft passiert sei aber keinem der beiden Beteiligten etwas. „Dem Kollegen ist vor Schreck lediglich der Kaffee aus der Hand gefallen“, erinnern sie sich lachend an die Anekdote.

Die alte Eisenbahntechnik wird mit den Fahrdienstleitern aus dem Bahnhof Lancken verschwinden. Quelle: Maik Trettin

Es fahren nicht nur weniger Züge durch Sassnitz, auch viele Zusatzaufgaben der Schrankenwärter sind weggefallen. Um die Wartung der Anlagen kümmern sich heutzutage ebenso Firmen wie um die Straßenreinigung zwischen den Schranken. Bei einem Umbau der Anlagen im Jahr 2006 verschwand in Lancken deshalb auch der Wachposten 27.

Die Schranken wurden seitdem mittels zweier Kurbeln bewegt, deren Windenböcke sich unmittelbar vor dem Bahnhof befinden. Die Kurbeln mussten mit einem Schlüssel entriegelt werden; der entsprechende Kasten wurde wieder abgeschlossen, wenn die Schranken unten waren. Die Technik war aus Sicherheitsgründen so konstruiert, dass die Fahrdienstleiter das Einfahrtssignal erst betätigen konnten, wenn die Schranken geschlossen waren.

Schnee fegen auf den Schrankenbäumen

Trainiert das Schrankenhoch- und -runterdrehen die Armmuskulatur? Werner Schumacher grinst. „Kommt auf die Entfernung und das Wetter an.“ Je weiter die Kurbel von den Schrankenbäumen entfernt ist, umso schwerer fällt das Kurbeln. Vor allem nasser Schnee machte die bis zu acht Meter langen Schranken in Lancken so schwer, dass sie sich kaum noch bewegen ließen.

„Ich habe sie dann nachts, wenn kaum ein Auto fuhr, zwischendurch immer mal runtergelassen und abgefegt“, erzählt der Fahrdienstleiter. Der starke Wind auf Jasmund drückte manchmal so gegen die rot-weißen Balken, dass sie sich kaum runterkurbeln ließen. „Da verdrehen sich dann die Drähte“, sagt Schumacher. Die Kollegen packten dann zur Unterstützung mit der Hand an und zogen.

80 Umdrehungen pro Schranke Jede der beiden Schranken am Bahnübergang Sassnitz-Lancken wird über eine eigene Kurbel an einem eigenen Windenbock gesteuert. Um die Schranken am Bahnübergang hoch- oder runterzukurbeln, muss ein Fahrdienstleiter etwa 80-mal die Kurbel betätigen. Bei den ersten 20 Umdrehungen wird lediglich das Läutwerk in Gang gesetzt. Erst danach bewegen sich die Schranken. Etwa acht Meter lang sind die beiden alten Schrankenbäume, die jetzt durch neue Halbschranken mit Lichtzeichenanlagen ersetzt werden.

Maximal sechs Minuten dauerte in Spitzenzeiten ein Schließvorgang am Bahnübergang in Lancken. Die dortigen Fahrdienstleiter haben immer zugesehen, dass sie die Schranken so schnell es ging wieder öffneten. „Wenn ein Bus kam, haben wir den noch fix durchgelassen.“ Der Unmut der Autofahrer und Fußgänger war ihnen trotzdem sicher. „In Sassnitz heißt es ja, dass ein Einwohner von Lancken ein Drittel seines Lebens vor den Schranken verbringt.“

Auch wenn das natürlich Quatsch sei – so mancher Autofahrer führte sich hier auf, als müsse er noch schnell die Arche Noah erreichen. Immer wieder rauschten sie mit ihren Fahrzeugen unter den sich senkenden Schrankenbäumen hindurch. Das Läutewerk wurde oft ignoriert, mit Papier ausgekleidet oder seiner Klöppel beraubt, weil das Geräusch die Anwohner nervte.

Schrankenbaum auf Autodach

Ohne die Umsicht der Schrankenwärter wären hier in all den Jahren wohl viele Autos mit Volldächern zu Cabrios mutiert. Einmal habe eine Schranke einem Autofahrer hier in Lancken wirklich das Dach abrasiert. Er verklagte die Bahn. Deren Mitarbeiter habe es angeblich vorsätzlich getan.

Ein anderer zeigte das Unternehmen wegen Freiheitsberaubung an. Er war an einer Seite unter der sich schließenden Schranke durchgefahren, kam an der anderen aber nicht heraus, weil der Baum dort mittlerweile schon geschlossen war. Im Endeffekt verlor er vorübergehend seinen Führerschein.

Auch ein Müllauto wurde auf dem breiten Übergang schon einmal „eingeschlossen“. Einen wirklichen Zusammenstoß mit einer Bahn hat es hier aber in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht gegeben, sagt Bezirksleiter Peters.

Während der Bauarbeiten bleibt der Bahnübergang in Lancken durchgehend geöffnet. Am 3. Dezember soll die neue, automatische Schrankenanlage in Betrieb gehen. Zum Jahresende verlässt dann der letzte Bahnmitarbeiter den Bahnhof Lancken.

Wie die Fahrdienstleiter vom Sassnitzer Stellwerk werden auch sie auf andere Standorte in der Region verteilt. Schumacher beispielsweise geht nach Elmenhorst bei Stralsund. Schneller als er und seine Kollegen wird die neue Technik in Lancken aber auch nicht arbeiten: „An den Schließzeiten der Schranken wird sich kaum etwas ändern“, muss Lutz Peters enttäuschen.

Von Maik Trettin