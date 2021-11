Sassnitz

Die Stadt Sassnitz will mehr Ordnung schaffen. Zu dem Zweck haben die Mitglieder des Ordnungsausschusses bestehende Vorschriften und Regelungen unter die Lupe genommen und in einer neuen „Stadtordnung“ zusammengeführt. Darin steht vieles, was sich auch vorher schon in der aktuellen „Stadtverordnung“ und der „Richtlinie zur Stadtverordnung“ fand. Einiges, sagt Ordnungsamtsleiterin Claudia Klemens, sei konkreter gefasst und formuliert worden. Andere Punkte wurden ganz neu aufgenommen. Viele Vorschriften wurden verschärft. Wenn sie in Kraft tritt, dürfte die Sassnitzer Stadtordnung zu den strengsten Regelwerken dieser Art auf ganz Rügen zählen.

Das gilt insbesondere für Tiere beziehungsweise deren Halter. Hunde dürfen künftig nur noch auf abgeschlossenen Privatgrundstücken frei herumlaufen. Sobald sie diese verlassen, müssen sie an die Leine – und zwar nicht nur im eigentlichen Stadtgebiet. Die Regelung soll auch für die Ortsteile, also die Dörfer, die zu Sassnitz gehören, gelten. Wer einen sogenannten gefährlichen Hund hat, für deren Haltung er ohnehin die Erlaubnis der Ordnungsbehörde braucht, muss dem Tier zusätzlich noch einen Maulkorb anlegen.

Kommune will drei Katzenhäuser aufstellen

Auch die Freiheit der Katzen soll beschränkt werden. Wer seinen Stubentiger nach draußen lässt, darf das künftig nur noch, wenn das Tier kastriert ist und über eine Tätowierung oder einen implantierten Chip zu identifizieren ist. Eine Ausnahme von der grundsätzlichen Kastrationspflicht gibt es nur für Rassekatzen, die zur Zucht verwendet werden. Frei laufende Katzen dürfen nicht gefüttert werden. Damit sie nicht verhungern, will die Stadt drei Katzenhäuser aufstellen. Im Fischerring, an der Klaipedaer und an der Litauischen Straße sollen die herrenlosen Tiere kontrolliert Mahlzeiten bekommen. Ein absolutes Fütterungsverbot soll hingegen für wilde Tauben, Krähen und Möwen gelten.

Ein Leinenzwang im gesamten Stadtgebiet sei eine ziemlich „krasse Regelung“, sagt Daniela Busch vorsichtig. Sie ist die Leiterin der vom Tierschutzverein Rügen-Hiddensee betriebenen Tiernotstation in Tilzow. Bello an die Leine zu legen, sei in vielen Bereichen ein Muss, etwa, wenn er vor ein Auto laufen, Menschen belästigen oder unkontrolliert seinem Jagdtrieb nachgehen könne. „Aber wenn ich mit dem Hund mutterseelenallein auf einer Wiese oder am Strand bin, gibt es keinen vernünftigen Grund, ihn nicht frei laufen zu lassen.“ Das Rennen sei nicht alles; man könne und müsse einen Hund auch geistig „bewegen“ – aber eben auch körperlich. Dass das nirgendwo in Sassnitz möglich sein soll, findet sie sehr streng. „Dann sollte die Stadt den Hundehaltern wenigstens einen eingezäunten Hundeauslauf anbieten, wie es andere Kommunen mittlerweile auch tun.“ Das sieht auch Michaela Ballschuh von der Tierrettung Vorpommern-Rügen so. Laut Tierschutzrecht seien Hundehalter verpflichtet, ihrem Hund genügend Auslauf zu verschaffen.

Mehr Hunde, mehr Beißattacken

Andernorts auf Rügen dürfen die Vierbeiner auch zukünftig weitaus mehr Freiheiten genießen als in Sassnitz. In Bergen verweist man auf die Hundehalterverordnung des Landes, in der von Leinenzwang keine Rede ist. Und selbst in dem von Zweibeinern im Sommer überlaufenen Binz müssen Hunde nur im unmittelbaren Ortskern und auch nur von Mai bis September an die Leine. Am Binzer Strand gelten gesonderte Regelungen. Dass die Sassnitzer so rigoros durchgreifen wollen, habe mit negativen Erfahrungen der Vergangenheit zu tun, gibt Claudia Klemens die Diskussion aus dem Fachausschuss wieder. Dem Ordnungsamt, das ihr untersteht, seien in letzter Zeit häufig Fälle von Beißattacken angezeigt worden, und zwar nicht nur von Hunden der als „gefährlich“ eingestuften Rassen. Seit dem Lockdown sei die Zahl der Hunde in der Stadt gestiegen, sowohl bei den Gästen als auch bei den Einwohnern, sagt die Vorsitzende des Ordnungsausschusses Silke Buettler. „Das müssen wir ordnen.“ Das wolle man im Zuge der Überarbeitung der Vorschriften, die aus dem Jahre 1994 stammen, erledigen.

Fütterungsverbot für Möwen umstritten

Begrüßt wird von den Rügener Tierschützern die von Sassnitz eingeführte Kastrationspflicht für frei laufende Katzen. „Es gibt nur wenige Kommunen in MV, die das so festgeschrieben haben“, sagt Daniela Busch. Die „Streuner“, die sich unkontrolliert vermehren und wild leben, haben oft nur ein kurzes Leben, weiß die Leiterin der Rügener Tiernotstation. Es gebe viel zu viele von ihnen auf Rügen. Wenn die Tiere in Sassnitz an festen Orten kontrolliert gefüttert würden, sei das grundsätzlich eine gute Sache. „Dort kann man die Tiere auch einfangen und kastrieren.“

Mehr Ordnung am Imbiss-Stand Eine Kommune kann „zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung Verordnungen erlassen“, heißt es im Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes. Die neue Stadtordnung soll die beiden alten Verordnungen aus dem Jahre 1994 ablösen und in der ganzen Stadt sowie in allen Ortsteilen gelten – bis auf den Bereich des kommunalen Friedhofs. Das dortige Verhalten hat die Stadt in der Friedhofssatzung geregelt. Viele Dinge wurden aus der alten Vorschriftensammlung übernommen, etwa das Verbot aggressiven Bettelns oder die Teppiche auszuklopfen und Betten aus dem Fenster auszuschütteln, wenn diese zur Straßenseite weisen und weniger als fünf Meter von der Fahrbahn entfernt sind. Anderes, wie das Aufstellen von Mülltonnen, wurde konkreter formuliert. Dazu gehört auch das Verbot, Regenwasser auf öffentliche Grundstücke zu leiten. Imbissbetreiber sind künftig auch dafür zuständig, das Umfeld ihres Standes sauber zu halten und dort umherliegenden Müll aufzusammeln. Ausdrücklich wird untersagt, Fahrzeuge ohne Zulassung im öffentlichen Raum abzustellen. Die Zahl der Fälle hat sich in den vergangenen Monaten gehäuft. „Es scheint für einige so etwas wie ein Volkssport zu sein“, seufzt Ordnungsamtsleiterin Claudia Klemens.

Dass wilde Tauben, Krähen und Möwen nicht mehr gefüttert werden sollen, sei aus Sicht der Stadtväter einerseits völlig nachvollziehbar, sagt Michaela Ballschuh. Die Vorsitzende der Tierrettung Vorpommern-Rügen ist durch die Arbeiten in ihrem Ehrenamt mit den Gepflogenheiten der Wildvögel bestens vertraut und weiß, dass zum Beispiel die Möwen immer frecher werden und Passanten den Fisch vom Brötchen stehlen. Deshalb haben auch andere Kommunen schon solche Verbote erlassen, meist aber – wie in Stralsund – nur für bestimmte Bereiche. „Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Möwen, Krähen und Raben Raubvögel sind und bleiben.“ Wenn sie bei den Menschen keine Beute machen, werden sich ihre Raubzüge zwangsläufig gegen Kleintiere richten, nicht zuletzt gegen junge Singvögel. Dadurch könnten deren Bestände dezimiert werden. „Da dreht man sich im Kreis, das Fütterungsverbot ist ein zweischneidiges Schwert, das muss man bedenken.“

Camping auf dem Spielplatz?

Tiere dürfen grundsätzlich nicht auf Sassnitzer Spielplätze mitgenommen werden. Diese Orte sollen künftig besonders geschützt werden. Nur noch Kinder bis 14 Jahre dürfen sie betreten, maximal ihre Begleitpersonen. Für alle anderen, die sich hier zum Rauchen und Saufen treffen, sind die Spielplätze tabu. Ein Punkt der Stadtordnung verbietet ausdrücklich das Befahren von „Anlagen“ mit Kraftfahrzeugen beziehungsweise das Abstellen von Hängern. Claudia Klemens seufzt. „Das ist leider nicht theoretisch konstruiert.“ In der Vergangenheit hätten Camper ihre Wohnwagen wiederholt auf dem Spielplatz an der Buddenhagener Straße abgestellt und dort übernachtet. Dass auf den Spielplätzen aber selbst das Spielen, konkret das Fußballspielen, untersagt ist – geht das nicht ein bisschen zu weit? Klemens zuckt die Schultern. Es habe mehrfach Beschwerden von Anwohnern über den Lärm der Kicker gegeben, deshalb habe man sich auf diese Regelung verständigt. Fußball soll auch künftig nur noch auf den eigens dafür ausgewiesenen Plätzen zulässig sein.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Regeln auf Papier festzuhalten ist das Eine, die Einhaltung der Vorschriften zu kontrollieren, etwas ganz Anderes. Wer will sicher sagen, dass eine frei laufende Katze kastriert ist? „Das ist natürlich schwierig, das wissen wir“, sagt Claudia Klemens. „Aber wir müssen ja erst einmal festschreiben, was wir wollen.“ Unklar ist auch noch, wie die Verstöße geahndet werden. Die Verwaltung will einen internen Bußgeldkatalog erarbeiten. Mit der neuen Stadtordnung werden sich Ende November die Stadtvertreter befassen.

Von Maik Trettin