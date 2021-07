Sassnitz

Wenn Dr. Gisela Böhme ihrer Leidenschaft frönt, muss sie sich anstrengen und kommt regelmäßig ins Schwitzen. Mehrmals pro Woche trainiert die Sassnitzerin im Body Fitness Club (BFC). Dieses Hobby teilt sie mit vielen anderen Freizeitsportlern. Bei ihr geht es nicht darum, größere Bizeps zu bekommen oder den Körper athletisch zu formen. In ein Fitnessstudio zu gehen, stand bei ihr jahrelang nicht zur Debatte. Dafür hatte die Zahnärztin und Mutter dreier Kinder gar keine Zeit. Erst als sie in Rente ging, entdeckte sie den Sport für sich. Das war vor 20 Jahren. Heute ist die Zahnmedizinerin das älteste Mitglied im BFC. In wenigen Tagen wird sie 80 und denkt noch lange nicht daran, das Sportzeug im Schrank zu lassen. „Ich möchte einfach fit und gesund bleiben“, sagt sie.

Älteste Stammkundin trainiert seit 20 Jahren

Das ist im Arbeitsalltag nicht ganz so leicht gewesen. Gisela Böhme hat es zumindest versucht. Den drei Kilometer langen Arbeitsweg hat sie täglich zu Fuß zurückgelegt. Aber berufsbedingt belasten Zahnärzte den Rücken und bestimmte Muskeln im Oberkörper überdurchschnittlich beziehungsweise einseitig. Das hat auch die Sassnitzerin unweigerlich zu spüren bekommen. Als sie in Rente ging, entschloss sie sich gemeinsam mit einer Freundin, etwas für die Gesundheit zu tun. Beide meldeten sich im Fitnessstudio an. Während die Freundin mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste, zählt Gisela Böhme weiter zu den Stammkunden des Fitnessstudios. Vom Fahrrad bis zum Laufband – es gibt kaum ein Gerät, an dem sie nicht trainiert. Wie das am besten geht, haben ihr die Mitarbeiter bei den ersten Besuchen gezeigt und auch jetzt guckt hin und wieder einer der Kollegen nach dem richtigen Trainingsablauf. Bei Gisela Böhme müssen sie kaum noch Korrekturen vornehmen oder Hinweise geben. „Nach 20 Jahren kennt man seine Grenzen beim Sport“, sagt sie schmunzelnd.

Training tut der Seele gut

Nein, früher sei das gar nicht ihr Ding gewesen. Ihr vor wenigen Jahren vertorbener Mann war der Sportler in der Familie und seine Frau hatte ihn lediglich begleitet, wenn er an Lauf- oder Schwimm-Veranstaltungen teilnahm. Aber seit sie selbst Sport treibt, hat Gisela Böhme nicht nur weniger Probleme mit dem Rücken und den Schultern. So seltsam das klingen mag: Der Besuch im Fitnessstudio streichelt auch die Seele. „Du sitzt oder stehst hier ja nicht nur stur an deinem Gerät und guckst nicht nach links und nicht nach rechts. Hier trifft man immer auf Menschen, mit denen man ein paar Worte wechseln und zusammen lachen kann.“

Gerade deshalb hat sie und viele andere die monatelange coronabedingte Zwangspause sehr geschmerzt. Zur Not kann Gisela Böhm auch zu Hause Sport treiben. „Ich habe einen Hometrainer und kann natürlich auch im Haus Gymnastik machen.“ Aber die Gemeinschaft habe gefehlt. Mit einigen anderen Freizeitsportlern hat sie sich im Laufe der Jahre angefreundet. Als die Fitnessstudios schließen mussten, blieben die Sportfreunde über Handy-Nachrichten und per Telefon in Kontakt. Um sich wenigstens ein bisschen zu bewegen, verabredete sich Gisela Böhm mit ihrer Nachbarin zu Spaziergängen. Dass die Sporteinrichtungen jetzt wieder offen sind, ist für sie und viele andere Sportler ein Segen. „In der Zeit, die man hier verbringt, kann man nichts essen“, sagt sie lachend.

Gartenarbeit trainiert nicht alle Muskeln

Gisela Böhme ist längst keine Ausnahme-Erscheinung im Sassnitzer Fitnessstudio. Der Anteil der älteren Besucher nimmt stetig zu, hat die BFC-Geschäftsführerin Maria Koos registriert. Das mag zum Teil daran liegen, dass auch der Altersdurchschnitt der Bevölkerung steigt. „Immer mehr Menschen erkennen aber auch, dass es gerade im Alter wichtig ist, etwas für seine Gesundheit zu tun.“ Immer wieder hört sie das Argument, dass man im Garten genügend Bewegung habe. Das lässt die Physiotherapeutin nicht gelten. „In der Regel sind das Tätigkeiten, die den Körper einseitig belasten und für die Verkürzung bestimmter Muskelpartien sorgen.“ Dem könne mit dem richtigen Sport entgegengewirkt werden. Das Sassnitzer Fitnessstudio in der Rügen-Galerie sei schon lange keine klassische „Mucki-Bude“ mehr. Immer öfter trainieren dort ganz durchschnittlich gebaute Menschen neben jenen, die mit Hilfe der Geräte ihre Traum-Figur formen wollen.

Dieter Massalski (87) aus Bad Pyrmont ist fit wie der sprichwörtliche Turnschuh. Wenn er bei seinem Sohn in Sassnitz zu Gast ist, besucht der Senior mit ihm gemeinsam das Fitnessstudio in der Rügen-Galerie. Quelle: Maria Koos

Sich auch im Alter fit zu halten, ist keine neue Erscheinung. Ihr Großvater habe mit 84 Jahren noch weite Strecken auf dem Fahrrad zurück gelegt, erinnert sich Maria Koos. Große Distanzen legt Dieter Massalski nicht zurück – jedenfalls nicht auf der Straße. Rechnet man das, was der 87-Jährige auf dem Spinning-Rad im Fitness-Studio zurückgelegt hat, in Kilometer um, dürften aber auch schon ein paar ausgedehnte Touren darunter gewesen sein. Schon als Jugendlicher trieb er mehr Sport als viele andere, begeisterte sich erst für das Boxen und später für den Radrennsport. Zu Hause in Bad Pyrmont geht er viermal pro Woche für etwa eine Stunde auf seine Spinning-Anlage. Wenn er seinen in Sassnitz lebenden Sohn besucht, begleitet er ihn ins Fitnessstudio.

87-Jähriger nimmt es mit Leistungssportlern auf

Heino und Dieter Massalski sind fast täglich im BFC. Dass ein 87-Jähriger trainiert, versetzt hier schon lange niemanden mehr in Erstaunen. Das rufen eher seine sportlichen Leistungen hervor. „Spinning ist ziemlich hart und eigentlich eher was für Leistungssportler“, sagt Maria Koss voller Respekt. Dass der Senior dabei tüchtig in die Pedale tritt und dafür nicht den niedrigsten Schwierigkeitsgrad wählt – sie zieht voller Hochachtung die Augenbrauen hoch. Ob er keine Angst habe, dass er sich überanstrengen könnte? Dieter Massalski zeigt auf seine Handgelenke. An beiden trägt er Uhren, hinter denen sich kleine Messgeräte verbergen. „Hier“, sagt er und drückt auf einen Knopf. Die Anzeige leuchtet kurz auf und zeigt verschiedene Werte: Herzfrequenz, Puls, Blutdruck – das alles überwacht der 87-Jährige während seines Trainings. Dass ihm der Sport gut tut, bestätigt ihm sein Hausarzt regelmäßig bei den Routine-Untersuchungen. „Der staunt, wenn er mein Belastungs-EKG auswertet“, sagt Dieter Massalski mit einem zufriedenen Lächeln.

Gibt es eine Altersgrenze für den Sport? Der Senior aus Bad Pyrmont schüttelt den Kopf. „So lange die Beine noch mitmachen, mache ich weiter.“ Sich sportlich zur Ruhe zu setzen, ist auch für die sieben Jahre jüngere Gisela Böhme keine Option. „So lange ich die Treppe zum Fitnessstudio noch aus eigener Kraft hoch komme, werde ich hier weiter Sport treiben.“

