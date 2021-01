Sassnitz

„Ich freue mich auf den Piks. Ehrlich gesagt, kann ich es gar nicht abwarten“, sagt Renate Flachmeyer. Wieder rausgehen, unter Menschen kommen, mit anderen Senioren eine Runde Rommé spielen. All das war in den vergangenen Monaten gar nicht und wenn, dann nur eingeschränkt möglich. „Heute gibt es die Impfung“, sagte ein Mitarbeiter, als er ihre Tür öffnete. „Ich weiß“, antwortete sie und wartete bereits auf die Spritze.

Die 87-Jährige lebt zusammen mit 30 weiteren Bewohnern in der Ambulanten Pflegeeinrichtung „ Undine“ in Sassnitz. Für sie hatte sich das Leben vor fast einem Jahr komplett gewandelt. Anstatt die Zeit zusammen mit anderen Senioren zu verbringen, saß sie in ihren Räumen, war abgeschirmt von der Außenwelt.

Anzeige

Angst war groß

Kontakt hatte sie nur zu Pflegern, die die alte Dame mit Medikamenten und Essen versorgten. Auch als die Lockerung im Sommer kam, wagte sie sich bloß wenige Schritte von der Einrichtung entfernt nach draußen. Groß war die Angst, dass sie sich anstecken könnte.

Ein Piks für Renate Flachmeyer: Die 87-Jährige freut sich über die Impfung. Quelle: Steffen Schröers

„Deshalb bedeutet mir dieser Piks so viel. Diese Impfung ist hoffentlich der Anfang von einem normalen Leben, wie wir es vor Corona hatten“, sagt die Rentnerin. Sie freut sich darauf, wieder kleine Strecken zu wandern oder in einer benachbarten Hotel-Schwimmhalle Sport zu machen.

Sieben Teams im Einsatz

Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie erfuhr, dass Montagvormittag das mobile Impfteam eintrifft. Laut Verordnung sind die Senioren sowie Angestellte in Pflegeheimen an der Reihe. Mobile Impfteams, die jeweils aus medizinischem Personal, einem Soldaten der Bundeswehr sowie Verwaltungshelfern und Freiwilligen vom Technischen Hilfswerk ( THW) bestehen, suchen derzeit Einrichtungen auch auf Rügen auf. Am Montag waren es zwei, am Dienstag folgen fünf Teams, die den Großteil der Bewohner und Angestellten der Ambulante Pflege „ Undine“ mit den Impfdosen versorgen.

Steffen Schröers, Sicherheitsbeauftragter von der Ambulanten Pflege „Undine“, ließ sich impfen. Quelle: Mathias Otto

Peter Golnick betrat als Erster vom Team die Sassnitzer Einrichtung. In der Kühlbox, die er trug, verbarg sich der wertvolle Impfstoff. „Ich bin Rentner, habe zuvor 27 Jahre lang beim Landkreis gearbeitet. Als Freiwillige für diese Aktion gesucht wurden, habe ich nicht lange gezögert und zugesagt“, sagt er.

„Ein bisschen aufregend“

Alles lief wie am Fließband bei den Verantwortlichen. Während THW-Mitglieder und der Soldat die Daten der zu impfenden Personen erfassten, bereiteten Peter Golnick sowie Markus Schäfer vom THW alles für den eigentlichen Prozess vor. Der Mediziner Günther Haußmann, Zahnarzt im Ruhestand, verabreichte den Impfstoff. In den kommenden drei Wochen wird der Fachmann dem Impfteam zur Seite stehen.

Lesen Sie auch:

Im Fünf-Minuten-Takt kamen Angestellte und Bewohner zu Günther Haußmann in sein provisorisches Sprechzimmer. Undine Auras gehörte zu den ersten Mitarbeitern, die an diesem Tag geimpft wurden. Sie ist die Leiterin vom Rügener Pflegedienst „ Undine“. „Ein bisschen aufregend ist es schon“, sagte sie kurz nach der Impfung.

89 Mitarbeiter geimpft

Ihr machte im Vorfeld die geringe Impfbereitschaft von Pflegekräften im ganzen Land zu schaffen. „Als ich eine Umfrage in meiner Firma gemacht habe, stellte ich das gleiche Ergebnis fest“, sagte sie. Viele seien skeptisch gegenüber dem Impfstoff gewesen und fühlten sich unzureichend aufgeklärt. Undine Auras lud die Sassnitzer Ärztin Simone Piecha ein, die Aufklärungsarbeit leistete.

Den Bewohnern der Ambulanten Pflege „Undine“ wurde der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer verabreicht. Quelle: Mathias Otto

Von den 150 Mitarbeitern haben sich nun 89 Mitarbeiter bereiterklärt, sich impfen zu lassen. „Ich denke und hoffe, dass noch einige, die bisher skeptisch sind, folgen werden, so dass mehr als zwei Drittel der Kollegen mitmachen. Je mehr Kollegen sich impfen lassen, umso besser ist es für uns alle“, sagt die Leiterin.

Lob an Mitarbeiter

Gleichzeitig lobte sie ihr Team, das die vergangenen Tage unermüdlich im Einsatz war. „Wir haben vor einer Woche erfahren, dass das mobile Team uns besuchen wird. Wir hatten also nur wenige Tage Zeit, das Aufklärungsmerkblatt für jeden einzelnen Mitbewohner unterschrieben zurückzubekommen. Dabei ist es nicht einfach, weil einige von ihnen eine Vormundschaft oder einen Betreuer haben“, so Undine Auras.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ohne die aktive Mitarbeit im Team wäre nur ein Viertel der Merkblätter unterschrieben zurückgekommen. Sie hofft, dass nach der Impfung die beliebten Spiele-Nachmittage in ihren Einrichtungen wieder stattfinden können.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto