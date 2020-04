Sassnitz: Nächste Stadtvertretersitzung verschoben

Sassnitz

Die Stadtvertreter, die Mitarbeiter der Verwaltung und des Stadtvertreterbüros werden auf die zweite Sitzung im so genannten schriftlichen Umlaufverfahren noch warten müssen. Die nächste Sitzung der Stadtvertretung war laut Sitzungskalender für den kommenden Dienstag, 28. April, angesetzt. An diesem Nachmittag findet allerdings eine außerplanmäßige Sitzung des Hauptausschusses der Stadtvertretung im Rathaus statt, wie die Verwaltung informiert. Zwar wird die Sitzung im Rahmen der Öffentlichkeit eröffnet. Da es aber keine Punkte für diesen Teil der Tagesordnung gibt, wechseln die Mitglieder zügig in den nicht öffentlichen Teil. Hier sind aufgrund von Verfristungen Personalien und Vergabeleistungen zu beraten.

Wann die nächste reguläre Sitzung bzw. Sitzung im schriftlichen Umlaufverfahren der Stadtvertretung stattfindet, ist aus heutiger Sicht unklar, wie Stadtpräsident Norbert Benedict ( SPD) gegenüber der OZ informiert. Das liegt daran, dass Themen zuerst in den Ausschüssen beraten werden sollen, ehe sie in die Stadtvertretung gelangen. Da allerdings vorerst keine Präsenzsitzungen stattfinden sollen, werden, wenn möglich, die thematischen Beratungen nach hinten geschoben. „Wir werden jetzt abwarten müssen, bis sich die Lage normalisiert“, so der Stadtpräsident.

Anzeige

Auf Präsenzsitzungen verzichtet

Bereits im Februar hatten die Stadtvertreter mit breiter Mehrheit die Durchführung der kommenden Sitzungen im schriftlichen Umlaufverfahren beschlossen. Gleichzeitig wird in diesem Zusammenhang auf die Präsenzsitzungen verzichtet. Lediglich zwei Stadtvertreter votierten gegen diese Vorgehensweise. Benedict zeigte sich mit dem Verlauf der Sitzung zufrieden. „Es ist aber eine schwierige Arbeitsweise“, schätzt er ein.

Weitere OZ+ Artikel

Die politischen Verantwortungsträger hatten sich im Rahmen der durch die Coronavirus-Krise ausgelösten Beschränkungen und damit erlassenen Maßnahmen zu diesem Schritt entschlossen. So fand die erste Sitzung am 17. März im schriftlichen Umlaufverfahren mit einer Reihe von Beschlüssen statt, die ursprünglich als reguläre Sitzung am 25. Februar stattfinden sollte. Deren Ergebnisse sind im Sassnitzer Stadtanzeiger vom 14. April veröffentlicht worden.

Lesen Sie auch hier

Von gü