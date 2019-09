Legendäres Rügen-Hotel in Sassnitz wird ab 2020 millionenschwer saniert

Marlis und Gerd Raulff wollen in den kommenden fünf Jahren kräftig in ihr Rügen-Hotel in Sassnitz investieren. Geplant sind unter anderem der Bau von Parkplätzen, die Dämmung der Fassade und die Sanierung der Balkone. Zum 50. Jahrestag der Eröffnung kamen Erinnerungen hoch.