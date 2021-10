Sassnitz

Der Sassnitzer Tierpark wird bis zum Ende des nächsten Jahres umgebaut und an diesem Wochenende können sich interessierte Einwohner der Insel und deren Gäste einen Eindruck vom Fortgang der Arbeiten machen. Im Tierpark am Steinbachweg sind am Sonntag, dem 17. Oktober, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ willkommen.

Seit 2019 wird die städtische Einrichtung, die einzige ihrer Art auf Rügen, von Grund auf erneuert. Die Stadt investiert mit Hilfe von Fördermitteln 8,5 Millionen Euro in dieses Vorhaben. Nach Angaben der Kommune sind die letzten Bauaufträge zur Erneuerung der gesamten Anlage freigegeben. Wie die Wildschweine, konnte inzwischen auch Familie Waschbär ihr neues zu Hause beziehen (die OZ berichtete).

Jugendbeirat führt durch das Gelände

Die Mitarbeiter des Tierparks unter Federführung von Leiterin Kerstin Schulz haben für den kommenden Sonntag einen informativen Nachmittag vorbereitet. Mit dabei ist der Jugendbeirat Sassnitz, der die Besucher nach den derzeitig gültigen Corona-Regelungen durch das Gelände führt und auch ein kleines kulinarisches Angebot bereithält.

Auf einem Rundweg können sich die Besucher auf 18 Orientierungstafeln über den derzeitigen baulichen Stand und die noch geplanten Bautätigkeiten informieren. Die Tierpark-Mitarbeiter begleiten Interessierte zum Wildschwein- und Waschbärengehege sowie zur fertigen Teichanlage. Das neu fertig gestellte Fuchs-/ Dachsgehege kann an diesem Tag von außen und auch einmal von innen bestaunt werden.

Schließlich lässt ein Blick vom Teich hinauf in Richtung Nationalpark Jasmund lässt die Besucher gewahr werden, wie es nach Fertigstellung einmal aussehen soll. „Fantasievoll der Geschichte um Peter Pan nachempfunden, wirkt die Anlage, wie von Kinderhand erschaffen – farbenfroh, leicht und nicht wirklich von dieser Welt“, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung der Stadt.

Von OZ