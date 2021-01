Sassnitz

Sie gilt Fachleuten als eines der architektonisch bedeutendsten Bauten in Sassnitz. Jetzt soll die von dem renommierten Architekten Dr. Hermann Henselmann entworfene Schule an der Schulstraße behutsam saniert, erweitert und aufgewertet werden. Sie wird das Herzstück eines Campus sein, den die Stadt an dieser Stelle errichten will.

Dazu soll es neben Anbauten auch ein völlig neues Gebäude auf dem Areal geben: einen Hort mit Platz für 176 Kinder. Das Vorhaben gilt nicht nur wegen des Denkmalschutzes als anspruchsvoll. Mit einer Investitionssumme von 14 Millionen Euro zählt es zu den größten Projekten der zurückliegenden Jahre in der Hafenstadt.

Debatte über zwei Standorte

So soll der Anbau neben dem Eingang zur Grundschule an der Schulstraße aussehen. Quelle: aib

Über die Idee haben die Sassnitzer jahrelang gebrütet. Hortplätze sind in der Stadt bekanntermaßen Mangelware und auch die Nationalpark-Grundschule „Ostseeblick“ platzt spätestens seit Einführung des Inklusionsunterrichts förmlich aus allen Nähten. Die Situation war verzwickt: Zwar ist die Stadt Sassnitz Schulträger. Das Schulgebäude gehörte aber dem Landkreis.

Deshalb war lange Zeit umstritten, ob die Kommune nicht lieber die ehemalige Förderschule an der Mukraner Straße zum dauerhaften Grundschulstandort ausbauen sollte. Nach einem Variantenvergleich waren dann die Würfel zugunsten der Schulstraße gefallen – wegen der zentralen Lage, aber auch wegen des architektonischen Werts des Gebäudes.

Einstiger Chef-Architekt von Groß-Berlin

Im Foyer des denkmalgeschützten Schulgebäudes sollen nachträglich eingebaute Trennwände entfernt werden. Quelle: Maik Trettin

Das ist Teil des Denkmalbereichs „Stadtmitte der 50er-Jahre“. Damals wurde Sassnitz zum Standort für industriellen Fischfang und Fischverarbeitung und zum neuen Zuhause für Tausende Menschen, die aus allen Ecken der Republik hierher zogen. Die neue Stadt wurde sorgfältig und nach dem damaligen Zeitgeist geplant. Der Schule kam dabei eine besondere Rolle zu. Sie wurde auf einer leichten Anhöhe mit einem freien Platz davor errichtet. Die Planungen dafür übernahm seinerzeit kein Geringerer als Hermann Henselmann.

Er gilt als einer der bekanntesten Architekten der DDR. Henselmann war maßgeblich an der Gestaltung der damaligen Stalinallee in Berlin, des Strausberger Platzes und des Frankfurter Tors beteiligt. Er entwarf das Hochhaus an der Berliner Weberwiese ebenso wie das Haus des Lehrers mit der berühmten Bauchbinde, das Leipziger Universitätshochhaus oder den markanten Rundturm in Jena. Die Schule in Sassnitz sei ein „reifes, typisches Beispiel für die frühe Architektur“ Henselmanns, sagen die Denkmalpfleger. Henselmann wurde just in dem Jahr zum Chefarchitekten von Groß-Berlin ernannt, in dem die von ihm entworfene Schule in Sassnitz eröffnet wurde: 1953.

Historische Wasserspender bleiben erhalten

Dass hier jetzt Schul- und Hortkinder betreut werden können, wollten die Sassnitzer seit Langem. „Ich begrüße die Campus-Idee“, lobte denn auch Stadtvertreterin Svea Lehmann ( Die Linke) und ihr Kollege Gerd Slowy (Bürger für Sassnitz) sprach gar von einer Vorzeigeschule, die jetzt in Sassnitz entstehe und die Stadt noch attraktiver für junge Familien mache.

Es sei kein einfaches Unterfangen gewesen, die Anforderungen an einen modernen Schulbau mit denen der Denkmalpflege unter einen Hut zu bekommen, sagte Susanne Berner vom Planungsbüro aib. Was den Bau ausmacht, wird auf jeden Fall erhalten bleiben oder wiederhergestellt. Im Foyer werden nachträglich eingezogene Zwischenwände zwischen den Säulen herausgerissen, die Uhr wird wieder in Gang gebracht und das Treppengeländer rekonstruiert. Die für das Haus typischen Pendeltüren werden durch neue ersetzt. Die in den 90er-Jahren eingebauten Fenster sollen verschwinden und neuen Platz machen, die sich am historischen Vorbild orientieren.

Auch die alten Wasserspender auf den Fluren bleiben an Ort und Stelle, werden aber auch künftig kein Wasser geben. In der Aula wurde unter Tapeten eine Akustik-Decke ausgemacht. „Inwieweit die sich wieder herstellen lässt, wissen wir noch nicht genau“, sagte die Architektin bei der Vorstellung der Pläne Anfang dieser Woche im Ratssaal.

Verbindung zur Turnhalle wieder öffnen

Diese Aufnahme aus den 50er-Jahren entstand während der Bauarbeiten an der sogenannten Henselmann-Schule. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Ansonsten bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. „Wir müssen den Estrich fast überall rausnehmen und neuen einbringen“, erklärte Susanne Berner den Mitgliedern des Bau- und des Sozialausschusses. Im alten Fußboden hätten sich Teerpappe und andere Materialien gefunden, die heute als Schadstoffe gelten.

Die alte, zugemauerte Verbindung zwischen dem Untergeschoss der Schule und der Turnhalle soll wieder geöffnet und um ein Stockwerk erhöht werden. Sie sorgt künftig für einen behindertengerechten Zugang zur Turnhalle beziehungsweise zu den Sanitäranlagen. Letztere werden komplett durch neue ersetzt. Außerdem wird in Zukunft ein Fahrstuhl die Etagen miteinander verbinden.

Anbau neben dem Eingang schafft Platz

Die Schule kurz vor ihrer Übergabe im Jahr 1953. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Mehr Platz gewinnen Schüler und Lehrer zum Teil durch den Umbau im Innern, vor allem aber durch einen Anbau. An der Schulstraße soll neben dem Haupteingang ein dreigeschossiger Kubus entstehen, der über die Schulflure betreten wird. Insgesamt werden sechs neue Klassen- und mehrere Fach- und Versorgungsräume entstehen.

Der Kubus wird sich übrigens nicht der Architektur des bestehenden Schulbaus unterordnen. Auch in diesem Fall zitieren die Architekten das immer wieder vorgebrachte Argument vom „deutlichen Bruch“ zwischen alt und neu, der sich in der unterschiedlichen Gestaltung manifestieren soll. So wird die Fassade des ursprünglichen Baukörpers im originalen Farbton gestrichen – einem „gebrochenen Weiß“, wie die Denkmalpfleger herausgefunden haben. Die Außenwände des Anbaus werden mit Lärchenholz verkleidet.

Hortgebäude entsteht auf dem Parkplatz

Die Pläne zeigen einen Teil der Rückseite des neuen Hortgebäudes, das an der Schulstraße entstehen soll. Quelle: aib Bauplanung

Das haben sie mit dem Kubus in der Nachbarschaft gemeinsam. Hinter der Turnhalle, dort, wo heute noch Autos parken, soll das Hortgebäude entstehen. Das bleibt äußerlich bis auf ein paar Farbtupfer relativ schmucklos und gibt sich auch im Inneren eher funktional. Räume für acht Hortgruppen mit je 22 Kindern, ein Hausaufgaben-, ein Ruhe- und ein Bewegungsraum, ein kleiner Speisesaal, ein Aufzug und eine Dachterrasse sind für die Betreuung der Kleinen nach Schulschluss vorgesehen.

Neu gestaltet werden sowohl die Außenanlagen am Hortgebäude als auch die auf dem früheren Leninplatz. Dort werden einige Bäume gefällt, andere neu gepflanzt; das gesamte Areal soll künftig nur noch als Schulhof genutzt werden. Dabei gilt gerade die ursprüngliche Gestaltung des Schulgeländes als wegweisend, weil es zwischen dem Schulhof und der sich anschließenden öffentlichen Grünanlage keine Zäune oder andere künstliche Grenzen gab.

Garagen werden abgerissen

Ab Mitte des Jahres soll gebaut werden. Zuerst wird ein Schwalbenturm errichtet. Der soll den Vögeln als Zuhause dienen, wenn die Garagen auf dem künftigen Hortgelände abgerissen werden. Die Schüler werden während der Bauarbeiten in dem Gebäude an der Mukraner Straße unterrichtet. Dort sind zurzeit vorübergehend Vorschul- und Hortkinder aus anderen Einrichtungen untergebracht. Der Unterricht wird zum Teil in Schul-Containern stattfinden, weil es an der Mukraner Straße nicht genügend Platz für alle Grundschüler gibt.

Von Maik Trettin