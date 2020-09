Sassnitz

Frank Kracht hat einen Teller in der Hand. Hübsch eingepackt in ein Bündel Plastikfolie. „ Sassnitz. Staatlich anerkannter Erholungsort“, steht darauf. Man kann ihn sich an die Wand hängen. Drei Teller hat Kracht bereits in diesem Jahr an Kapitäne verschenkt. Es gibt ihn für Schiffe, die Sassnitz zum ersten Mal anlaufen.

Heute ist wieder so ein Tag. Der „Skane Jet“ hat in Sassnitz bereits vor drei Wochen zum ersten Mal festgemacht, aber heute startet er in den Linienverkehr nach Schweden.

Frank Kracht, Bürgermeister von Sassnitz Quelle: Stefan Sauer

Nicht nach Trelleborg, sondern nach Ystad geht die Fahrt seit 17. September von Donnerstag bis Sonntag zwei mal am Tag. Der schwedische Roman- und Filmheld Kurt Wallander hat die 20 000-Einwohner-Stadt bekannt gemacht. Es gibt dort, und das ist selten in Schweden, noch Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert und eine mittelalterliche Klosteranlage, die auf die Franziskaner zurückgeht.

Die Bord-Monitore empfehlen, beides zu verbinden und Ystad auf den Spuren Wallanders zu erkunden. „Unsere Schwerpunkt ist der touristische Verkehr, nicht das Frachtgeschäft“, sagt Birte Dettmers. Sie ist die Sprecherin der familiengeführten Reederei FRS, die nun die Tradition der alten, aber im April eingestellten Königslinie fortsetzen will. Zunächst bis 1. November. Dann wieder ab April 2021. Und das Ganze für ein Jahr auf Probe.

Am Morgen um 7.30 Uhr, als Kracht seinen Teller dabei hatte, gab’s in Sassnitz vor der Jungfernfahrt, wie FRS den Neustart der Verbindung selbst nennt, noch eine kleine Zeremonie. Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD), Kracht und Reederei-Geschäftsführer Götz Becker schneiden ein rotes Band durch und finden passende Worte.

Band durschnitten, Konfetti verteilt: Verkehrsminister Christian Pegel (2.v.r.) feiert mit Sassnitz’ Bürgermeister Frank Kracht (l.) und den Reederei-Geschäftsführern Götz Becker (2.v.l.) und Moritz Bruns (r.) die erste Fahrt. Quelle: Stefan Sauer

Götz, der Reeder, mahnt am Ende zur Pünktlichkeit. „Lassen Sie uns jetzt auf das Schiff gehen, damit wir noch rechtzeitig ablegen.“ Eine halbe Stunde später als geplant geht’s dann los – mit den ersten knapp 200 Passagieren an Bord. Fast 700 hätten eigentlich Platz.

Kapitän Dimitar Dimitrov aus Bulgarien landet mit durchschnittlich 66 Kilometern pro Stunde bei Wellen von etwa einem halben Meter trotzdem pünktlich im schwedischen Zielhafen. Der „Skane Jet“ hätte, technisch gesehen, noch schneller sein können, aber dann hätte der Verbrauch von 3000 Litern in der Stunde deutlich zugelegt.

Kapitän Dimitar Dimitrov aus Bulgarien Quelle: Stefan Sauer

Dimitrov ist von der Reederei eingeflogen worden. Bisher war er 15 Jahre lang auf der Strecke von Tarifa in Südspanien über die Straße von Gibraltar unterwegs, die ebenfalls von FRS betrieben wird. Der Jet, der dort verkehrt, ist fast baugleich mit dem Modell, das nun zwischen Sassnitz und Ystad eingesetzt wird.

22 Jahre alte Schnellfähre

Dass die Jungfernfahrt nicht mit einem Neubau, sondern einem bereits 22-jährigen Schiff stattfindet, stört an diesem Morgen niemanden. „Wir hoffen, dass die Tourismuswirtschaft auf Rügen jetzt neue Pakete entwickelt“, fordert Pegel vor der Abfahrt.

Bisher habe sich Rügen mit Blick auf Urlauber aus Schweden zu sehr mit ihrem Status als Insel zur Durchreise begnügt. Mit der neuen Linie sollen nun aber Wochenendtouristen ganz besonders angesprochen werden, ebenso wie Deutsche, die für wenige Tage nach Südschweden wollen.

„2,5 Stunden von Deutschland nach Skandinavien, so schnell war noch niemand vor uns“, ergänzt FRS-Geschäftsführer Becker. Pegel empfiehlt der Tourismusbranche dringend eine ordentliche Werbekampagne in Schweden, damit die Linie sich dauerhaft etabliert und die Fahrgäste sie von beiden Seiten nutzen werden.

Bis zu seinem Einsatz zwischen Sassnitz und Ystad war der 1998 in Australien gebaute „Skane Jet“ als schnelle Fähre zwischen Dänemark und Nordwegen von Hirtshals nach Kristiansand unterwegs. Die Strecke sei im Wesentlichen mit der Strecke Sassnitz– Ystad vergleichbar, „nur dass die See auf dem Skagerrak deutlich rauer ist“, sagt Lara Marie Habedank. Sie ist 24 Jahre alt und Seefahrtsstudentin in Flensburg. Aktuell absolviert sie den praktischen Teil ihres Studiums. Deckskadettin sei sie hier, sagt sie.

Lara Maria Habedank absolviert den praktischen Teil ihres Studiums auf dem Katamaran. Quelle: Stefan Sauer

Auf einem großen Containerschiff und einem Kreuzliner war Lara Maria Habedank schon. Die Kreuzfahrt war nicht ihr Ding. „Auch weil ich keine Lust habe, den ganzen Tag lang in weißer Uniform herumzulaufen.“ Jetzt Fährverkehr. Warum gerade hier? „Ich finde den Katamaran mit dem Wasserstrahlantrieb technisch sehr interessant.“

Die junge Frau taucht während der Überfahrt überall an Bord auf, wo gerade das Leben spielt. Beim Verladen der Fahrzeuge gibt sie in ihrer blauen Arbeitshose und neongelber Warnjacke den Ton an. Auf der Brücke sitzt sie während Fahrt neben dem Kapitän. Nach dem Studium will sie erst einmal auf große Fahrt gehen, also auf Containerschiffe, „aber deutschen Seeleute gelten als sehr teuer und in der jetzigen Situation wird es sehr schwierig, einen Job zu finden“. Gute Laune hat sie trotzdem.

Lara Maria Habedank bei der Arbeit Quelle: Stefan Sauer

Spucktüten bleiben, wo sie sind

Wie beeindruckend Katamaran fahren sein kann, demonstriert Kapitän Dimitrov während der Jungfernfahrt. Der Dampfer schwankt bei einem Tempo, das man sonst nur auf dem Asphalt kennt. Vier, fünf Meter spritzt das Wasser am Heck, wo die Antriebe sitzen, in die Höhe. Im Innenraum hängen Spucktüten bereit. Auch wenn einige der ersten Fahrgäste am Ziel in Ystad etwas blass aussehen, braucht die Tüten niemand.

Auf der Rücktour lässt Dimitrov es etwas ruhiger angehen. Eine Jungfernfahrt dient wohl immer auch dazu, zu zeigen, was ein Schiff so kann. In diesem Fall einiges: Nach dem Stapellauf wurde das Schiff 1998 mit dem Blauen Band ausgezeichnet, nachdem es die Strecke von den USA nach England mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 76 Kilometern pro Stunden in zwei Tagen, 17 Stunden und 59 Minuten geschafft hatte – und damit den vorherigen Rekord um 34 Stunden unterbot.

Von Benjamin Fischer