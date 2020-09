Sassnitz

Während die Ministerpräsidentin am Freitag den Fährhafen in Mukran besucht – wohl, um ihre Haltung in der Diskussion um die umstrittene Gas-Pipeline Nordstream 2 zu demonstrieren – macht sich Daniel Plundrich auf den Weg zum Regierungssitz von Manuela Schwesig. Der Initiator einer Petition zur Wiederaufnahme der Fährverbindung „Königslinie“ nach Schweden übergibt im Schweriner Schloss seine von 2341 Personen unterzeichneten Listen an den Vorsitzenden des Petitionsausschusses.

Mit seiner Petition hatte Plundrich erreichen wollen, dass auch der Anschluss an den Bahntransport wieder hergestellt wird. Der zuweilen als „Retter der Königslinie“ gefeierte Katamaran, der seinen Dienst zur Monatsmitte aufnehmen soll, ist für den jungen Ingenieur „keine nachhaltige Lösung“. Ob der Einsatz von Manuela Schwesig in Sassnitz nachhaltig ist, wird sich erst noch erweisen. Weil sie aber schon einmal auf der Insel ist, eröffnet sie gemeinsam mit ihrem Vorpommern-Staatssekretär am Nachmittag auch gleich noch eine Streetballanlage in der Hafenstadt. Beim Basketball zumindest könnte ihr der große Wurf schon mal gelingen.

Von Uwe Driest