Läuft ein Gummiball dem runden Leder den Rang ab? In Sassnitz hat es fast den Anschein. Unter den Jugendlichen dort wächst die Begeisterung für Basketball seit Jahren. Jetzt haben die Freizeitsportler auch eine entsprechende Sportstätte bekommen: In Kooperation mit der städtischen Wohnungsgesellschaft WoGeSa ist an der Mukraner Straße ein Streetball-Platz entstanden.

Hier haben seit der Eröffnung vor wenigen Tagen schon Mitglieder aus der Jugend-Basketball-Bundesliga gespielt –aber auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und die Staatssekretäre Patrick Dahlemann und Heiko Miraß.

Fußballtor war meist verwaist

Früher stand an dieser Ecke an der Mukraner Straße ein Fußballtor. Genutzt wurde es so gut wie nie, sagt Leon Kräusche. Er ist in der Stadtverwaltung für die Wirtschaftsförderung zuständig und fuhr auf seinem Weg zur Arbeit fast täglich an dem verwaisten „Sportplätzchen“ vorbei. Die Basketballer hingegen suchten händeringend nach einer Gelegenheit, um draußen ein paar Körbe zu werfen.

Zumindest theoretisch gab es die bereits: „An der Schlossallee stehen zwei Körbe auf einer Rasenfläche“, sagt Kräusche. Die habe sich für den Sport aber als ebenso ungeeignet erwiesen wie der Korb auf dem Kistenplatz, wo sich direkt im Absprungbereich eine Schiene befand. „Da ist so ziemlich alles falsch gelaufen“, sagt Mirko Grommek rückblickend.

Die Ministerpräsidentin von MV, Manuela Schwesig (SPD), hat gemeinsam mit Bürgermeister Frank Kracht und Jugendlichen aus der Stadt die Streetball-Anlage an der Mukraner Straße eröffnet. Quelle: Stadt Sassnitz

Flexible Regeln

Er gehört zu den Basketball-Trainern bei Empor Sassnitz. Zeitweise war die Basketball-Sektion bis zu 60 Mann stark. Aktuell zählt sie rund 40 eingetragene Mitglieder. An solchen Zahlen kann man die Popularität aber nicht messen. Weitaus mehr junge Leute begeistern sich für Basketball oder die davon abgeleitete Draußen-Variante Streetball. „Das ist doch ganz logisch“, findet Leon Kräusche. „Du brauchst genau genommen nur einen Ball und einen Korb und schon kannst du anfangen zu spielen.“ Ob ganz allein, zu zweit oder zu sechst, ob auf einen oder auf beide Körbe gespielt wird – beim Basketball unter freiem Himmel legen die Spieler oft erst auf dem Feld Regeln für das jeweilige Spiel fest.

Junge Sportler baten Stadt um Hilfe

Leon Kräusche aus der Stadtverwaltung hält das Plakat hoch, mit dem die Jugendlichen den Bürgermeister um einen neuen Streetballplatz baten. Quelle: Stadt Sassnitz

Wenn sie denn ein solches Feld haben. Die Sassnitzer Jugendlichen hatten sich vor drei Jahren an den Bürgermeister gewandt und um Unterstützung gebeten. „Ich wünsche mir einen neuen Basketball-Platz, damit wir besser spielen können“, hat einer der kleinen Freizeitsportler in sauberer Schreibschrift auf eines der Blätter gekritzelt, die auf einem großen Karton-Poster kleben. Das übergaben sie an Frank Kracht. Die Stadtverwaltung hatte sich mit der WoGeSa kurzgeschlossen. „Wir wollten ohnehin zur Verbesserung des Wohnumfeldes unserer Mieter eine neue Spiel- und Sportgelegenheit schaffen“, sagt Geschäftsführer Siegfried Adelsberger. Das städtische Unternehmen stellte der Kommune das Grundstück zur Verfügung. Dann begannen die Planungen.

Projekt wurde deutlich teurer

Anfangs rechnete man noch mit Gesamt-Kosten in Höhe von 60 000 Euro und wollte viel früher fertig sein. Doch die Firma, die ursprünglich mit dem Auftrag betraut worden war, konnte das Vorhaben nicht wie geplant umsetzen. „Den Kunststoffbelag kann nicht jeder verlegen“, sagt Kräusche. Schließlich wurde auch dafür ein Unternehmen gefunden.

Zusammen mit den Fanganlagen, dem Fußweg, den Sitzgelegenheiten und der Beleuchtung summierte sich der Betrag schließlich auf 135 000 Euro. 6000 Euro steuerten Sponsoren bei. 81 900 Euro kamen aus dem Fördertopf „Landaufschwung“, auf den der damalige Stadtvertreter Peter Kordes hingewiesen hatte. Den großen „Rest“ bezahlte die Stadt aus ihrer Kasse.

Nachwuchs-Basketballer aus der Bundesliga

Die Investition hat sich offenbar gelohnt. Grommek lobt die Lage des Platzes und die Gestaltung. „Er ist zentral und nicht irgendwo versteckt“, sagt er. Die Jugendlichen müssten sich dort „benehmen“ und hätten kaum Gelegenheit, unbeobachtet zu randalieren. Der Platz hat die richtigen Abmessungen, um auch mal ein Turnier zu spielen. Weil bei „3 mal 3“ zum Beispiel nur drei Mann auf einen Korb spielen, können zwei Spiele gleichzeitig stattfinden.

Chris Bruns und Kobe Grommek sind erfolgreiche Rügener Nachwuchs-Basketballer. Beide spielen seit zweieinhalb Jahren in der Jugend-Basketball-Bundesliga. Sie haben den heimischen Platz natürlich schon getestet und für gut befunden. Sie waren beim Eröffnungsspiel mit Manuela Schwesig dabei. „Unsere Basketballer haben hier beste Bedingungen, um auch mal draußen zu spielen“, schwärmt Grommek.

Begegnungsstätte unter freiem Himmel

Allerdings wird der Platz nicht zu bestimmten Zeiten für sie reserviert. Das sollte er auch nicht, unterstreicht der Trainer. „Uns ist wichtig, dass er immer für alle offen ist und hier jeder jederzeit herkommen kann.“ Eine Art Begegnungsstätte für Jugendliche nennt es Leon Kräusche. Mirko Grommek nickt: Einen Jugendklub oder Ähnliches gebe es in Sassnitz nicht. Der Streetball-Platz soll eine Alternative zum „Feierabend-Treff“ an den Korb-Häuschen der Einkaufszentren sein. Und zwar nicht nur für die Aktiven. „Beim Streetball gelten andere Regeln, das ist noch schneller als Basketball und dadurch für die Zuschauer sehr fesselnd und interessant“, sagt der Empor-Trainer.

Richtiger Name wird noch gesucht

Der konnte sich in den vergangenen Tagen schon davon überzeugen, dass es funktioniert. Gut besucht seien Spielfeld und Anlage, die bis 22 Uhr beleuchtet wird. Grommek schaut immer mal wieder vorbei, um zu sehen, ob sich vielleicht das eine oder andere Basketball-Talent unter den jungen Besuchern findet.

Im Internet wird schon reichlich für die neue Spielstätte geworben. Die braucht jetzt nur noch einen passenden Namen. Am besten etwas mit „Park“, so wie andere bekannte Streetball-Plätze auch heißen, wünscht sich Mirko Grommek. Eine Namensweihe soll es noch geben, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Vorschläge sollen im Jugendbeirat der Stadt besprochen werden.

