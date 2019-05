Sassnitz

An einem der Zugänge zum früheren Militärstützpunkt in Sassnitz-Dwasieden hat es am 1. Mai gebrannt. Aus einem leerstehenden ehemaligen Wachhäuschen an einem der Tore schlugen am Vormittag die Flammen. Gegen 10 Uhr wurde die Sassnitzer Feuerwehr alarmiert und rückte mit rund 20 Mann zum Einsatzort aus. Unter schwerem Atemschutz bahnte sich ein Trupp den Weg durch den Rauch und löschte das Feuer mit Wasser. Anschließend wurde der Brandherd mit einem Schaumteppich abgedeckt und mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester untersucht.

In der Ruine des Wachhäuschens befanden sich lediglich Schutt und Sperrmüll; der Sachschaden hält sich entsprechend in Grenzen. Die Polizei, die die Brandursache untersucht hat, geht von Brandstiftung aus und hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Maik Trettin