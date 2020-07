Sassnitz

Die städtische Wohnungsgesellschaft Sassnitz (WoGeSa) wird in Kürze mit der lange diskutierten Umgestaltung des Innenhofs am Sassnitzer Wedding beginnen. Das kündigte Geschäftsführer Siegfried Adelsberger auf OZ-Nachfrage an. Die Garagen auf dem Areal hinter den Häusern an der Wedding-, der Wissower und der Großen Kummstraße sind schon verschwunden. Sie seien ohnehin kaum genutzt worden. Jetzt, so Adelsberger, sollen in dem Bereich die gewünschten und benötigten Parkplätze geschaffen sowie Grünflächen angelegt werden.

Und zwar lediglich in dem Bereich des Innenhofs, der der WoGeSa gehört. Sie hatte den Nutzern der Garagen schon vor geraumer Zeit die Pachtverträge für diese Nebenanlagen gekündigt und ursprünglich gemeinsam mit der Stadt, der die andere Hälfte des Innenhofs gehört, ein Gesamtkonzept zur Gestaltung entwickeln wollen. Dagegen hatten Mieter mobil gemacht. Denn einige von ihnen bewirtschaften auf der städtischen Hälfte des Innenhofs kleine Gärten und Lauben. Die sollten laut ersten Ideen verschwinden. Ursprünglich war darüber nachgedacht worden, dort einen Parkplatz mit zum Teil öffentlichen Stellplätzen anzulegen.

Anzeige

Städtische Gärten und Garagen durften stehenbleiben

Seit der Schließung des alten Parkplatzes an der Buswendeschleife wissen Besucher des Nationalparks am Wedding nicht, wohin mit ihren Autos. Die letzte größere Parkmöglichkeit ist der neue Parkplatz an der Bergstraße. Anwohner hatten sich beklagt, dass die Straßen in dem Wohngebiet zugeparkt würden. Die Idee, einen öffentlichen Parkplatz hinterm Haus zu haben, brachte sie aber noch mehr auf die Palme. Auch der Entwurf eines „Bürgerparks“, also öffentlich zugänglicher Grünflächen und Gärten, die von allen genutzt werden könnten, fand keinen Anklang.

Weitere OZ+ Artikel

Am Ende zog die Stadt die bereits ausgesprochenen Kündigungen für die Garagen und Gärten auf ihrem Teil des Grundstücks zurück. Mittlerweile seien mit den bisherigen Nutzern gemäß dem entsprechenden Beschluss der Stadtvertretung neue Pacht- und Mietverträge abgeschlossen worden, bestätigt die Leiterin der Bauverwaltung im Sassnitzer Rathaus, Claudia Klemens.

Vorwiegend ältere Mieter

Während dort alles beim Alten bleibt, soll sich in der Hälfte, die hinter dem Wohnhaus an der Großen Kummstraße liegt, einiges ändern. Dort werden 36 befestigte Parkplätze angelegt – „ausschließlich für unsere Mieter“, stellt Siegfried Adelsberger klar. Die WoGeSa vermietet in dem Karree genau 36 Wohnungen. Mehr Stellflächen seien auf dem Areal auch kaum unterzubringen gewesen, sagt der WoGeSa-Chef nach einem Blick auf den Plan. Auf dem ist zu erkennen, dass die Parkplätze in der Mitte des Platzes angeordnet werden. Unmittelbar an den Wohnhäusern soll es, soweit es geht, grün bleiben. „Dort sind Rasenflächen vorgesehen und Wäschepfähle.“ Eingefasst werden die Grünflächen durch niedrige Büsche, die neu gepflanzt werden.

Auf der Rückseite der Häuser an der Weddingstraße 25 bis 27 lässt die WoGeSa noch Spielgeräte installieren. „Das wird kein großer Spielplatz“, dämpft Adelsberger möglicherweise zu hohe Erwartungen. Schließlich leben in dem Viertel fast ausnahmslos ältere Mieter. „Aber wenn deren Enkel zu Besuch kommen, haben die Kleinen auch eine Spielgelegenheit im Freien.“

Schranke an der Zufahrt

Nicht alles wird komplett verschwinden. „Wo es sinnvoll ist, erhalten wir Bestehendes“, so der WoGeSa-Chef. Neu angelegt werden beispielsweise ein Gehweg und die Zufahrt von der Großen Kummstraße auf den Innenhof. Damit sich dort keine Falschparker breitmachen, wird an der Stelle eine Schranke installiert.

Zwischen der Wissower Straße und den Hausgärten auf dem städtischen Teil des Hofs soll ein befestigter Weg angelegt werden, damit auch die Gartennutzer zu Fuß an ihre kleinen Paradiese gelangen. Damit auf dem Weg zwischen Hauseingang und Autostellplatz niemand stolpert, sollen kleine Pollerleuchten den Innenhof dezent erhellen.

Wohin mit dem Regenwasser?

Bevor die Bauleute anrücken können, muss noch geklärt werden, wohin das auf dem Hof anfallende Regenwasser geleitet werden soll. Wenige Meter hinter der Wissower Straße befindet sich schließlich die abbruchgefährdete Steilküste. „Es könnte sein, dass dafür eine aufwendige Lösung her muss“, vermutet Adelsberger. Die Entscheidung darüber hängt von der Stellungnahme des Zweckverbandes ab, der das Projekt derzeit noch prüft.

Wie teuer die Umgestaltung genau wird, kann derzeit noch niemand sagen. Der WoGeSa-Geschäftsführer schätzt die Kosten auf eine Million Euro. Darin ist dann auch die Verlegung von Leerrohren zu den Parkplätzen enthalten. Falls der Bedarf an Lademöglichkeiten für Elektroautos wachsen sollte, könnten sich die Mieter künftig Ladesäulen an ihren Pkw-Stellplätzen installieren lassen.

Von Maik Trettin