Sassnitz

Bühne frei im Wohngebiet „Rügener Ring“ in Sassnitz: Hier haben Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhilfswerkes „Jumpers“ zusammen mit den Kindern der Stadt in den ehemaligen Räumlichkeiten eines Einkaufszentrums ein neues Theaterprojekt entwickelt. Die Bühne steht bereits und die ersten Ideen entstehen.

Oliver Schalk, Mitarbeiter des Vereins und Projektleiter der Begegnungsstätte, ist dankbar: „Wir sind jetzt seit einem halben Jahr hier am Start und werden viel unterstützt. Zusammen mit dem Allianz Kinderhilfsfonds Berlin/ Leipzig und der Allianz-Agentur von Christine Zillmer in Sassnitz ist es uns möglich, ein Theaterprojekt zu verwirklichen.“ Er hatte einen Antrag auf finanzielle Unterstützung beim Allianz Kinderhilfsfonds gestellt, über die Agentur eingereicht und eine Zusage über 3000 Euro bekommen.

Anzeige

„Theater ist voll cool“

Der 55-jährige Wahlsassnitzer freut sich sehr darüber. „Wir konnten schon eine Bühne bauen, sind auf der Suche nach einer guten Akustikanlage und dann kann das Proben losgehen“, sagt er. Bereits im September, so die Planung, könnte das erste Stück mit den Kindern der Stadt aufgeführt werden. Die Kids stehen schon mal Probe. Chiara (7) aus Sassnitz ist begeistert. „Ich komme total gerne hierher“, sagt die Schülerin. Besonders in den Ferien hat sie eine Menge Spaß beim Üben.

Weitere OZ+ Artikel

Lea (10) aus Sassnitz kann spontan auf der Bühne tanzen, wenn es darauf ankommt. „Ich mag Sport und ganz besonders Break Dance“. Alexander (13) kommt regelmäßig in den Rügener Ring. „Theater ist voll cool“, so sein kurzes Statement. Jeden Tag sitzen die Kids und die Betreuer zusammen. Ab 14 Uhr geht es los und dann werden Ideen entwickelt und miteinander geredet.

Zum Nachdenken anregen

Oliver Schalk will nicht die klassischen Stücke nachspielen: „Es geht nicht darum, beispielsweise ein Stück von Shakespeare nachzuspielen. Wir wollen viel mehr, dass die Kinder sich kreativ etwas Eigenes ausdenken, was sie gerade bewegt. Vielleicht können wir mit dem ein oder anderen Theaterstück auch zum Nachdenken anregen“, sagt er. Mama Dennise Kolbe (35) aus Sassnitz findet den Verein wichtig. „Ich konnte schon einige Erfahrungen sammeln in Bezug auf Kinderbetreuung. Die Kleinen fühlen sich hier wohl. Ich möchte in der Zukunft mehr unterstützen“, sagt die Mutter von Luca (7), der ebenfalls am Vereinsleben teilnimmt.

Dennise Kolbe (35), Mutter Quelle: privat

Christine Zillmer (42) aus Sassnitz war sofort begeistert. „Ich habe von dem Theaterprojekt gehört und wollte die Idee begleiten. Deshalb hat der Kinderhilfsfonds auch gern unterstützt. Wenn die Kids sinnvoll beschäftigt werden, ist das eine gute Sache“, sagt sie und hält das Programm pädagogisch wertvoll. Angefangen bei der Hausaufgabenhilfe über die geplanten Dartturniere sowie das gemeinsame Mittagessen, das von Oliver Schalk organisiert werden soll. Unter dem Namen „Ma(h)lzeit“ soll zusammen gegessen und geredet werden. „Ich bin gespannt auf die Aufführungen unserer Kinder hier“, sagt sie. Zur ersten Aufführung sollen alle Interessierten eingeladen werden.

Christine Zillmer Quelle: privat

Workshops und Seminare

Jumpers „Jugend mit Perspektive“ ist eine gemeinnützige GmbH. Gegründet wurde sie von Thorsten Riewesell mit Hauptsitz in Kassel. Es gibt bereits neun Stadtteilprojekte, unter anderem in Gera, Berlin, Schwerin und Sassnitz. In der Einrichtung im Rügener Ring werden Workshops und Seminare angeboten. Es wird gewerkelt, gebastelt und geredet. Das neue Theaterprojekt kommt nun zusätzlich hinzu und wird mithilfe des Kinderhilfsfonds der Allianz aufgebaut.

Oliver Schalk (55), Projektleiter Quelle: privat

Der Kinderhilfsfonds besteht seit 1995. Seit der Gründung des Vereins konnten mehr als 700 Projekte unterstützt werden. Hierbei geht es um Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Gemeinnützig anerkannte Initiativen, die finanzielle Hilfe brauchen, können ihre Projektidee in einem Förderantrag beschreiben und beim Verein einreichen, zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse kinderhilfsfonds@allianz.de oder in der Sassnitz Agentur.

Lesen Sie auch

Von Mathias Otto