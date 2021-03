Sassnitz

Muss die Bundesregierung für die Stadt Sassnitz die Gesetze ändern? Bürgermeister Frank Kracht (parteilos) findet das nicht so abwegig. Er könnte sich vorstellen, dass in der Hafenstadt künftig nicht – wie in allen anderen Kommunen der Bundesrepublik – das Tempolimit innerorts bei 50 km/h liegt, sondern deutlich darunter.

Soll sich hier künftig eine Tempo-30-Zone vom Ortsein- bis zum Ortsausgang erstrecken? Welche Vor- und welche Nachteile brächte das mit sich? Darüber werden sich auf seine Initiative hin am Mittwoch, dem 17. März, die Mitglieder des Ordnungs- und Verkehrsausschusses unterhalten.

Wird beim Ausfahren das Essen kalt?

Mit dieser Idee hat der Rathauschef nicht nur den einen oder anderen Kollegen in seiner Verwaltung, sondern auch so manchen Kommunalpolitiker überrascht. Die ersten Reaktionen der Sassnitzer waren gemischt. Ronny Pense ist täglich beruflich in der Stadt unterwegs und beliefert die Einwohner mit frisch gekochtem Essen aus der Küche des Grundtvighauses. „Wenn ich nur noch 30 km/h fahren darf, dauert das noch länger“, befürchtet er. Seine Kollegen sehen das ähnlich. Die Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren und Tempo-30-Zonen einzurichten, sei in den großen Wohngebieten sicherlich sinnvoll. Aber auf solchen Magistralen, wie der Stralsunder oder der Hauptstraße, sollten weiter 50 km/h erlaubt sein.

Stau in der Hochsaison

„Sonst kommt man da gar nicht mehr voran“, meinen zwei Busfahrer. Auch sie steuern regelmäßig die Linienbusse durch die Stadt. In einer Tempo-30-Zone wäre die Vorfahrt prinzipiell nach dem Rechts-vor-links-Prinzip geregelt. „Im Sommer staut sich der Verkehr hier ohnehin regelmäßig“, wissen die Berufskraftfahrer aus Erfahrung. „Da kann man sowieso nicht schneller als 30 fahren.“ Außerhalb der Hochsaison spreche aus ihrer Sicht nichts gegen die normale, innerorts zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h.

Polizei: Weniger Tempo, mehr Sicherheit

Je langsamer der Verkehr rollt, umso bessere Chancen haben gerade ältere Fußgänger, die Straße zu überqueren. „Je niedriger die Geschwindigkeit, umso größer die Verkehrssicherheit“, sagt der Leiter des Sassnitzer Polizeireviers, Thomas Riedel. Auch er erinnert an die langen Staus im Hochsommer, wenn sich die Fahrzeugkolonnen nur zäh durch die Stadt quälen. Was das Tempo angeht, würde sich dann also kaum etwas ändern. Eine Temporeduzierung im gesamten Stadtbereich brächte aus seiner Sicht keinerlei Nachteile, aber viele Vorteile, wenn es um die Sicherheit gehe.

Thomas Riedel, Leiter des Polizeireviers in Sassnitz Quelle: OZ-Archiv

Flickenteppich von Tempo-30-Bereichen

Krachts ungewöhnliche Idee kommt nicht von ungefähr. Auf immer mehr Straßenabschnitten und in vielen Wohnvierteln der Stadt wurden in den zurückliegenden Jahren Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h aufgestellt oder komplette Tempo-30-Zonen eingerichtet: im Gerhart-Hauptmann-Ring, in der Straße der Jugend, in vielen Eigenheimgebieten, in der Bachstraße oder am Wedding. Demnächst wird auch vor der Kindertagesstätte „8. März“ in der Seestraße und vor der Kita „Meerschätze“ in der Hauptstraße Tempo 30 gelten. Mehrere Fraktionen haben beantragt, auf sämtlichen Straßen in den Wohngebieten an der Schlossallee und der Mukraner Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf maximal 30 km/h festzulegen. „Wir haben ohnehin an so vielen Stellen der Stadt die Geschwindigkeit reduziert, dass man durchaus mal darüber sprechen kann, ob wir es nicht im ganzen Stadtgebiet tun.“ Er sieht darin die Chance, den Verkehr zu beruhigen, den Schadstoffausstoß zu senken und die Basis für ein „gedeihliches Miteinander von Fußgängern, Fahrrad- und Autofahrern“ auf den Straßen der Stadt zu schaffen.

Auf Freiburgs Straßen ist es jetzt leiser

Frank Kracht weiß, dass das nicht leicht sein wird, nicht nur wegen der Autofahrer-Lobby. Der Bund müsste dazu die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen. Die sehen das Ausweisen einer Tempo-30-Zone in einer ganzen Stadt nicht vor. „Wenn das bei uns politisch gewollt ist, würden wir die Diskussion aber anschieben. Gemeinsam mit Freiburg wären wir dann deutschlandweit Vorreiter.“ Die Stadt im Breisgau ist in dieser Hinsicht schon einen Schritt weiter als Sassnitz. Dort ist man sich politisch einig und will Modellkommune werden. Auch der Landesverkehrsminister unterstützt die Absicht der Freiburger. 540 Kilometer lang ist das Straßennetz der Universitätsstadt. Auf 400 Kilometern gilt ohnehin schon Tempo 30. Diesen Flickenteppich aus 30er-Zonen wollen die Freiburger beseitigen. Dazu haben sie auch schon einen Modellversuch auf einer Bundesstraße durchgeführt. Dort sank neben der Durchschnittsgeschwindigkeit auch der Lärmpegel.

Frank Kracht hat beim Deutschen Städtetag von der Freiburger Initiative erfahren und will sie auch als eine mögliche Lösung für Sassnitz diskutieren lassen. Ist man sich hier einig, müsste auf das Bundesverkehrsministerium eingewirkt werden. Doch dort zeigt man sich offenbar wenig begeistert: Nach Berichten der Badischen Zeitung hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dem Freiburger Anliegen eine Absage erteilt.

Von Maik Trettin