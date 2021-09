Sassnitz

Wegen der Corona-Auflagen hat die Bürgerinitiative „Ein Herz für Alt Sassnitz“ auf die diesjährige Auflage des Vollmondfestes verzichtet. Statt ein Fest auf mehreren Bühnen und in den Gassen der Altstadt zu feiern, organisierten die Ehrenamtler zwei Konzerte auf der Bühne der Kurmuschel. Zu den Sommer-Vollmonden gab es unter dem Titel „Heumond“ und „Erntemond“ Livemusik unter freiem Himmel.

Von der besonderen Atmosphäre dieser Konzerte, bei denen der Vollmond über dem Meer stand, ist Jörg Piecha, der zu den Hauptakteuren bei der Organisation zählt, noch immer begeistert. Aber: Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Als sich am 22. August die Gäste beseelt und glücklich auf den Heimweg machten und die Organisatoren mit dem Aufräumen begannen, fehlte die Spendenkanne. Sehr schnell wurde klar: Die hatte niemand „verlegt“. Irgendwer hatte die Gelegenheit genutzt und sie in der allgemeinen Aufbruchsstimmung gestohlen.

Konzert war für die Gäste kostenlos

Jörg Piecha und seine Mitstreiter macht das fassungslos. Für die Besucher war das Konzert kostenlos. Zwar gibt es eine kleine Zuwendung durch die Stadt Sassnitz und den Grundtvighausverein. „Aber wir übernehmen die Organisation völlig unentgeltlich in unserer Freizeit. Dafür bekommen wir keinen Cent.“ Ganz im Gegenteil: Die Kosten zum Beispiel für die Plakate bestreiten sie aus eigener Tasche.

Um wenigstens einen Teil davon zu decken, hatten sie bereits beim „Heumond“- und später auch beim „Erntemond“-Konzert eine Emaillekanne aus dem Grundtvighaus zur Spendenbox umfunktioniert und die Besucher gebeten, die Initiative mit einem kleinen Betrag zu unterstützen. Die wenigsten ließen sich lange bitten. „Die Gäste haben davon rege Gebrauch gemacht“, erzählt Piecha. Wie viel in der Kanne gelandet ist, wisse er natürlich nicht. Aber ein höherer zweistelliger Euro-Betrag werde es ganz sicher gewesen sein.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kanne stand auf einer der Stufen am Bühnenrand, später auf einer der Lautsprecherboxen, bevor sie nicht mehr gesehen wurde. Jörg Piecha ist mit dem Fahrrad in der Umgebung unterwegs gewesen, um zu gucken, ob die Kanne irgendwo in einem Gebüsch gelandet ist. Die Suche blieb ergebnislos. „Das war für uns wie ein Tiefschlag“, beschreibt er die maßlose Enttäuschung.

„Lumpen“ sollen das Geld zurückgeben

Dabei gehe es nicht nur um den materiellen Verlust, sondern um einen Schaden für die „Spendenkultur“ im Allgemeinen und die Nicht-Achtung der ehrenamtlichen Arbeit. „Es ist eine solch niederträchtige Art, sich am Gemeinwesen, am Ehrenamt und an der Spendenbereitschaft zu bereichern, die fassungslos macht.“

Möglicherweise hätten der oder die „Lumpen“, wie Piecha sie aufgrund des Verhaltens bezeichnet, über diese Aspekte ihres Diebstahls gar nicht nachgedacht. Sie bieten dem Täter beziehungsweise den Tätern an, das Geld diskret in den blauen Briefkasten am Grundtvighaus in der Seestraße 3 zu werfen. Dann werde ihn oder sie diese böse Tat nicht mehr bis an das Lebensende verfolgen. „Und wir ziehen die Strafanzeige zurück.“

Von Maik Trettin