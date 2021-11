Sassnitz

Lieferdienste haben in Zeiten von Corona Hochkonjunktur. Auf diese ursprüngliche Form der Bescherung besinnt sich jetzt auch der Sassnitzer Nikolaus. Ehrenamtliche Helfer organisieren seit sieben Jahren immer wieder im Advent das Nikolausbüro. Bei einer großen gemeinsamen Feier wurden den Kindern in der Vergangenheit die gefüllten Stiefel durch den Nikolaus überreicht.

Wegen der Corona-Schutzvorkehrungen musste bereits die Party am 6. Dezember des vergangenen Jahres abgesagt werden. An dem Abend fuhren die Wald-Elfen und andere Helfer die mit Süßigkeiten gefüllten Stiefel und kleine Geschenke aus. „Knecht Ruprecht“ war lediglich per Video zu sehen. In diesem Jahr wird er wieder live dabei sein – und in der Hafenstadt stilecht per Schiff ankommen.

Schutzpatron der Kinder und Seefahrer

Auf diesen maritimen Aspekt wurde bei der Nikolaus-Bescherung in Sassnitz von Anfang an Wert gelegt. Peter Lehmann ist der Chef des Organisations-Teams. Er wird nicht müde zu betonen, dass der Nikolaus nicht nur der Schutzpatron aller Kinder, sondern auch der der Seefahrer ist.

Vielleicht ist die Aktion deshalb so tief in den Herzen vieler Bewohner der Hafenstadt verwurzelt. Es sind nicht nur hunderte Kinder und Eltern, die Knecht Ruprecht in der Vergangenheit Jahr für Jahr einen großartigen Empfang bereiteten. Die Organisatoren können sich auch darauf verlassen, dass sich immer wieder dutzende Unterstützer melden, die den Familien ein schönes Erlebnis am Nikolaus-Abend bereiten wollen.

Bürgermeister und Hafenkapitän dabei

„Das sind jedes Jahr rund 70 Leute, die sich ganz von selbst bei uns melden“, freut sich Lehmann. Der Hafenkapitän Ronald Damp beispielsweise habe sich unglaublich dafür engagiert, dass der Schutzpatron der Kinder und Seefahrer am 6. Dezember von den Seenotrettern in Sassnitz an Land gebracht werde.

Bürgermeister Frank Kracht und seine Stellvertreterin Gabriele Thiele hatten sich schon im vergangenen Jahr einem der Trupps angeschlossen, die den Kindern die Nikolaus-Überraschungen vor die Tür stellten. Beide werden auch in diesem Jahr wieder dabei sein.

Die Wald-Elfen der Stubnitz unterstützen den Nikolaus bei seiner Arbeit. Quelle: Peter Lehmann

Acht Teams werden am 6. Dezember durch die Stadt fahren. Eigentlich sollten die Kinder ihre Überraschungen vor die Haustür gestellt bekommen. Daraus wird in den wenigsten Fällen etwas, erzählt Peter Lehmann schmunzelnd. „Man sieht ganz genau die Silhouetten der Kinder, die an den Fenstern auf den Nikolaus und seine Elfen warten“, weiß er nach dem Einsatz im Vorjahr. Im Fischerring, erinnert er sich, standen viele Kinder auf den Balkonen und hielten Ausschau.

„Wenn wir dann ankommen, geht sofort das Licht im Treppenhaus an und man sieht einen schwarzen Fleck treppab wetzen.“ Oft sind die Steppkes noch vor den Helfern an der Haustür und nehmen strahlend ihre Geschenke entgegen. „Das ist so ein wunderbarer, hochemotionaler Moment für alle Beteiligten. Den vergisst man nicht.“ Deshalb würden sich auch Jahr für Jahr so viele Unterstützer melden – auch in der Pandemie.

Corona ist Kultur-Killer

Oder vielleicht gerade deshalb. Im vergangenen Advent sei die Nikolaus-Aktion die einzige größere Veranstaltung gewesen, die stattfinden konnte – wenn auch auf ganz andere Art als sonst. „Wir hätten natürlich lieber das gewohnte Gemeinschaftsgefühl bei der Stiefelübergabe auf der großen Bühne erlebt“, sagt Peter Lehmann. „Aber das nimmt uns der Kultur-Killer Corona leider auch in diesem Jahr.“

Auch auf das Basteln im Nikolausbüro muss wieder verzichtet werden. „Wir setzen die Helfer so ein, dass sie kaum direkten Kontakt miteinander haben.“ Wer Kontakt zu den Kindern hat, muss geimpft sein – und die Elfen ziehen sich für die Übergabe passende Handschuhe über.

Schenken und spenden Die diesjährige Nikolaus-Aktion in Sassnitz beginnt mit der Eröffnung des Nikolaus-Büros in der Stadtbibliothek am 28. November. Bis zum 4. Dezember ist es täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Annahmetag ist Sonntag, der 5. Dezember, von 10 bis 13 Uhr. Im Nikolausbüro geben die Kinder einen ihrer Stiefel sowie ein Spielzeug ab. Letzteres wird gespendet. Für diese gute Tat bekommen die Kinder eine Urkunde, die gestempelt wird. Ihr Stiefel wird mit ihrem jeweiligen Namen und der Adresse versehen und später gefüllt. Um die Annahme der Stiefel kümmern sich hauptsächlich die Mitglieder der Sassnitzer Volkssolidarität. Bei der Abgabe des Stiefels erhalten die Kinder eine Tafel, die sie am 6. Dezember mit Einbruch der Dunkelheit vor die Haustür stellen und am besten beleuchten, damit der Nikolaus und seine Helfer sie leichter finden.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen müssen die Kleinen auch den Mindestabstand zum Nikolaus wahren. Wenn er am 6. Dezember um 17 Uhr mit seinem Schiff im Hafen anlegt, sollten Kinder und Erwachsene die Ankunft am besten aus sicherer Entfernung von der Fußgängerbrücke aus beobachten, empfiehlt Peter Lehmann. „Von dort hat man auch den besten Überblick.“

Maritimes Präsent gehört dazu

Das Nikolausbüro in der Stadtbibliothek wird am 28. November öffnen. Wie gehabt, bringen die Kinder einen ihrer Stiefel vorbei, den der Nikolaus mit Süßigkeiten, Äpfeln, Nüssen und einem maritimen Geschenk füllt. Den Inhalt steuern Unternehmen mit Geld- oder Sachspenden bei.

„Die Bäckerei Peters zum Beispiel backt für die Kinder kleine Leuchtfeuer, die mit in die Stiefel kommen.“ Der Schiffsausrüster im Hafen spendiere wieder die kleinen Schnüre zur Verfügung, mit denen die Kinder den „Knoten des Jahres“ üben können. Eine Anleitung dazu gibt es jedes Jahr in den Stiefeln.

Die Elfen auf dem Buchen-Thron im Nikolausbüro nehmen die Stiefel und die Spende entgegen. Quelle: Peter Lehmann

Ganz Pfiffige haben auch schon mal versucht, dem Sassnitzer Nikolaus mehr als üblich abzuluchsen. Sie brachten statt des eigenen Schuhwerks einen Stiefel des Vaters vorbei. Solche Tricks werden nicht mehr akzeptiert, sagt Peter Lehmann augenzwinkernd. „Es sollte schon ein Stiefel des jeweiligen Kindes sein.“

Letztes Jahr hatte ein Kind das für den Nikolaus vorgesehene Exemplar zu Hause vergessen und spontan das getragene vom Fuß gestreift. Die Mutter hatte ihren halb barfüßigen Sprössling dann nach Hause getragen. „Die hatten zum Glück keinen weiten Weg.“

Und noch etwas lassen die Steppkes bei ihrem Besuch im Nikolausbüro: ein Spielzeug. Wer hierherkommt, soll nicht nur Geschenke vom Nikolaus erwarten und bekommen, sondern selbst ein Geschenk machen. Die Kinder bringen ein Spielzeug mit, das sie zu Hause aussortiert haben.

Mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes wird es an Kinder aus sozial benachteiligten Familien verschenkt. „Damit unterstützen die Mädchen und Jungen den Nikolaus bei seiner Herzensaufgabe“, sagt Peter Lehmann. Manch einem fällt der Abschied von dem einst geliebten Teddy oder Spielzeug-Bagger schwer. „Aber alle wissen, dass es in gute Hände kommt und bei anderen Kindern, denen es nicht so gut geht, ein neues Zuhause findet.“

Von Maik Trettin