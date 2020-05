Sassnitz baut neue Treppe in den Hang bei Klein Helgoland

Sassnitz

In Sassnitz ist mit der Umgestaltung des Uferwegs an der Ostsee zwischen dem Kurplatz und dem Findling Klein Helgoland begonnen worden. Gleich zu Beginn müssen die Bauarbeiter klettern: Die alte Treppe, die vom Uferweg den Hang hinauf bis zum Karl-Liebknecht-Ring führt, wird in diesem Zuge abgerissen und durch eine neue ersetzt.

Im offiziellen Sprachgebrauch handelt es sich dabei um einen Wanderweg, der den Kurplatz und den Nationalpark verbinden soll. Vom Karl-Liebknecht-Ring aus müssen die Wanderer von und zur Stubnitz auch weiterhin die bestehenden Gehwege durch den Wedding nutzen.

Naturstein und Winkelstützelemente

So wie die alte Treppe gibt es auch den Uferweg seit Jahrzehnten. Allerdings ist der ziemlich schmal. Bei feuchtem Wetter sammeln sich auf dem kreidigen Grund schnell Pfützen. Das soll künftig anders sein. „Wir werden den Weg mit einer wasserdurchlässigen Schicht befestigen“, sagt die Sassnitzer Bauamtsleiterin Claudia Klemens. „Sandgeschlämmte Decke“, nennen es die Fachleute. Im Schnitt behält er die Breite von 2,10 Metern.

Wo es Topographie und Bewuchs zulassen, wird der neue Weg auch etwas breiter, ergänzt Ingo Stolz, der in der Bauverwaltung für den Tiefbau zuständig ist. Dazu wird zum einen die vorhandene Mauer an der Böschung instand gesetzt. Zum anderen werden vor allem auf Höhe des Findlings sogenannte Winkelstützwände installiert, die die Böschung sichern.

Bäume geben Hang Stabilität

Für Letzteres sorgen auch die Bäume. Sie krallen sich mit ihren Wurzeln in den Hang und halten so einen großen Teil des Erdreichs fest. Damit sie das auch weiterhin tun, werden nicht nur die Bauarbeiter einen großen Bogen um sie machen. Auch die Treppe verläuft in einem eigenwilligen Zickzackkurs. „Wir hatten sowohl die Stabilität des Hangs als auch die Bäume durch Fachleute gründlich begutachten lassen“, sagt Claudia Klemens. Aus dem Ergebnis der Untersuchungen wurde geschlussfolgert, welche Bäume besonders wichtig für die Standsicherheit der Böschung sind.

Auch stabilisierendes Wurzelwerk wird die Treppe weiträumig umkurven. Sechs Bäume müssen wegen mangelnder Standsicherheit gefällt, andere zum Teil beschnitten werden, um Platz für das neue Bauwerk zu schaffen beziehungsweise totes Holz zu entfernen.

Pollerleuchten erhellen Stufen und Wege

Die 85 Meter lange Treppe selbst wird aus verschiedenen Materialien errichtet. Bislang bestand sie von oben bis unten aus Betonstufen. Die soll es künftig nur noch im oberen Bereich geben. Dort werden die Bauarbeiter Betonblockstufen setzen und Podeste aus Betonpflaster errichten. Daran schließt sich eine Stahlkonstruktion an.

Die untere Treppe mit einer Länge von etwa 46 Metern soll aus Lochprofilen bestehen, die dem Wanderer zum einen Halt garantieren, zum anderen das Ablaufen von Regenwasser garantieren. An einer Seite der Treppe werden Pollerleuchten installiert, ebenso wie an dem gesamten sanierten Abschnitt des Uferweges.

Neues Toilettenhäuschen am Kurplatz

Der 290 Meter lange Abschnitt ist die Verlängerung der Strandpromenade und beginnt faktisch auf dem Kurplatz. Das dortige Toilettenhäuschen ist bereits verschwunden. An dieser Stelle wird ein neues errichtet. Über den Kurplatz wird der neue Weg gepflastert, um die Fortsetzung der Promenade zu verdeutlichen. Die kleine Treppe, die bei Klein Helgoland vom Uferweg hinunter an den Strand führt, bleibt erhalten. Der Bau einer Brücke auf den Findling, wie es sie viele Jahre gegeben hatte, ist nicht geplant.

Aussehen des Brunnens noch unklar

1,5 Millionen Euro will die Stadt Sassnitz in den kommenden Monaten in die Sanierung des Uferwegs und der Treppe stecken. Den Großteil des Geldes steuert das Land bei, das rund 90 Prozent der Kosten übernimmt. Zum Jahresende sollen die Arbeiten weitgehend abgeschlossen sein, hofft Claudia Klemens.

Allerdings ist noch nicht klar, ob das Projekt dann zu 100 Prozent so realisiert wurde, wie es sich die Planer dachten. Auf deren Entwürfen ist in der Nähe der jetzigen Feuerstelle der Bau eines Brunnens vorgesehen. Ob und wann das dort vorhandene Quellwasser sprudelt, steht derzeit noch in den Sternen. „Das ist kein einfaches Verfahren, um einen öffentlichen Brunnen zuzulassen“, sagt Ingo Stolz. Man müsse garantieren, dass das Quellwasser keimfrei und unbedenklich sei. Gegenwärtig laufen dazu noch verschiedene Prüfungen. Wenn die abgeschlossen seien, werde man sich vermutlich über die Gestaltung des Brunnens unterhalten.

Von Maik Trettin