Sassnitz

Norbert Benedict ( SPD), der Präsident der Stadtvertretung und Bürgermeister Frank Kracht (Linke) haben in Sassnitz auf dem Rügen-Platz die neuen Erdenbürger der Stadt zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern begrüßt. „In einer lockeren Zusammenkunft an der Steinschnecke wurden alle Teilnehmenden, immer noch unter Wahrung des Sicherheitsabstandes, willkommen geheißen“, teilt die Stadt mit.

Trotz Corona wollte es sich die Stadt Sassnitz nicht nehmen lassen, wenn schon nicht bei Kaffee und Kuchen, so doch in einer kleinen Zeremonie, die Mütter und Väter mit ihrem Nachwuchs zu beglückwünschen. In angeregten Gesprächen und Unterhaltungen standen Stadtpräsident und Bürgermeister den Eltern Rede und Antwort.

Rosen und Begrüßungsgeschenke

In der anschließenden Übergabe der Präsente gab es für die Mütter eine Rose und ein jeweils liebevoll gepacktes Begrüßungsgeschenk. Dieses enthielt Baby-Produkte von der Pflege bis zur Ernährung und viele andere nützliche Dinge, die die Drogerie Fritsch ausgesucht und verpackt hat. Möglich war dieses Begrüßungsgeschenk dank dem Kinderfond der Stadt Sassnitz und privaten Spenden der beiden Einladenden.

„Leider konnten nicht alle der Einladung des Stadtpräsidenten und des Bürgermeisters folgen. Daher bitten wir diejenigen, die nicht kommen konnten, sich das Begrüßungsgeschenk für ihren Nachwuchs im Rathaus abzuholen“, heißt es in dem Schreiben der Stadt.

Von OZ