Sassnitz

Ralf Berger sieht rot. Wenn der Kultur-Verantwortliche auf seinem Monitor im Sassnitzer Rathaus die Entwicklung der Corona-Zahlen im Land verfolgt, könnte ihn glatt der Mut verlassen. Die Warnampel steht in fast allen Kreisen und den kreisfreien Städten auf Rot. Kultur-Veranstaltungen sind so gut wie nirgendwo mehr möglich; vielerorts wurden die Weihnachtsmärkte abgesagt, unter anderem der vom Gewerbeverein geplante in der Sassnitzer Altstadt. Doch die Stadt hat noch einen Trumpf im Ärmel: Am vierten Adventswochenende soll es einen kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Rügen-Platz geben.

Angesichts der vielen abgesagten Märkte an anderen Orten des Landes wirken die Sassnitzer Pläne beinahe tollkühn. „Wir haben das erforderliche Hygienekonzept natürlich gründlich durchdacht und mit allen Beteiligten abgesprochen“, sagt Berger. Die nach jetzigem Stand notwendigen Auflagen werde die Stadt erfüllen. Dabei sind die nicht ohne: Unter anderem muss das gesamte Gelände eingezäunt werden. Weil das in der Altstadt praktisch unmöglich ist, hatten die Organisatoren den dortigen Markt ausfallen lassen. Sicherheitsleute werden den Zugang zum Weihnachtsmarkt auf dem Rügen-Platz kontrollieren. „Auf dem Gelände gilt dann 2G plus“, sagt Ralf Berger. Zutritt hat laut aktueller Verordnung nur, wer entweder eine Corona-Erkrankung überstanden hat oder dagegen geimpft ist und zusätzlich einen aktuellen Negativ-Test vorweisen kann.

Händler sind zurückhaltend

Außerdem müssen die Markt-Besucher Mund-Nasen-Schutzmasken tragen. Die dürfen nur in den unmittelbaren Verzehrzonen abgenommen werden, also an den Versorgungsständen. Speisen und Getränke bieten auch in diesem Jahr vorwiegend einheimische Unternehmen an, wie zum Beispiel das Hafen-Hotel und die Fleischerei Timm. Die Mannschaft des E-Werks backt Mutzen und schenkt weißen Glühwein aus, Keramik präsentiert die Töpferei am Grundtvighaus an ihrem Stand. Interesse haben auch ein Süßwarenhändler und ein Kunsthandwerker bekundet. „Aber viele Händler sind mit festen Zusagen doch sehr zögerlich, weil sich die Situation so schnell ändern kann.“ Ralf Berger kann diese Befürchtungen verstehen: Bleibt die Corona-Warnampel sieben Tage in Folge auf Rot, dürfte das auch das Aus für diesen Weihnachtsmarkt bedeuten.

Kostenlose Karussellfahrten für Kinder

Dabei freuen sich erfahrungsgemäß vor allem die kleinen Einwohner und Gäste auf diesen Markt. Sie können hier nämlich bis zum Abwinken Karussell fahren, ohne dass ihre Sparschweine dabei abmagern. Die Fahrten mit der Spielzeug-Eisenbahn und den zwei Kinderkarussells sind für alle Mädchen und Jungen kostenlos. Außerdem bringt ihnen der Weihnachtsmann an allen drei Markttagen, also am Freitag, Sonnabend und Sonntag, jeweils um 16 Uhr, kleine Naschereien. Kinder bis zu einem Alter von sieben Jahren können den Markt besuchen, ohne getestet zu sein. Schulkinder mit einem gültigen Schulausweis brauchen ebenfalls keinen zusätzlichen Test.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und die Erwachsenen? In den Sassnitzer Teststationen bereitetet man sich auf einen verstärkten Andrang während des Weihnachtsmarktes vor. Im Schnelltest-Zentrum an der Hauptstraße 52 ist auch am Wochenende jeweils in der Zeit von 9 bis 11 sowie von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich testen lassen möchte, sollte sich beizeiten anmelden. Bei Bedarf werde man die Öffnungszeiten ausweiten, heißt es auf OZ-Nachfrage. Das hat auch Heike Riebe getan. Die Apothekerin bietet in der Baltic-Apotheke extra wegen des Weihnachtsmarktes am Sonnabend, dem 18. Dezember, zusätzliche Test-Zeiten an. Zwischen 8 und 17 Uhr können sich Besucher testen lassen. Weil das dann ausgestellte Attest 24 Stunden gültig ist, berechtigt es – abhängig vom Zeitpunkt des Tests – auch zum Besuch des Weihnachtsmarkts am Sonntag.

Zusätzliche Testmöglichkeiten Eine der möglichen Teststationen während des Weihnachtsmarktes in Sassnitz ist die Baltic-Apotheke an der Hauptstraße 12. Corona-Schnelltests werden dort unter anderem am 17. Dezember von 8 bis 18 Uhr und am 18. Dezember von 8 bis 17 Uhr angeboten. Bei einer Voranmeldung unter baltic-apotheke-sassnitz.de (Leistungen/Corona-Schnelltest) geht das Prozedere etwas schneller, wer ohne Anmeldung kommt, kann aber auch vor Ort die Unterlagen ausfüllen. Das Corona-Schnelltest-Zentrum Sassnitz befindet sich ebenfalls an der Hauptstraße, und zwar im Haus Nummer 52. Wer dort einen Schnelltest wünscht, sollte unbedingt vorab einen Termin per Internet oder Telefon verabreden (www.sassnitzonline.com/testcenter oder Telefon 0151/56905125).

Lichter-Pyramide statt Weihnachtsbaum

Geöffnet ist der laut den jetzigen Planungen vom 17. bis 19. Dezember jeweils von 14 bis 20 Uhr. Die Buden sollen ab Mittwoch aufgebaut werden. Sie sind zum Teil nagelneu und warten schon seit dem vergangenen Jahr auf ihren ersten Einsatz. „Wir hatten sie damals für den Weihnachtsmarkt gekauft, der 2020 aufgrund der Corona-Beschränkungen ausfallen musste“, so Berger. Auch ein als Ersatz geplanter Wintermarkt im Februar dieses Jahres konnte nicht stattfinden. Jetzt sollen die Verkaufshütten ihre Premiere am vierten Adventswochenende erleben. Einen großen Weihnachtsbaum wird es in diesem Jahr nicht geben. Er konnte nicht aufgestellt werden, weil die dafür vorgesehene Bodenhülse am Rande des Platzes vorübergehend unter der Asphaltdecke einer Baustellen-Straße verschwunden ist. Stattdessen wird mit Hilfe eines Krans eine acht Meter hohe Lichter-Pyramide errichtet und für weihnachtliche Stimmung auf dem Platz sorgen.

Von Maik Trettin