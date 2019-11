„Kugelporsche“ und ein „Kessel Buntes“ zum Mauerfall

Sassnitz

Mit einem Fest wollen die Sassnitzer am 9. November an die Grenzöffnung zwischen der DDR und der Bundesrepublik vor 30 Jahren erinnern. „Wir werden an diesem Tag eine Mauerfallparty feiern“, sagt Ralf Berger, der als Sachbearbeiter der Stadtverwaltung für den Bereich Kultur verantwortlich ist. Der Veranstaltungsort könnte kaum passender sein: Gefeiert wird in einem Teil des Glasbahnhofs im Stadthafen. Über diesen Terminal verließen Fährpassagiere das Land oder kamen hier an.

Fährüberfahrt anfangs ohne Landgang

Vorzugsweise waren es Schweden und Bundesbürger, die damals per Zug, mit dem Auto oder als Fußgänger an Bord der Fährschiffe gingen. Unmittelbar nachdem die DDR die Grenzen zur Bundesrepublik geöffnet hatte, konnten auch die Rüganer und Gäste auf die Fähren Richtung Skandinavien steigen – mehr aber auch nicht. Denn nun waren es die Schweden, die zögerten, den sogenannten Eisernen Vorhang zu lüften. „Die waren in dieser Hinsicht zurückhaltender als beispielsweise die Dänen“, erinnern sich Rosemarie und Wulf Krentzien. Zwar konnten die DDR-Bürger in Sassnitz an Bord gehen. Sie mussten anfangs aber ihren Personalausweis beim Betreten des Schiffes abgeben und durften in Trelleborg auch nicht an Land.

Schwedische Grenzpolizistin hatte die Hand an der Pistole

Die Krentziens gehörten zu den Ersten, die trotzdem die Gelegenheit nutzten. „Kurz nachdem bekannt wurde, dass die Grenzen geöffnet worden waren, riefen Freunde aus Bergen an und baten uns, doch Karten für eine gemeinsame Fährüberfahrt zu besorgen“, erinnert sich Rosemarie Krentzien. Sie hatte als Lehrerin Sassnitzer Kinder unter anderem in Deutsch und Schwedisch unterrichtet und war als Schweden-Fan neugierig darauf, zu erleben, wie der Alltag der skandinavischen Nachbarn aussah. Doch davon bekamen sie und die anderen DDR-Passagiere auch Tage nach dem Mauerfall nichts mit. Sie konnten Trelleborg nur vom Schiff aus sehen. Die Schweden verstanden in dieser Hinsicht keinen Spaß. Rosemarie Krentzien erinnert sich an Landsleute, die trotz des Verbots nach dem Anlegen in Trelleborg versuchten, über die Gangway an Land zu gehen: Eine junge, uniformierte Frau, offenkundig eine schwedische Grenzpolizistin, griff nach ihrer Pistole und forderte die übermütigen Passagiere unmissverständlich auf, an Bord zu bleiben.

Aufenthalt mit „Notfall“-Papieren

Rosemarie Krentzien konnte eine Woche später dennoch die schwedische Partnerstadt erkunden. Reisende aus der DDR durften zu dem Zeitpunkt in Schweden zwar immer noch nicht die Fähren verlassen. „Aber ich hatte meine Mutter begleitet, die als Rentnerin ein Visum für ihre Schweden-Reise beantragt und auch bekommen hatte.“ Ursprünglich sollte nur die Seniorin in Trelleborg von Bord gehen und ihre Tochter wieder zurückfahren. Doch dann wurde auch sie überraschend an Land gebeten. Eine schwedische Lehrerkollegin, die mit ihren Schützlingen zuvor in der Sassnitzer Schule zu Gast gewesen war, hatte Kontakt zu den schwedischen Behörden aufgenommen und sich für Rosemarie Krentzien verbürgt. „Ich hatte kein Reisegepäck dabei und musste zu Hause erst einmal Bescheid sagen, dass ich drei Tage bleiben darf“, erinnert sie sich an den Aufenthalt, der sehr spannend gewesen sei. Das entsprechende Dokument, das ihr einen „Notfall“ bestätigt, wie sie schmunzelnd liest, hat sie noch heute.

Helga-Hahnemann-Programm und DDR-Schlager

Dokumente und Dinge, die an die DDR und die Zeit des Mauerfalls erinnern, werden am 9. November im und vor dem Glasbahnhof im Sassnitzer Hafen gezeigt. Die Organisatoren haben Exponate für eine kleine Ausstellung. Gezeigt werden kleine Alltagsgegenstände aus der DDR, aber auch ein „Kugelporsche“, wie der Trabant 500 wegen seiner Rundungen genannt wurde, und zahlreiche Trabant-Modellautos. Einblicke in die Kfz-Geschichte der DDR verschaffen die Zweitakt-Rokker Rügen, die Mopeds und Motorräder aus ostdeutscher Produktion vorstellen. „Die Ausstellung können alle Rüganer und Gäste am 9. November in der Zeit von 16 bis 22 Uhr kostenlos besuchen“, sagt Berger. Ein Ticket braucht, wer die Party im ehemaligen Fähranleger besuchen möchte. Es gibt sowohl am Nachmittag ab 16 Uhr als auch am Abend ab 20 Uhr ein Programm. Nachmittags wird mit Dagmar Gelbke eine Kabarettistin und Schauspielerin auf der Bühne stehen, die vor allem durch ihre Auftritte mit Helga Hahnemann populär wurde. „Henne und icke“ heißt ihr Programm. Außerdem wird Jörg Hinz DDR-Schlager präsentieren und es gibt ein DDR-Quiz.

An letzterem können sich auch die Besucher der Abendveranstaltung beteiligen. Jörg Hinz wird eine Ost-Kult-Show unter dem Titel „Licht aus!“ gestalten. Musik kommt live vom Duo „Die 2“ sowie aus der Konserve von DJ Jensen. Karten gibt es im Vorverkauf ab dem 28. Oktober bis zum 5. November werktags in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im E-Werk an der Stubbenkammerstraße.

Von Maik Trettin