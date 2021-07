Hobbymusiker aus ganz Vorpommern werden am 11. September die malerische Bühne unter der markanten Sassnitzer Kurmuschel entern. Die Stadt lädt erstmals zu einem Amateurband-Contest. Auf den Gewinner wartet ein besonderer Preis.

Musik-Contest am Meer: Sassnitz lädt Vorpommerns Amateurbands nach Rügen ein

Von Rock bis Volksmusik - Musik-Contest am Meer: Sassnitz lädt Vorpommerns Amateurbands nach Rügen ein

Von Rock bis Volksmusik - Musik-Contest am Meer: Sassnitz lädt Vorpommerns Amateurbands nach Rügen ein