Sassnitz

Ein neues Wohngebiet soll in Sassnitz entstehen. Auf ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause haben die dortigen Stadtvertreter den Weg für entsprechende Pläne frei gemacht. Auf der jetzigen Grünfläche zwischen der Hiddenseer Straße und den Bahnschienen sowie auf dem Areal der Garagen und Gärten zwischen Lenzer Straße und den Gleisen Richtung Gerhart-Hauptmann-Ring könnten bald mehr als hundert Menschen ein neues Zuhause finden. Die Stadt, der ein Teil der Flächen gehört, sowie ein privater Grundbesitzer wollen dort ein neues Wohngebiet ausweisen. Stück für Stück soll das Areal bebaut werden.

Ein Konzept für die Nutzung der Flächen hatte das Dassower Büro für Stadtentwicklung, Landschaftsplanung und Gartenarchitektur von Matthias Ober im Auftrag der Stadt Sassnitz entwickelt. Dem von ihm entwickelten Rahmenplan stimmten die Sassnitzer Stadtvertreter ebenso zu wie der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans.

Anzeige

Demnach bleibt die vorhandene Sporthalle erhalten und auch das Areal der früheren Oberschule IV soll künftig für sogenannten Gemeinbedarf, also öffentliche Zwecke, genutzt werden. Am Hang unterhalb der bestehenden Reihenhäuser an der Hiddenseer Straße sollen Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Auf der südlich davon in Richtung Bahnschienen gelegenen Wiese werden künftig Einfamilienhäuser stehen.

Weitere OZ+ Artikel

Nachfrage nach Bauland ist groß

„Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist nach wie vor sehr groß“, sagt Claudia Klemens, Leiterin der Bauverwaltung im Sassnitzer Rathaus. Gleich mehrere Wohngebiete wurden in den zurückliegenden Jahren an den Stadträndern aus dem Boden gestampft. Weitere Wohnhäuser sollen im Kerngebiet der Hafenstadt entstehen, beispielsweise am Fährtrichter oder auf dem Areal der Kaserne der Sowjetarmee an der Hafenstraße. Das „innerstädtische Baulandpotenzial“ soll auch in diesem Fall genutzt werden, heißt es in dem Rahmenplan.

Eine alte Luftaufnahme zeigt die frühere Turnhalle und den Sportplatz an der Hiddenseer Straße. Dort soll jetzt ein Wohngebiet entstehen. Quelle: Foto Wendler

Mehr Verkehr, weniger Platz zum Parken

Nicht ganz ohne Tücken ist die Verkehrsanbindung. Die Hiddenseer Straße zweigt von der Merkelstraße ab und führt in weitem Bogen an den Reihenhäusern vorbei bis zur Schulruine und zur Turnhalle. Diese Trasse soll auch künftig die einzige Zufahrt zu dem Gebiet bleiben. Die Bewohner der bereits bestehenden Wohnblöcke und Reihenhäuser müssen sich auf mehr Verkehr direkt vor ihrer Haustür einstellen – und zum Teil auf längere Wege bis zum geparkten Auto. Um die Zufahrt nicht zu blockieren, wird das jetzt noch erlaubte Parken in dem besagten Abschnitt künftig wohl verboten sein. Für die betroffenen Anwohner sollen Parkplätze auf der Rückseite der Wohnblöcke an der Lenzer Straße angelegt werden.

Bebauungsplan regelt Details

Bis hier die ersten Bagger anrollen, dauert es noch eine Weile. Nach dem Rahmenplan und der Änderung des Flächennutzungsplans für diesen Bereich der Stadt haben die Kommunalpolitiker in der vergangenen Woche auch grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplans (B-Plan) gegeben. In dem sollen Details zur künftigen Bebauung und zu den Auswirkungen des Projekt unter anderem auf die Umwelt und Nachbarschaft geklärt werden.

Garagen und Gärten bleiben – vorerst

Allerdings wird nicht für das gesamte Areal Baurecht geschaffen. Der Bebauungsplan gilt nur für den Bereich zwischen Schule, Bahngleisen und den Reihenhäusern an der Hiddenseer Straße. Er soll zuerst mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut werden. Auf der Fläche zwischen den Wohnblöcken an der Lenzer Straße und den Schienen bleibt vorerst alles beim Alten. Auch hier sollen zwar laut bestätigtem Rahmenplan in Zukunft Einfamilienhäuser stehen. Derzeit gibt es dort aber noch viele Gärten und Garagen. Erst wenn die nicht mehr genutzt werden und brachliegen, soll auch für dieses Gelände ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Von Maik Trettin