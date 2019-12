Sassnitz

Der Sassnitzer Stadthafen will mehr und attraktivere Plätze für Dauerlieger schaffen. Die städtische Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft (HBEG) hat deshalb die beiden Schwimmstege verlängert. An denen dürfen bislang ausschließlich Boote festmachen, für die der Sassnitzer Hafen ein Etappenziel ist. Ab der kommenden Saison wird das anders sein, kündigt HBEG-Geschäftsführer Siegfried Adelsberger an. „Wir erweitern die Kapazität um insgesamt 14 Plätze für Wassersportler, die ihr Boot dauerhaft bei uns vertäuen wollen.“

Die konnten auch bislang schon einen Ganzjahresplatz im Stadthafen bekommen. Im mittleren Bereich der Mole gibt es rund 40 sogenannte Boxen, die von Gast-Skippern vorübergehend ebenso wie von einheimischen Sportbootführern dauerhaft genutzt werden können. „Außerdem kann man sein Boot parallel zur Mole festmachen“, sagt Adelsberger. So eng, dass Wassersportfreunde abgewiesen werden mussten, ging es zu keiner Zeit im Stadthafen zu. Dennoch hatte es immer wieder Nachfragen von einheimischen Bootsbesitzern nach den jetzt geschaffenen Liegeplätzen an den Schwimmstegen gegenüber vom Fischerei- und Hafenmuseum gegeben. „Das entscheidende Kriterium bei der Wahl der Stellplätze ist offenbar für manchen die Nähe zum nächsten Lokal“, hat Adelsberger den Gesprächen mit den Interessenten entnommen. Man möchte mal fix von Bord und rüber zu den Cafés gehen. Ursprünglich glaubte man bei der HBEG, dass das nur für die Gastlieger von Bedeutung sei, die im Hafen Urlaub machen. Doch auch der eine oder andere einheimische Segler beziehungsweise Bootsbesitzer legt darauf zunehmend Wert. „Für die ist ein Liegeplatz an der Mole unattraktiv, weil es ihnen zu weit ist zu laufen.“

Beide Stege um 20 Meter verlängert

Um den Gästen die Wege zu den Versorgungs- und Sanitäreinrichtungen zu verkürzen, hatte die HBEG vor knapp acht Jahren die Schwimmsteganlage in Höhe des Museumskutters „ Havel“ errichten lassen. Allerdings dürfen dort keine Boote dauerhaft liegen. Das Bauwerk wurde mit Fördermitteln gebaut. Ziel der Förderung war eine Stärkung des Wasserwandertourismus. Die 94 Plätze, die seinerzeit an den zwei Schwimmstegen entstanden, sind deshalb ausdrücklich solchen Freizeitkapitänen vorbehalten, die nur einen kurzen Abstecher nach Sassnitz machen und hier einen Zwischenstopp einlegen. Jetzt hat die HBEG beide Stege um jeweils 20 Meter verlängern lassen und 14 weitere Liegeplätze geschaffen. „Ganz ohne Fördergeld, allein mit unseren Mitteln“, erklärt Adelsberger. Rund 300 000 Euro hat das kommunale Unternehmen investiert. „Das Geld hatten wir damals, als die beiden Stege gebaut wurden, nicht.“ Deshalb habe man nicht gleich 2012 größer bauen und schon gar nicht auf die Förderung verzichten können.

Liegegebühren werden noch kalkuliert

Die neuen Stegsegmente schwimmen bereits im Wasser des Hafenbeckens, die Haltepfähle sind in den Grund gerammt. Bis zum Jahresende sind die Plätze sozusagen rohbaufertig. Letzte Arbeiten, etwa an den Versorgungsleitungen und Anschlüssen, werden in den kommenden Wochen abgeschlossen. Im Frühjahr können dann die ersten Boote festmachen. Billig wird das für die Bootsbesitzer allerdings nicht. Die Plätze an der Kaikante werden nicht zu demselben Tarif zu haben sein wie die Dauerliegeplätze an der Mole. Neben der hohen Investition treiben auch die zu erwartenden Kosten für die Instandhaltung die Liegegebühren in die Höhe. „Solche Anlagen unterliegen einem großen Verschleiß“, sagt Siegfried Adelsberger. Wer sein Boot dort dauerhaft festmacht, wird wenigstens 1500 Euro pro Jahr zahlen müssen, schätzt der Geschäftsführer. „Die Zahlen müssen wir noch genau kalkulieren. Bis zum Saisonbeginn werden sie feststehen.“

Von Maik Trettin