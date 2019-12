Sassnitz schließt marode Turnhalle an der Bergstraße

Sassnitz

Jeden Freitag treffen sich die jungen Basketballer aus Sassnitz zum Training in der Sporthalle an der Bergstraße. Diesmal wollen die kleinen Empor-Sportler dort Weihnachten feiern. Doch die Partylaune ist Trainer Mirko Grommek und seinen rund 60 Schützlingen vergangen. Die Stadt Sassnitz will diese Trainingsstätte schließen. Das hat Bürgermeister Frank Kracht am Dienstag auf der Stadtvertretersitzung angekündigt. „Das wird dann für uns nicht nur das letzte Training in diesem Jahr, sondern möglicherweise das letzte überhaupt sein“, sagt Grommek bitter. Ohne eine Trainingsmöglichkeit sei die erfolgreiche Sektion der Nachwuchs-Basketballer in Sassnitz tot.

Hallenzeiten sind in Sassnitz knapp

Dabei hatte der Sportverein vor allem in dieser Sportart einen starken Zulauf von jungen Mitgliedern zu verzeichnen, sagt Grommeks Kollege Henning Kramer. Und das, obwohl die Bedingungen nicht die besten sind. Die Turnhalle gehörte zur Oberschule I, die mittlerweile abgerissen wurde. Die Sportstätte ist marode und hätte schon vor Jahren saniert werden müssen. Weil Hallenzeiten in Sassnitz knapp sind, hatten Stadt und Sportvereine verabredet, dass sie weiter in dem Bau an der Bergstraße trainieren können, wenn sie denn auf die Benutzung der Duschen beispielsweise verzichten. „Damit sind wir bislang klar gekommen“, sagt Kramer, „Hauptsache, wir haben überhaupt ein Dach über dem Kopf.“

Zankapfel „Sporthallen-Neubau“

Dass ihnen das jetzt genommen werden soll, hat nicht nur die Sportler überrascht, sondern offenbar auch zahlreiche Stadtvertreter. Sie hatten am Dienstag mehrheitlich beschlossen, für den kommenden Doppelhaushalt kein Geld für den Neubau einer Turnhalle zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung hatte den Lokalpolitikern am Ende der vergangenen Wahlperiode im Frühjahr die Idee präsentiert, in der Nähe der Regionalen Schule eine neue Sporthalle zu errichten. Für den Vorschlag ließen sich die Stadtvertreter schon seinerzeit nur schwer begeistern. Zum einen, weil sie sich damit überfahren fühlten – eine Diskussion in den Ausschüssen hatte es zu dem Thema nicht gegeben, das Projekt tauchte im Nachtragshaushalt auf. Zum anderen monierten sie die Konzentration der Sportstätten rund um die Regionale Schule. Der Streit um das Millionenprojekt hatte seinerzeit dazu geführt, dass der Haushaltsnachtrag mit der knappen Mehrheit von gerade mal einer Stimme angenommen wurde.

Tiefer Griff in die Stadtkasse

Die Kritik wiederholt der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende und jetzige Stadtpräsident Norbert Benedict. Die Finanzierung sei ungewiss und belaste den Stadthaushalt über Gebühr, sagte er. Denn die Investitionskosten soll die Stadt weitgehend selbst tragen. Lediglich 300 000 Euro von 2,3 Millionen Euro kämen aus einem Fördertopf. Es gäbe weder eine Bedarfsanalyse für die Sporthallennutzung noch sei der von der Verwaltung präferierte Standort, beziehungsweise Alternativen dazu, untersucht worden. Die Schule jedenfalls habe mehrfach signalisiert, dass die Halle für den Schulsport nicht notwendig sei. Dringender wären andere Investitionen, etwa die Herrichtung des dortigen Sportplatzes oder des Fußwegs zur Sporthalle an der Hiddenseer Straße.

Kracht kritisiert Entscheidung heftig

Die Mehrheit der Stadtvertreter stimmte für den Antrag der SPD, kein Geld für die Sporthalle in den Haushalt einzustellen. Eine Entscheidung, die Bürgermeister Frank Kracht heftig kritisierte. Trotz des zu erwartenden Haushaltsminus’ für 2020/21 sei diese Summe dank einer so genannten Ermächtigung im aktuellen Nachtragshaushalt eine sichere Position gewesen. „Mir war nicht klar, wie Sie über unseren Haushalt denken!“, empörte er sich und machte klar, dass die Entscheidung weitreichende Folgen haben werde – eben jene Schließung der Sporthalle an der Bergstraße. Die dort trainierenden Sportler sollten künftig die neue Halle nutzen können, das Quartier an der Bergstraße nur noch ein Provisorium sein. „Es wird keine vorübergehende Nutzung der Halle an der Bergstraße mehr geben“, verkündete Kracht am Dienstagabend.

Sanierungsbedarf auch in der Halle Dwasieden

Damit wird das Sportstättenproblem in Sassnitz akut. In der Hafenstadt ist mit Empor der größte Sportverein der Insel zu Hause. Hunderte Mitglieder brauchen Trainingsmöglichkeiten. „Wir hätten die neue Halle auch an die Stelle der alten an der Bergstraße bauen können, wenn die Stadtvertreter das gewollt hätten“, wiederholte Frank Kracht auf OZ-Nachfrage. Eine Standort-Debatte wurde aber weder von der Verwaltung noch von der Stadtvertretung forciert. Abgehakt dürfte das Thema für die Sassnitzer noch lange nicht sein. Bekanntermaßen gibt es auch an der Sporthalle in Dwasieden großen Sanierungsbedarf. Nach unbestätigten OZ-Informationen soll in der Verwaltung ein entsprechendes Gutachten vorliegen, das ein stellenweise düsteres Bild vom Bauzustand der größten Sporthalle der Insel zeichnet. Verwaltung und Stadtvertretung werden sich in Kürze wohl oder übel mit der Problematik auseinandersetzen müssen.

Von Maik Trettin