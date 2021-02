Sassnitz

Technisch ist der Bau einer Treppe zwischen Strand und Hochufer am Königsstuhl möglich. Zu dem Ergebnis kommt der Ingenieur Johannes Feuerbach, dessen Büro im Auftrag des Landkreises eine Machbarkeitsstudie dazu erstellte. Das Ergebnis wurde Anfang des Monats bekannt. Doch unklar ist nach wie vor, wer diesen Abstieg bauen soll.

Die Stadt Sassnitz müsse das Heft des Handelns in die Hand nehmen, meinen die Sozialdemokraten und die Alternativen Freien Wähler (AFW). Sie haben gemeinsam einen gleichlautenden Antrag formuliert, über den die Stadtvertreter auf ihrer nächsten Sitzung am 23. Februar 2021 befinden sollen.

Mit Nachbargemeinden finanzieren

Darin wird gefordert, dass die Stadtverwaltung „unverzüglich mit der Planung und Umsetzung eines Treppenabstiegs in der Nähe des Königsstuhls“ beginnen soll – und zwar nicht allein, sondern mit den Nachbargemeinden auf Jasmund und Wittow, mit denen Sassnitz im Integrierten Regionalen Entwicklungskonzept (IREK) zusammenarbeitet. Man wolle enger zusammenarbeiten, sei der Tenor gewesen.

Ein Teilstück der 400 Meter langen Treppe in der Nähe des Königsstuhls. Inzwischen ist der komplette Abstieg gesperrt. Quelle: Udo Burwitz

„Die Treppe ist eine hervorragende Möglichkeit, diesem Leitbild zu entsprechen und ein positives Beispiel zu geben“, heißt es in dem Antrag. Zusammen soll eine „Strategie festgelegt werden, wie eine gemeinsame Finanzierung und Instandhaltung des Treppenabstiegs umgesetzt werden können“.

Die Kosten für den Abstieg würden sich laut Studie je nach Variante zwischen 2,6 und 3,4 Millionen Euro bewegen. Dafür, so SPD und AFW, sollten mithilfe des IREK Fördermittel beantragt werden. Das Geld für die notwendige Eigenbeteiligung wäre in den kommenden Doppelhaushalt für 2022/23 einzuplanen.

Stadt kann planen, aber nicht bauen

Einer Willensbekundung zum Erhalt und Bau der Treppe hatten die Stadtvertreter bereits vor gut zwei Jahren zugestimmt. Insofern ist der Grundgedanke nicht neu, zumal in Sassnitz über Parteigrenzen hinweg in dieser Frage seltene Einigkeit herrscht. „Wir wollen das mit dem erneuten Antrag bekräftigen und die Sache endlich anschieben“, sagt SPD-Mann und Stadtpräsident Norbert Benedict. „Der Ball muss wieder ins Spiel.“

Jetzt, wo die Studie da sei, müsse gehandelt werden. Für die Umsetzung wollen er und seine Mitstreiter andere Gemeinden ins Boot holen, nach Möglichkeit auch den Landkreis, der die Studie in Auftrag gegeben hat. Doch es gibt ein Problem: Die Stadt hat an der besagten Stelle zwar die Planungshoheit. Aber der Grund und Boden gehört ihr nicht.

Neubau-Pläne gab es bereits 400 Meter lang war der Abstieg in der Nähe des Königsstuhls. Seit Jahrzehnten gab es Wege und Stufen im Hang, auf denen Wanderer den über 110 Meter großen Höhenunterschied zwischen Strand und Hochufer bewältigen konnten. Zwischen 1993 und 1996 zimmerte das Nationalparkamt mit Unterstützung von ABM-Kräften die Treppe in den Hang. Die musste in den folgenden Jahren immer wieder instand gesetzt werden. Pläne für eine komplette Erneuerung der Treppe gab es bereits und auch über die Finanzierung hatte sich das Nationalparkamt seinerzeit schon Gedanken gemacht. Im Mai 2016rutschte dann im unteren Bereich der Treppe eine Scholle, auf der mehrere Bäume wurzelten, hangabwärts. Durch die rutschenden Erdmassen und durch eine 120-jährige Buche, die auf den unteren Teil der Treppenkonstruktion fiel, wurde die Anlage in dem Bereich stark beschädigt. Seitdem ist der Auf- beziehungsweise Abstieg gesperrt.

Weder Eigentümer noch Besitzer

Die vorgeschlagene Trassenführung wurde den Sassnitzern bislang noch nicht detailliert vorgestellt. Die Lage könne man deshalb nur grob einschätzen, sagt die Bauamtsleiterin Claudia Klemens. An der von der Verwaltung vermuteten Stelle sei die Stadt aber weder Eigentümer noch Besitzer, das heißt, sie steht weder im Grundbuch noch hat sie für die Fläche einen Pachtvertrag. „Nach unserem Kenntnisstand müsste der Hang im Eigentum des Landes sein.“

Das vermutet auch Norbert Benedict. Am Landwirtschaftsministerium werde deshalb so oder so kein Weg vorbeiführen. „Die müssen also letztlich doch dabei sein“, sagt er zähneknirschend. Denn Minister Till Backhaus ist auch in dieser Frage eine ziemlich harte Nuss. Er hatte wiederholt bekräftigt, dass das Land nicht allein wegen des geologischen Zustands der Kreideküste einen neuen Abstieg ausschließt. Als Bauherr und Eigentümer müsste das Ministerium auch die Haftung übernehmen. Das erscheint den Schwerinern zu riskant.

Erstaunen über Aktivität des Kreises

Diese Skepsis teilt der Sassnitzer Bürgermeister nach wie vor, Machbarkeitsstudie hin oder her. Es geht nicht nur um die Baukosten, sondern auch um die rechtliche Sicherheit, gibt Frank Kracht zu bedenken. Wenn die Kommune Fördermittel für den Bau bekäme, müsste sie den damit gebauten Abstieg auch über Jahre erhalten, selbst wenn sich die Küste stark verändere. Davon geht Dr. Ingolf Stodian, Geologe und Leiter der Nationalparkverwaltung auf Jasmund, weiterhin aus.

Das Nationalparkamt untersteht dem Schweriner Landwirtschafts- und Umweltministerium. Dort hat der Fakt, dass der Landkreis eine Machbarkeitsstudie erstellt, Erstaunen ausgelöst. Es sei zumindest „ungewöhnlich“, dass der Eigentümer an dem Verfahren weder beteiligt noch über das Ergebnis informiert worden sei, formuliert Ingolf Stodian vorsichtig.

Eigentümer kennt die Studie nicht

Trotz Nachfrage habe der Landkreis die Studie bislang weder dem Ministerium noch der Nationalparkverwaltung zur Verfügung gestellt. Wenn das erfolgt sei, würden die Fachleute vom Landesamt für Umwelt und Geologie (LUNG) und das Nationalparkamt die Aussagen bewerten. Bis dahin könne man keine zuverlässige Einschätzung abgeben.

Technisch machbar sei vieles, winkt man im Schweriner Landwirtschaftsministerium ab. Ob es aber auch im Nationalpark umsetzbar sei und der Kreis dafür eine Baugenehmigung erteile, stehe auf einem ganz anderen Blatt. „Die Studie wird mit Sicherheit nicht das letzte Papier sein, das zu dem Thema beschrieben wird“, prophezeit ein Ministeriumssprecher.

Norbert Benedict sieht trotz aller Bedenken und Befindlichkeiten eine Chance für den Bau einer neuen Treppe. Seit fast 200 Jahren habe es in der Nähe des Königsstuhls einen Abstieg in irgendeiner Form gegeben, ob Schlängelwege oder Treppe. Man müsse den Hunderttausenden Besuchern an dieser Stelle eine Lösung anbieten, vom Hochufer an den Strand beziehungsweise retour zu gelangen. Damit verhindere man illegale Abstiege. Vielleicht habe man in Schwerin im Jahr der Landtagswahl ein Einsehen, hofft der Sassnitzer Sozialdemokrat.

Von Maik Trettin