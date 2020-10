Rügen

Das große Aufräumen hat begonnen: Nachdem Sturmtief „Gisela“ in der vergangenen Woche auf der Insel gewütet hatte, sind inzwischen die meisten Schäden analysiert, aber bei weitem noch nicht alle behoben worden. So an der Windpromenade in Sassnitz. Die Stadt werde eine Fachfirma beauftragen müssen, heißt es aus der Verwaltung.

Das Hochwasser und die meterhohen Wellen hatten die Promenaden und den Kurplatz in Sassnitz mit aller Wucht getroffen. Die Windpromenade ist dabei stark beschädigt und mit reichlich angespülten Baumstämmen, Treibholz und Steinen verunreinigt worden. Aus Sicherheitsgründen musste die gesamte Windpromenade gesperrt werden. Wie lange weiterhin, könne Sassnitz’ Bauamtsleiterin Claudia Klemens noch nicht sagen.

Hafen nicht aus den Augen gelassen

Noch moderate Schäden dagegen gab es im Hafen von Glowe. „Wir haben den Hafen zwanzig Stunden lang nicht aus den Augen gelassen“, sagt Hafenmeister Gerd Hasselberg. Dort, wo Leinen gebrochen seien, habe man die Boote neu angebunden.

Auch habe es Dünenabbrüche gegeben, Stege wurden demoliert und Strandabgänge wurden angegriffen. „Das macht Arbeit, die wir aber selber ausführen können“, so Hasselberg. Den Wert des dafür erforderlichen Bauholzes schätzt er auf etwa tausend Euro. In drei Tagen soll alles fertig sein.

Abbruchkante am Göhrener Südstrand. Quelle: Sebastian Lenz

Im Südosten der Insel Rügen hielt sich die Schadenslage weitgehend noch in Grenzen. Besonders hart getroffen hat es allerdings das Ostseebad Göhren. Am Südstrand hinterließen Wasser und Wellen etwa ein Meter hohe Abbruchkanten. Die Seebrücke musste gesperrt werden, weil im hinteren Bereich durch den heftigen Wellenschlag die Holzkonstruktionen des Geländers und des Belages beschädigt wurden.

Am Freitag habe man das ganze Ausmaß in Augenschein genommen, so Kurdirektor Jörn Fenske. Dabei sei schnell klar gewesen, dass es mit einem Provisorium nicht getan sein werde und die Brücke für Besucher nicht begehbar sei. Ende der Woche, wenn das Material da ist, sollen die Reparaturarbeiten beginnen, so Fenske. Bis dahin bleibt die Brücke für Besucher geschlossen. Der Schiffsverkehr findet seit Sonnabend und bis einschließlich Montag nicht statt.

Der Südstrand bereitet Sorgen

Sorgen bereite der Gemeinde vor allem der Südstrand und hier vor allem der Bereich vom Museumsschiff-Areal bis in die Thiessower Straße. „Dort ist am Strand sehr viel Sand weggespült worden, bis zur Straße sind es nur noch rund zehn Meter“, so Fenske. Eigentümer würden um ihre Grundstücke bangen.

Man hoffe, dass das Land mit Küstenschutzmaßnahmen aktiv werde. Die Strandzuwegungen am gesamten Südstrand seien inzwischen zu regelrechten Hohlwegen geworden mit enormen Abbruchkanten zum Meer hin. Diese müssen nun abgeflacht werden. Am Nordstrand seien die Dünen hingegen nicht so betroffen.

Auch in der Gemeinde Mönchgut hat „Gisela“ zerstörerische Spuren hinterlassen. „Wir haben einige Ausspülungen und Abbruchkanten. Am Strandaufgang Nummer 1 in Lobbe ist die Abbruchkante etwa einen halben Meter hoch", sagt Tourismusmanagerin Franziska Gustävel.

Ende der Woche werde damit begonnen, die Schäden zu beheben, da dazu großes Gerät benötigt wird. „Das wird unser neuer Radlader sein, den wir im Rahmen der letzten Förderung der Strandtechnik voraussichtlich am Donnerstag ausgeliefert bekommen“, so Gustävel. Nur in Höhe Gager und Lobbe müssten Schäden am Strand beseitigt werden. In den Häfen Thiessow und Gager sei nichts weiter passiert.

Vier Bohlen wurden rausgerissen

Im Ostseebad Sellin wurde auch die Seebrücke beschädigt. Am Abend des Sturmtages hatten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr das letzte Stück des Seesteges an der Tauchgondel absperren müssen, weil die Wellen dort bis fünf Meter hochschlugen.

„Vier Bohlen wurden dabei rausgerissen am Brückenkopf. Die Schäden wurden aber schon behoben“, informiert Tourismusmanager Conrad Bergmann. Am Südstrand habe das Wasser zwar bis an die Dünen gereicht, aber größere Schäden seien nicht aufgetreten. Dem Hochwasser am Selliner Bollwerk hätten die Hafenanlagen „einwandfrei“ standhalten können, so Bergmann.

In Baabe sei man auf den Sturm gut vorbereitet gewesen, meint Roberto Brandt. Der Fischer leitet die ehrenamtliche Wasserwehr des Ostseebades, die Kontrollfahrten und -gänge im Ort durchgeführt hatte. „Wir haben die Boote schon Tage vorher hochgezogen und die Vermieter ihre Strandkörbe“, so Brandt. Zu Schaden kamen allerdings Kiepen am Abschnitt Hotel „Lindequist“. Das aufgepeitschte Wasser überschwemmte den Strand bis an die Dünen und riss etliche Teile mit.

Verstärkung der Düne mit Geotextilien

Den ersten Herbststurm gut überstanden hat das Ostseebad Binz. „Es gab lediglich an zwei Anlegern der Seebrücke Schäden, die gerichtet werden. Strand und Dünen haben es insgesamt gut weggesteckt“, erklärt Marikke Behrens von der Kurverwaltung. Im Bereich Fischerstrand sei die Verstärkung der Düne mit Geotextilien geplant. Dies sei aber eine Maßnahme, die unabhängig vom Sturmgeschehen auf der Agenda stehen würde.

Das Sturmtief „Gisela“ hatte allein auf Rügen zu 29 Einsätzen der Feuerwehren geführt. Das geht aus der Bilanz der Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen hervor. Ganz überwiegend habe es sich um Schäden an Bäumen gehandelt. Vereinzelt sind auch Dächer in Mitleidenschaft gezogen worden. Schwerpunkte gab es in Putbus und auf Mönchgut.

In Putbus hatten es die Feuerwehrleute gleich mehrfach mit umstürzenden Bäumen zu tun. In der Fürst-Malte-Allee beispielsweise, wo die Wehr den Bereich zwischen der Abfahrt zum Hafen Lauterbach und der Straße nach Vilmnitz vorsorglich sperrte.

Obwohl der Wind aus Nordost auf die Insel traf, blieb beispielsweise Wittow weitgehend verschont. „Wir mussten nur einen Baum herunternehmen“, sagt Jens Steinfurth von der Freiwilligen Feuerwehr Breege.

Zehn Sturm-Einsätze für Selliner Feuerwehr

Der Selliner Feuerwehr hatten der Sturm und seine Folgen insgesamt zehn Einsätze beschert. Im Bereich Mönchgut-Granitz hatte es etliche Baumsperren gegeben. Um die Schäden aufzuarbeiten, waren auch die Wehren aus Middelhagen, Göhren, Lancken-Granitz, Zirkow und Binz an mehreren Tagen und in mehreren Bereichen im Einsatz.

Nachdem bereits am Mittwoch auf der Landesstraße 29 vom Kreisverkehr Serams in Richtung Binz drei Bäume wegen des Sturms umgebrochen waren, wurde die Zirkower Wehr am Donnerstag erneut zu Sturmschäden auf der L29 bei Serams alarmiert. Mit Hilfe der Wehren aus Lancken-Granitz und Sellin wurden vier Bäume gefällt und zerlegt, da diese zu fallen drohten.

Von Gerit Herold und Uwe Driest