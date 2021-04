Wegen des geplanten Umzugs der Flüchtlingsunterkunft vom Dänholm nach Sassnitz werden die Stadtvertreter zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen. Darauf haben sich die Fraktionsvorsitzenden mit der 2. Stellvertreterin des Landrats, Kathrin Meyer, bei einem Treffen am Dienstag verständigt. Von der Zusammenkunft erhoffen sie sich einerseits weitere Informationen über die Absichten des Kreises. Andererseits wollen sie die Sitzung auch nutzen, um möglicherweise Einfluss auf dessen Pläne zu nehmen oder sie vorerst auf Eis zu legen – und zwar mit Hilfe des Baurechts.

Einen Antrag, der darauf abzielt, hatten sämtliche Fraktionen gemeinsam eingebracht und entsprechend einstimmig angenommen. Darin beauftragen sie den Bürgermeister, die Aufstellung eines Bebauungsplans für jenen Teil des Berufsschulgeländes vorzubereiten, auf dem sich unter anderem das derzeitige Internat befindet. Das soll nach dem Willen des Landkreises, dem das Gebäude gehört, weitgehend für die Unterbringung der Asylsuchenden hergerichtet werden. Diese Pläne könnten torpediert werden, wenn die Stadt – wie im Antrag gefordert – sofort mit dem Beginn des Aufstellungsverfahrens für den B-Plan eine so genannte Veränderungssperre verhängt. Das Baugesetz sieht diese Möglichkeit vor, um zu verhindern, dass Grundstückseigentümer noch vor dem Abschluss eines solchen Verfahrens wesentliche Änderungen an Bauten und Grundstücken vornehmen.

Das Internat der Berufsschule in Sassnitz in einer historischen Aufnahme. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Antrag war im Rathaus unbekannt

Ob die Stadtvertreter sich damit wirklich ein Mitspracherecht sichern, wenn der Kreis an die Umsetzung der Umzugspläne geht, ist nicht ganz klar. Das Gebäude wird jetzt als Internat genutzt und soll auch später so etwas wie ein Wohnheim sein, wenn auch für andere Bewohner. „Unser Bauamt wird die rechtliche Lage und die möglichen Auswirkungen bis zur Sondersitzung der Stadtvertreter prüfen“, sagte Bürgermeister Frank Kracht gestern auf Nachfrage. Es sei noch nicht einmal klar, ob die Bebauung dieses Bereichs nicht schon durch den Bebauungsplan für das benachbarte „Kurgebiet Dwasieden“ geregelt sei. Im Vorfeld der Sitzung am Dienstag konnte das nicht geklärt werden. „Wir kannten den Antrag vorher nicht.“

Stadtvertreter befürchten „Konfliktpotential“

Es gehe nicht gegen die Asylsuchenden. Dass sie in Sassnitz gut aufgenommen würden, hätten die Einwohner der Stadt auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor wenigen Jahren gezeigt, sagte die SPD-Stadtvertreterin Jördis Schluckner. Menschen, die Schutz suchten, seien nach wie vor willkommen. „Es geht uns nur darum, wo sie am besten untergebracht werden.“ Das vom Kreis gewählte Internat halten die Stadtvertreter offensichtlich nicht für die beste Lösung. In dem Antrag wird an die touristischen Pläne für ein in der Nachbarschaft geplantes Kurgebiet erinnert. Der Wald von Dwasieden soll Kur- und Heilwald, der benachbarte Sportplatz ein „multifunktionales Sportzentrum“ werden. Die Berufsschule beziehungsweise Teile davon wollen die Sassnitzer künftig für die gymnasiale Ausbildung von Schülern einer noch zu gründenden kooperativen Gesamtschule nutzen. Wenn zwischendrin ein Flüchtlingswohnheim stünde, berge das eventuell einiges Konfliktpotential, sagt der CDU-Stadtvertreter Stefan Grunau. Und auch wenn sich zeigen sollte, dass die Sassnitzer über das Baurecht keinen Einfluss auf die Pläne des Kreises nehmen können: „Wir müssen zumindest transparent und öffentlich dokumentieren, was wir an dieser Stelle stattdessen wollen.“

So sah die Ausbildung an der Betrieblichen Berufsschule (BBS) in Sassnitz vor vielen Jahrzehnten aus. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Unterkunft für 120 Menschen

Großes Konfliktpotential befürchtet man im Landkreis in dieser Frage nicht. Das Internat soll zu einer Flüchtlingsunterkunft mit 180 Plätzen umgebaut werden. Diese Zahl existiere allerdings nur auf dem Papier. „In der Praxis dürfen solche Einrichtungen maximal zu 75 Prozent ausgelastet sein“, sagt Olaf Manzke, Sprecher im Stralsunder Landratsamt. Weil beispielsweise Familien zusammen bleiben sollen und Flüchtlinge bestimmter Nationalitäten nicht in einem Zimmer untergebracht werden, bleibt immer rund ein Viertel der Betten einer solchen Einrichtung leer. „Letztlich reden wir hier über 120 Menschen, die in Sassnitz vorübergehend leben werden.“ In der Vergangenheit seien es deutlich mehr gewesen. Etwa 300 Asylbewerber hatte der Kreis beispielsweise Ende 2015, Anfang 2016 in der Hafenstadt einquartiert. Die Betreuung vor Ort habe dank eines sehr guten Netzwerkes vieler Helfer ausgezeichnet funktioniert. Und nicht nur in Sassnitz: In Barth, wo ähnlich viele Einwohner wie in Sassnitz leben, unterhält der Kreis ein Flüchtlingsheim mit 300 Plätzen. Auch dort gebe es die in Sassnitz befürchteten Konflikte nicht.

Millionen-Investitionen an dem Standort

Ein Jahr lang soll der Umbau dauern. 1,25 Millionen Euro wird er Kosten. Das Geld stellt das Land zur Verfügung. Geht mit dem Internat auch der Berufsschulstandort verloren? Im Landratsamt wehrt man ab. „Ganz im Gegenteil“, sagt Manzke, „wir werden am Standort Sassnitz weiter investieren.“ Für über eine Million Euro baut der Kreis ein kleineres, schon bestehendes Gebäude auf dem Berufsschul-Gelände zum Schülerwohnheim um. 30 Plätze wird es dort künftig geben, ausreichend für den gesunkenen Bedarf. Aktuell ist das große Internat ein Zuhause auf Zeit für gerade einmal 19 Schüler.

Apropos Schüler: Der Landkreis wird noch in dieser Woche das Gebäude an der Straße der Jugend 14 in Sassnitz frei ziehen. Dort waren bislang Asylsuchende untergebracht, zuletzt nur noch wenige. Die Räume habe man der Stadt Sassnitz zur Verfügung gestellt, die händeringend nach einer provisorischen Unterbringungsmöglichkeit für die Hort- und Vorschulkinder der der von der Kirchengemeinde betriebenen Kindertagesstätte „8. März“ gesucht hatte. Aus dem Übergangs-Quartier an der Mukraner Straße müssen die Mädchen und Jungen ausziehen, weil es vorübergehend von den Grundschülern genutzt werden soll. Die Kirchengemeinde will das eigentliche Domizil des Horts, das abgebrannte Söderblomhaus an der Kirche, durch einen Neubau ersetzen.

Von Maik Trettin