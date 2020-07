Sassnitz zeigt Flagge: Stadt setzt sich für eine Welt ohne Atomwaffen ein

Sassnitz

Der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht (Linke) und Stadtpräsident Norbert Benedict ( SPD) haben am Mittwoch die Flagge des weltweiten Bündnisses Mayors for Peace ausgebreitet. Sie symbolisiert den Einsatz des Netzwerkes für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen. „Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg zum Glück keine Kriege mehr. Wir möchten, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch in Zukunft in Frieden leben“, so Frank Kracht.

Mit der Aktion setzen sich die Bürgermeister für den Frieden, in diesem Jahr für die Verlängerung des New-Start-Vertrages, ein. Das von den USA und Russland unterzeichnete Abkommen trat 2011 in Kraft. Es ist die letzte noch gültige Vereinbarung zur Begrenzung von Atomwaffen. Der Vertrag läuft im Februar 2021 aus. Neben der Forderung nach einer Verlängerung des New-Start-Vertrages appellieren die Mayors for Peace am Flaggentag an die Atommächte, den Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 zu unterzeichnen.

Anzeige

Abschaffung von Nuklearwaffen

„75 Jahre nach den Abwürfen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki hat sich die Hoffnung der Überlebenden, der Hibakusha, auf eine Welt ohne Kernwaffen, immer noch nicht erfüllt. Wir, die Bürgermeister für den Frieden, erinnern mit unserer gemeinsamen Flagge an diesen Wunsch. Wir fordern die Atommächte eindringlich dazu auf, ernsthafte Verhandlungen zur Abschaffung der Nuklearwaffen zu führen und dem 2017 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Atomwaffenverbotsvertrag endlich beizutreten“, so der Bürgermeister.

Weitere OZ+ Artikel

Beim Betrachten des Weltgeschehens hat aus seiner Sicht das Wettrüsten wieder zugenommen. Und gerade was Atomwaffen betreffe, reiche ein Finger und ein Knopf aus, die ganze Welt ins Verderben zu stürzen. Es seien im politischen Weltgeschehen Männer an oberster Position, denen er solch eine Tat zutrauen würde. „Deswegen muss man Flagge zeigen. Und man muss dagegen auch aktiv etwas tun. Das versuchen wir als Bürgermeister, damit die Welt atomwaffenfrei wird.“

Organisation 1982 gegründet

Der Flaggentag der Mayors for Peace erinnert an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, das am 8. Juli 1996 veröffentlicht wurde. Das Gutachten stellte fest, dass die Gefahr durch oder die Verwendung von Nuklearwaffen im Allgemeinen dem Völkerrecht widersprechen.

Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Das weltweite Netzwerk setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. Mehr als 7900 Städte gehören dem Netzwerk an, darunter mehr als 680 Städte in Deutschland. Auf der Insel Rügen sind neben Sassnitz auch das Ostseebad Binz sowie die Stadt Bergen in diesem Netzwerk aktiv.

Lesen Sie auch hier

Von Mathias Otto