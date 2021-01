Am Donnerstag ist der von den Vereinten Nationen im Jahr 2017 verabschiedete Vertrag zum Verbot von Atomwaffen in Kraft getreten. Die Stadt Sassnitz, die sich als Mitglied der Organisation Mayors for Peace seit Jahren für die Abrüstung engagiert, zeigt aus diesem Anlass Flagge.

Bürgermeister Frank Kracht mit der Mayors for Peace Flagge auf dem Balkon des Sassnitzer Rathauses. Die Flagge wird aus Anlass des Atomwaffenverbotsvertrages, der am 22.Januar in Kraft tritt, in Rügens Hafenstadt gehisst. Quelle: Stadt Sassnitz