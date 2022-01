Binz

Es duftet nach würzigem Fleisch und Knoblauch, ein surrendes Geräusch erfüllt den Raum. Hinter dem Tresen steht Arslan Metin und schneidet mit dem elektrischen Messer eine dünne Scheibe nach der anderen vom Dönerspieß ab.

Dann belegt er das kross geröstete Fladenbrot: „Soßen, Fleisch, Salat und zum Schluss noch mal Soße“, erklärt er, während er mit flinken Handgriffen das türkische Fast Food zubereitet. „Fünf Minuten dauert das im Schnitt, bei mir zwei“, sagt Arslan und grinst verschmitzt.

Seit 2006 betreibt der 52-Jährige das Restaurant „Alanya Drehspieß und Pizzeria“ in der Sassnitzer Hauptstraße auf Rügen. Einer von mittlerweile drei Dönerläden: „In Baabe und Sellin sind die anderen beiden, heißen auch Alanya“, erzählt er. Kommt Arslan denn aus dem türkischen Badeort oder warum hat er seinen Geschäften diesen Namen gegeben?

„Alanya“ löst positives Gefühl aus

„Ich komme aus Istanbul, bin 1994 nach Deutschland gekommen, direkt hier auf die Insel.“ Das erinnere ihn ein wenig an die Heimat: „Dort hatte ich das Marmarameer vor der Tür und den Bosporus. Hier habe ich rundherum die Ostsee.“

Istanbul ist ja neben Alanya auch ein beliebter Name für Döner-Imbisse. Warum nun also der Name der Stadt an der türkischen Riviera? „Der Name ist leicht für Deutsche auszusprechen und gut zu merken. Fast alle Deutschen kennen Alanya – einer ihrer beliebtesten Touristenorte in der Türkei.“

Und so verbinden die Leute den Namen mit Meer, Strand, Sonne, Urlaub. „Das kann doch für einen Restaurant nicht schlecht sein“, meint Arslan und grinst wieder verschmitzt.

Türkischer Döner ist aus anderem Fleisch

Wer als Urlauber aber schon mal einen Döner Kebab in der Türkei gegessen hat, dem dürfte der Unterschied zur deutschen Variante aufgefallen sein. „In meiner Heimat besteht der Spieß aus marinierten Fleischscheiben, die übereinander gesteckt werden“, erzählt der Wahl-Sassnitzer.

Dabei handle es sich meist um Lamm- oder Rindfleisch, Hähnchen gebe es aber auch. In Deutschland werden die Drehspieße zwar auch zum Teil aus dünnen Fleischscheiben gemacht, es sei aber auch viel Hackfleisch dabei.

In Deutschland ist der Dönerspieß mehr wie eine Masse, in der Türkei wird das marinierte Fleisch in Scheiben aufgespießt, erklärt Arslan Metin. Quelle: Maria Lentz

Und auch wie serviert wird, ist anders: „In der Türkei ist weniger Salat dabei, meist nur Gurke und Tomate. Auch das Brot ist anders, erinnert eher an ein Baguette“, erklärt der Döner-Profi. Und die Soßen, die wir alle kennen – meist Knoblauch, Joghurt, scharf – fehlen ebenfalls auf dem Original.

Trotzdem seien Arslans Soßen türkisch inspiriert: „Wir machen unsere Soßen alle selbst. Das habe ich in der Heimat gelernt. Meine Familie dort hat auch einen Gastronomiebetrieb.“ Die Rezepte seien aber geheim.

Zwei Döner pro Woche gehören dazu

Welcher Döner Kebab schmeckt denn nun aber besser? „Beide sind gut“, lautet die Antwort. „Ich esse die deutsche Variante auch sehr gern. Und immer noch mindestens zwei Mal pro Woche.“

Interessante Fakten zum Döner Döner Kebab heißt auf Deutsch so viel wie „sich drehendes Grill- oder Röstfleisch“. In der Türkei gibt es den Döner bereits seit über 400 Jahren. Der „deutsche Döner“ wurde hingegen erst 1972 „erfunden“ – und zwar in Berlin von einem Mann namens Kadir Nurman. Rund 16 000 Dönerläden gibt es mittlerweile deutschlandweit. Berlin bleibt mit allein über 1000 die deutsche „Hauptstadt des Döners“

Die Begeisterung bei den Sassnitzern reißt offensichtlich auch nicht ab: „Egal, ob Mann, Frau, Kindern, jung oder alt, es kommen viele verschiedene Leute. Die älteren Herrschaften oft mit ihren Kindern“, sagt Arslan. Im Sommer kommen auch einige Urlauber, überwiegend sei es aber Stammkundschaft. Und die kann ganz schön was verschlingen.

Bis zu 400 Fladenbrote an einem Tag

„Einen Drehspieß brauchen wir meist pro Tag, am Abend stecken wir manchmal noch einen kleinen nach, wenn der große schon leer ist“, erzählt der Chef. Die Spieße gebe es nämlich in verschiedenen Größen à 10, 20 oder 35 Kilogramm. Hähnchen habe das „Alanya“ auch im Angebot, aber Kalb sei doch beliebter. Und vegetarisch? „Ja, auch mit Falafel oder Feta wird immer wieder nachgefragt. Das sind aber nur zehn bis 20 Stück am Tag.“

Arslan Metins „Alanya Drehspieß und Pizzeria“ ist nicht nur ein Imbiss: Im Gastraum haben bis zu 45 Personen Platz. Quelle: Maria Lentz

Weiß er auch, wie viele Döner insgesamt von morgens bis abends über den Tresen gehen? Gerechnet anhand der Fladenbrotpackungen dürften es täglich 200 bis 400 Stück sein, wie Arslan nachdenklich äußert. „Dazu kommen aber zum Beispiel noch Dürüm Döner, also die gefüllten Fladenrollen.“

Eine Stunde nur Salat schneiden

An Salat, sprich Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Weiß- und Rotkraut, gehen so von 10 bis 22 Uhr gut 20 Kilogramm über den Tresen. „Morgens wird die erste Ladung geschnitten und dann im Laufe des Tages noch mal frisch“, sagt Arslan. Der Mitarbeiter, der die Frühschicht hat, muss dementsprechend zeitig da sein, denn eine Stunde dauere das Schnippeln. „Eine halbe Stunde vor Ladenöffnung muss dann der Grill angemacht werden.“

Aber wer kommt eigentlich morgens um zehn Uhr zum Döneressen? „Da gibt es einige: Menschen, die Feierabend haben, andere, die mittags Termine und somit keine Zeit haben“, zählt der Chef auf. Wer es zeitlich nicht schafft, zum Laden zu kommen – oder wer sich einfach den Weg sparen möchte –, der könne sich das Essen zwischen 11.30 und 21.30 Uhr innerhalb von Sassnitz und nach Sagard auch liefern lassen.

„Alanya“ bei OZ-Dönertest nominiert

Die Beliebtheit von Arslans türkisch-angelehntem Fast Food ist jedenfalls nicht abzustreiten. Immerhin wurde sein Döner Kebab im großen OZ-Dönertest als einer des besten Döner der Insel Rügen nominiert. Noch bis zum 23. Januar können Sie darüber abstimmen, wer am Ende den Titel bekommt – und dabei einen Gutschein im Wert von 100 Euro gewinnen.

Arslan schneidet in der Zwischenzeit weiter mit surrendem Geräusch dünne Fleischstreifen vom Spieß, röstet Fladenbrot und füllt es erst mit Soße, dann Fleisch und Salat. Abschließend noch einmal Soße darauf und ab von der Hand in den Mund.

Von Maria Lentz