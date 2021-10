Sassnitz

Majestätisch spannt sich die Fußgängerbrücke vom Rügenplatz in der Oberstadt bis zum Glasbahnhof im Sassnitzer Hafen. Weniger majestätisch waren in der vergangenen Woche die Versuche von Spaziergängern, darauf zu gehen. Halb schlitternd, teils am Geländer festgeklammert, bewegten sich die Fußgänger über die Brücke.

Es kam sogar zu Stürzen, wie OZ-Leserin Danijela Valjan aus Sassnitz berichtete. „Heute Morgen wollten wir einen Spaziergang zum Hafen, über die frisch renovierte Brücke, unternehmen“, schrieb sie. „Was für ein Schreck. Der Boden der Brücke wurde mit einer weißen, sehr rutschigen Farbe bloß bemalt. Wir alle auf der Brücke hatten Angst zu rutschen und wir sahen tatsächlich einen alten Mann, der gefallen ist und sich sehr weh getan hat.“

Sperrung wegen Arbeiten: Firma verlässt Baustelle

Was ist hier passiert? Ein Blick auf den hellen, spiegelnden Belag verrät auch dem Laien, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Die Hängebrücke war im August für einen Monat gesperrt worden, um den Fußboden der Brücke mit einem Spezialbeton bearbeiten zu lassen. Der ursprüngliche Belag aus dem Jahr 2007 habe im Laufe der Jahre gelitten und musste komplett neu gemacht werden. Und diese weiße Farbe soll der Belag sein.

„Die Firma hat das Ende der Bauarbeiten mitgeteilt“, sagt Claudia Klemens, Leiterin des Ordnungsamtes und derzeit auch für das Bauamt zuständig. „Dann haben sie offensichtlich die Absperrungen entfernt und sind einfach gegangen.“ Den Namen der Spezialfirma konnte oder wollte sie nicht nennen, Fakt sei aber: „Weder sind die Bauarbeiten fertig, noch hat eine Bauabnahme stattgefunden.“

So ein Verhalten sei, vorsichtig gesagt, mehr als unüblich. Bürgermeister Frank Kracht ordnete erneut eine sofortige Sperrung der Brücke an. „Wenn da jetzt Leute hinfallen. Das geht überhaupt nicht!“, sagte Claudia Klemens. „So ein Verhalten wie in diesem Fall habe ich noch bei keiner Firma erlebt.“

Kein Durchgang mehr. Spaziergänger wurden gebeten, die Treppen zu nehmen. Quelle: Anne ZIebarth

Man habe die Baufirma um Klärung gebeten, dann sollen die Arbeiten schnellstmöglich fortgesetzt und fertiggestellt werden. Für die Sanierung der Brücke muss die Stadt rund 100 000 Euro zahlen. Der Belag solle dafür immerhin widerstandsfähiger als der Originalbelag aus dem Jahr 2007 werden.

„Balkon zum Meer“ Die auch „Balkon zum Meer“ genannte Fußgängerbrücke wurde 2007 erbaut und erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 243 Metern. Die dreiteilige Brücke besteht aus einer Rampe am Rügenplatz, einer Seilbrücke und einer Rampenbrücke und kostete rund vier Millionen Euro. Sie überwindet einen Höhenunterschied von 25 Metern und hält Stürmen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 160 km/h stand. Für die Konstruktion wurde das Ingenieurbüro Schlaich, Bergermann und Partner mit dem Deutschen Brückenbaupreis 2010 für Fußgängerbrücken ausgezeichnet. Das nächste große Projekt des Büros auf Rügen ist die Besucher-Plattform am Königsstuhl.

Es sei zu hoffen, dass das witterungstechnisch noch alles so funktionierte, hofft Klemens. Die Aufbringung des rutschhemmenden Belags sei nämlich an bestimmte Parameter wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur gebunden. Also bleiben den Sassnitzern und ihren Gästen wohl in den kommenden Tagen nur die Umwege: Wer von der Stadt in den Hafen oder umgekehrt laufen will, dem bleiben als Zugänge nur die Treppe an der Stiftstraße oder die Gehwege an der Straße der Jugend (Westhafen) beziehungsweise über die Hafenstraße bis zum Molenfuß.

Von Anne Ziebarth