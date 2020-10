Sassnitzer Buchhandlung für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert

Sassnitz

Die Sassnitzer Buchhandlung „Dahlmanns Bazar“ ist eines der für den Deutschen Buchhandlungspreis nominierten Geschäfte für gute Literatur. Damit ist Inhaber Volkmar Billig und seinem Team ein dotiertes Gütesiegel schon einmal sicher. Die Buchhandlungen erhalten ein Preisgeld in drei Kategorien. 7000 Euro gibt es für bis zu einhundert hervorragende Buchhandlungen, 15 000 Euro für bis zu fünf Buchhandlungen, die aus den nominierten Buchhandlungen besonders herausragen und 25 000 Euro für die drei Besten der nominierten Buchhandlungen. In welcher dieser drei Kategorien die Buchhandlungen ausgezeichnet werden, möchte Kulturstaatsministerin Monika Grütters erst bei der Preisverleihung bekannt geben.

Mit der Auszeichnung würdigt die Kulturstaatsministerin unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen mit Sitz in Deutschland, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment haben, ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung engagieren. Die Würdigung geht nicht zum ersten Mal nach Rügen. In den Jahren 2016 und 2018 fand der „ Buchladen Rügen“ in Gingst Berücksichtigung. Unter den nominierten in diesem Jahr zählen aus MV auch Buchhandlungen aus Stralsund (+Buch), Pasewalk (Buchhaus Lange), Schwerin (Ein guter Tag – Literatur & so) und Rostock (Sequentiel Art).

„Wir freuen uns, dass ,Dahlmanns Bazar’ in diesem Jahr zu den für ihr Sortiment, Veranstaltungsprogramm und kulturelles Engagement prämierten Buchhandlungen gehört und möchten diese Freude gern mit unseren Kunden und Veranstaltungsgästen teilen“, sagt Volkmar Billig. „Denn selbstverständlich könnte es unsere preiswürdige Buchhandlung ohne ein derart waches und interessiertes Publikum nicht geben – ebenso wenig ohne das Engagement der zahllosen großen und kleinen Verlage in diesem Land und ohne all die Autoren, die mit ihrer unermüdlichen Fantasie und Lust am Schreiben die Literatur Tag für Tag neu erfinden.“

„In diesem Sinne begreifen wir uns seit der Eröffnung unseres Geschäfts vor nunmehr fünf Jahren als Relaisstation in einem großen Netzwerk von Autoren, literarischen Produzenten und Lesern, von schöpferischer Inspiration, intellektuellem Hochgenuss, Lebensfreude und anregender Unterhaltung.“ Das gelte auch und gerade in Zeiten der forcierten Verlagerung beruflicher und freizeitlicher Aktivitäten aus sozialen in virtuelle Räume, in denen es kulturell interessierte und kritische Köpfe nicht leicht hätten, ihr Bedürfnis nach anspruchsvoller geistiger Beschäftigung zu stillen.

„ Buchhandlungen sind echte Schatzkammern voll geistiger Reichtümer. Anders aber als eine Schatzkammer stehen sie allen offen. Sie sind Orte der kulturellen Begegnung, wo Austausch und Auseinandersetzung gepflegt werden und alle Interessierten zum Stöbern und Entdecken eingeladen sind“, meint Grütters. Das trifft auf die Sassnitzer Buchhandlung in besonderer Weise zu. Neben Büchern betreiben Billig und sein Team auch Café und Bar und handeln mit Wein und Feinkost. Zudem organisieren sie die Veranstaltungsreihe „Erzählungen von den Inseln“ und bringen sich beim Sassnitzer Vollmondfest in der Altstadt ein.

„Wir nehmen den Preis als Ansporn und Auftrag, den interessierten Einwohnern und Besuchern der Insel Rügen auch künftig einen exklusiven Ort für literarische Entdeckungen, sinnlichen Genuss und offene Debatten zu bieten“, so Billig. Der Buchhändler verweist auch auf die vom 31.10. bis 7.11. stattfindende Woche der unabhängigen Buchhandlungen. Am Sonnabend dem 7.11. findet zudem die traditionelle Nachlese mit Buchempfehlungen aus den Gebieten von Inseln, Meer und Seefahrt statt. Wegen der geltenden Abstandsregeln ist die Voranmeldung per Mail (www.dahlmannsbazar.de) oder Telefon (03 83 92 / 67 74 76) dringend erbeten.

Von Uwe Driest